Ο Γεωργιάδης απάντησε στην πρόσκληση του Τάιλερ Μακμπέθ: Είμαι στη διάθεσή του Κασσελάκη να ανταλλάξουμε απόψεις για το ΕΣΥ
Ο Γεωργιάδης απάντησε στην πρόσκληση του Τάιλερ Μακμπέθ: Είμαι στη διάθεσή του Κασσελάκη να ανταλλάξουμε απόψεις για το ΕΣΥ
Η πρόταση για συνάντηση διατυπώθηκε από τον Τάιλερ Μακμπέθ κατά τη διάρκεια vidcast
Θετικά ανταποκρίθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στο ενδεχόμενο συνάντησης με τον πρόεδρο του κόμματος «Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο», Στέφανο Κασσελάκη, και τον σύζυγό του, Τάιλερ Μακμπεθ, μετά τις σχετικές αναφορές που έγιναν σε διαδικτυακή εκπομπή.
Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Υγείας ευχαρίστησε τον Στέφανο Κασσελάκη και τον Τάιλερ Μακμπεθ για τα θετικά τους σχόλια και δήλωσε ανοιχτός σε διάλογο για ζητήματα που αφορούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
«Ευχαριστώ θερμά τους κ. Τάιλερ Μακμπέθ και Στέφανο Κασσελάκη για τα καλά τους λόγια και φυσικά είμαι στη διάθεση του κ. Προέδρου για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για το ΕΣΥ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Η πρόταση για συνάντηση διατυπώθηκε από τον Τάιλερ Μακμπέθ κατά τη διάρκεια vidcast του LGBT Center Greece στο YouTube. Συνομιλώντας με την ηθοποιό και ακτιβίστρια Τζεφ Μοντάνα, ο Μακμπέθ, ο οποίος έχει εργαστεί στο παρελθόν σε δομές υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξέφρασε την επιθυμία να συναντηθεί με τον υπουργό Υγείας προκειμένου να συζητήσουν θέματα που αφορούν τον χώρο της υγείας.
«Δεν τον έχω γνωρίσει προσωπικά. Θα ήθελα πολύ ο Άδωνις, αν το ακούει αυτό, να καθίσει να συζητήσουμε για όλες τις δυνατότητες», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Από την πλευρά του, ο Στέφανος Κασσελάκης εμφανίστηκε βέβαιος ότι ο υπουργός θα αποδεχθεί την πρόταση, με τον Τάιλερ Μακμπέθ να απαντά: «Τέλεια, ας κανονίσουμε τη συνάντηση».
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο πρόεδρος των «Δημοκρατών - Προοδευτικό Κέντρο» αναγνώρισε ότι, παρά τις πολιτικές διαφωνίες του με τον Άδωνι Γεωργιάδη, εκτιμά τη διάθεσή του να συμμετέχει σε δημόσιους διαλόγους και συναντήσεις εκτός των συνηθισμένων πολιτικών πλαισίων.
Το ζευγάρι αναφέρθηκε επίσης στην τριετή παραμονή του στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η χώρα έχει πλέον εξελιχθεί σε μόνιμη βάση της ζωής τους, καθώς αισθάνονται ολοένα και περισσότερο ότι έχουν βρει το σπίτι τους στην Ελλάδα.
Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Υγείας ευχαρίστησε τον Στέφανο Κασσελάκη και τον Τάιλερ Μακμπεθ για τα θετικά τους σχόλια και δήλωσε ανοιχτός σε διάλογο για ζητήματα που αφορούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
«Ευχαριστώ θερμά τους κ. Τάιλερ Μακμπέθ και Στέφανο Κασσελάκη για τα καλά τους λόγια και φυσικά είμαι στη διάθεση του κ. Προέδρου για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για το ΕΣΥ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Ευχαριστώ θερμά τους κ. Τάϊλερ Μακμπέθ και @skasselakis για τα καλά τους λόγια και φυσικά είμαι στην διάθεση του κ. Προέδρου για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για το ΕΣΥ https://t.co/nAoxRzQC3z— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 19, 2026
«Δεν τον έχω γνωρίσει προσωπικά. Θα ήθελα πολύ ο Άδωνις, αν το ακούει αυτό, να καθίσει να συζητήσουμε για όλες τις δυνατότητες», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Από την πλευρά του, ο Στέφανος Κασσελάκης εμφανίστηκε βέβαιος ότι ο υπουργός θα αποδεχθεί την πρόταση, με τον Τάιλερ Μακμπέθ να απαντά: «Τέλεια, ας κανονίσουμε τη συνάντηση».
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο πρόεδρος των «Δημοκρατών - Προοδευτικό Κέντρο» αναγνώρισε ότι, παρά τις πολιτικές διαφωνίες του με τον Άδωνι Γεωργιάδη, εκτιμά τη διάθεσή του να συμμετέχει σε δημόσιους διαλόγους και συναντήσεις εκτός των συνηθισμένων πολιτικών πλαισίων.
Το ζευγάρι αναφέρθηκε επίσης στην τριετή παραμονή του στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η χώρα έχει πλέον εξελιχθεί σε μόνιμη βάση της ζωής τους, καθώς αισθάνονται ολοένα και περισσότερο ότι έχουν βρει το σπίτι τους στην Ελλάδα.
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