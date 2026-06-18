Και τρίτη αναβολή με ψήφους και βουλευτών της ΝΔ για τις άρσεις ασυλίας της πέτυχε η Κωνσταντοπούλου
Και τρίτη αναβολή με ψήφους και βουλευτών της ΝΔ για τις άρσεις ασυλίας της πέτυχε η Κωνσταντοπούλου
Υπέρ της αναβολής ψήφισαν και τρεις «γαλάζιοι» βουλευτές, οι Γιώργος Γεωργαντάς, Βασίλης Οικονόμου και Βαγγέλης Λιάκος - Γκρίνια στο εσωτερικό της ΝΔ για το «αντάρτικο»
Νέα αναβολή, την τρίτη κατά σειρά, πέτυχε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου για την συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής και την συζήτηση των αιτημάτων άρσης της βουλευτικής της ασυλίας για όσα συνέβησαν στην δίκη των Τεμπών κατά δικαστών και αστυνομικών.
Αυτή τη φορά την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας συνεπικούρησαν τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι ψήφισαν υπέρ της νέας αναβολής κόντρα στην αρνητική στάση που κράτησαν τα υπόλοιπα έξι “γαλάζια” μέλη της Επιτροπής.
Να σημειωθεί πως η σημερινή συνεδρίαση είχε προγραμματιστεί εδώ και αρκετές ημέρες ωστόσο λίγες ώρες πριν την έναρξη η κα Κωνσταντοπούλου δήλωσε κώλυμα υποστηρίζοντας πως την ίδια ώρα έπρεπε να παραστεί και να παρακολουθήσει εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ενώ ζήτησε μεταφορά των κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων για την προσεχή Δευτέρα.
Κατά της νέας αναβολής τοποθετήθηκε ο εισηγητής της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης ωστόσο ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γιώργος Γεωργαντάς με τους Βασίλη Οικονόμου και Βαγγέλη Λιάκο συντάχθηκαν με την αντιπολίτευση σχηματίζοντας την απαραίτητη πλειοψηφία για την έγκριση του αιτήματος της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
Πάντως, μετά την συνεδρίαση αρκετά στελέχη της πλειοψηφίας σχολίαζαν αρνητικά το “αντάρτικο” των τριών ομόσταυλών τους υποστηρίζοντας πως και η ανοχή έχει όρια.
Υπενθυμίζεται πως τα αιτήματα άρσης ασυλίας για την κυρία Κωνσταντοπούλου αφορούν:
•Το πρώτο αίτημα υποβλήθηκε για δικογραφία που σχηματίσθηκε αυτεπαγγέλτως και εξ αφορμής της από 20-3-2026 αναφοράς που υποβλήθηκε από δικαστική γραμματέα, ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας. Η συγκεκριμένη δικαστική υπάλληλος αναφέρει ότι, στις 20 Μαρτίου 2026, η Ζωή Κωνσταντοπούλου (μαζί με τον Πάνο Ρούτσι) εισήλθαν στο γραφείο της και αφού έκλεισαν την πόρτα, της έκαναν ερωτήσεις σχετικά με συγκεκριμένη δικαστή που χειρίστηκε ζήτημα αναφορικά με την υπόθεση των Τεμπών. Παράλληλα, φέρεται ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέγραφε το περιστατικό με την κάμερα του κινητού της, ο δε Πάνος Ρούτσι φέρεται να πέταξε την οθόνη του υπολογιστή της στο δάπεδο. Το εν λόγω αίτημα αφορά τις αξιόποινες πράξεις της παράβασης του άρθρου 38 παρ. 1, 2 και 4 του ν. 4624/2019, περί προσωπικών δεδομένων, της παράβασης του άρθρου 370 Α παρ. 2 εδ. α' του Ποινικού Κώδικα, σχετικά με την παραβίαση απορρήτου προφορικής συνομιλίας, της διακοπής και της σοβαρής διατάραξης της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας (από κοινού) και της απλής συνέργειας σε απόπειρα διακεκριμένης φθοράς πράγματος που χρησιμεύει για το κοινό όφελος, οι οποίες φέρεται ότι τελέστηκαν εντός του Δικαστικού Μεγάρου της Λάρισας, στις 20 Μαρτίου 2026.
•Το δεύτερο αίτημα υποβλήθηκε κατόπιν της από 8-4-2026 έκθεσης ένορκης εξέτασης, η οποία επέχει θέση έγκλησης, αστυνομικού της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου φέρεται να έχει βιντεοσκοπήσει τον εν λόγω αστυνομικό και, ακολούθως, να έχει αναρτήσει το υλικό αυτό σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο, χωρίς τη συναίνεσή του. Η συγκεκριμένη δικογραφία αφορά την αξιόποινη πράξη της παράβασης του άρθρου 38 παρ. 1, 2, 4 του ν. 4624/2019, περί προσωπικών δεδομένων, η οποία φέρεται ότι τελέστηκε σε βάρος του συγκεκριμένου αστυνομικού, εντός του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, στις 20 Μαρτίου 2026.
