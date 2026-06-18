Εξελίξεις στο διπλό φονικό στο Αίγιο: Δεν βρέθηκαν DNA, ίχνη πυρίτιδας ή αίμα στα ρούχα του Ιταλού κατηγορούμενου

Με σκεπτικισμό ωστόσο αντιμετωπίζουν στην ΕΛ.ΑΣ τα νέα στοιχεία - Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως είναι αδύνατο η μητέρα να επιτέθηκε στον γιο της και μετά να μαχαιρώθηκε μόνη της πάνω από 20 φορές!