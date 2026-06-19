O Μαντιμπό του Κατάρ που έσπασε το πόδι του Κονέ στον αγώνα με τον Καναδά είχε τραυματίσει και τον Νεϊμάρ το 2019, δείτε βίντεο

Τότε το μαρκάρισμα του Καταριανού χαφ έγινε σε φιλικό και είχε κοστίσει στον Νεϊμάρ την παρουσία του στο Copa America το οποίο κατέκτησε η Βραζιλία

Ο Καναδός μέσος της Σασουόλο υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αντιμετωπιστεί το κάταγμα το οποίο αναμένεται να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράστης για αρκετούς μήνες.



Όταν ο διαιτητής σφύριξε για τελευταία φορά, οι ποδοσφαιριστές του Καναδά συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του γηπέδου και προσευχήθηκαν για τον Κονέ για τον οποίο ο προπονητής της ομάδας είπε «ο Ισμαήλ είναι μεγάλο μέρος της καρδιάς της ομάδας μας, θα είναι μεγάλη απώλεια, έπαιξε φανταστικά και στα δύο παιχνίδια».