•Τέλος, το τρίτο αίτημα υποβλήθηκε για δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν των από 2/4/, 7/4 και 7/4 του 2026 εκθέσεων ένορκης εξέτασης τριών αστυνομικών, οι οποίες επέχουν θέση μήνυσης. Η εν λόγω δικογραφία αφορά περιστατικό που φέρεται να τελέστηκε σε βάρος τους, στη Λάρισα, στην είσοδο του κτιρίου του συγκροτήματος "ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ" του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την 1 Απριλίου 2026, όπου διεξάγεται η κύρια δίκη για την υπόθεση των Τεμπών. Συγκεκριμένα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου φέρεται να τους έχει βιντεοσκοπήσει και ακολούθως να έχει αναρτήσει το υλικό αυτό σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο, χωρίς τη συναίνεσή τους. Το αίτημα άρσης ασυλίας αφορά την αξιόποινη πράξη της παράβασης του άρθρου 38 παρ. 1 και 2 του ν. 4624/2019, περί προσωπικών δεδομένων, κατά συρροή.
Αυτή τη φορά την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας συνεπικούρησαν τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι ψήφισαν υπέρ της νέας αναβολής κόντρα στην αρνητική στάση που κράτησαν τα υπόλοιπα έξι “γαλάζια” μέλη της Επιτροπής.
Να σημειωθεί πως η σημερινή συνεδρίαση είχε προγραμματιστεί εδώ και αρκετές ημέρες ωστόσο λίγες ώρες πριν την έναρξη η κα Κωνσταντοπούλου δήλωσε κώλυμα υποστηρίζοντας πως την ίδια ώρα έπρεπε να παραστεί και να παρακολουθήσει εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ενώ ζήτησε μεταφορά των κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων για την προσεχή Δευτέρα.
Κατά της νέας αναβολής τοποθετήθηκε ο εισηγητής της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης ωστόσο ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γιώργος Γεωργαντάς με τους Βασίλη Οικονόμου και Βαγγέλη Λιάκο συντάχθηκαν με την αντιπολίτευση σχηματίζοντας την απαραίτητη πλειοψηφία για την έγκριση του αιτήματος της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
Πάντως, μετά την συνεδρίαση αρκετά στελέχη της πλειοψηφίας σχολίαζαν αρνητικά το “αντάρτικο” των τριών ομόσταυλών τους υποστηρίζοντας πως και η ανοχή έχει όρια.
Υπενθυμίζεται πως τα αιτήματα άρσης ασυλίας για την κυρία Κωνσταντοπούλου αφορούν:
•Το πρώτο αίτημα υποβλήθηκε για δικογραφία που σχηματίσθηκε αυτεπαγγέλτως και εξ αφορμής της από 20-3-2026 αναφοράς που υποβλήθηκε από δικαστική γραμματέα, ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας. Η συγκεκριμένη δικαστική υπάλληλος αναφέρει ότι, στις 20 Μαρτίου 2026, η Ζωή Κωνσταντοπούλου (μαζί με τον Πάνο Ρούτσι) εισήλθαν στο γραφείο της και αφού έκλεισαν την πόρτα, της έκαναν ερωτήσεις σχετικά με συγκεκριμένη δικαστή που χειρίστηκε ζήτημα αναφορικά με την υπόθεση των Τεμπών. Παράλληλα, φέρεται ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέγραφε το περιστατικό με την κάμερα του κινητού της, ο δε Πάνος Ρούτσι φέρεται να πέταξε την οθόνη του υπολογιστή της στο δάπεδο. Το εν λόγω αίτημα αφορά τις αξιόποινες πράξεις της παράβασης του άρθρου 38 παρ. 1, 2 και 4 του ν. 4624/2019, περί προσωπικών δεδομένων, της παράβασης του άρθρου 370 Α παρ. 2 εδ. α' του Ποινικού Κώδικα, σχετικά με την παραβίαση απορρήτου προφορικής συνομιλίας, της διακοπής και της σοβαρής διατάραξης της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας (από κοινού) και της απλής συνέργειας σε απόπειρα διακεκριμένης φθοράς πράγματος που χρησιμεύει για το κοινό όφελος, οι οποίες φέρεται ότι τελέστηκαν εντός του Δικαστικού Μεγάρου της Λάρισας, στις 20 Μαρτίου 2026.
•Το δεύτερο αίτημα υποβλήθηκε κατόπιν της από 8-4-2026 έκθεσης ένορκης εξέτασης, η οποία επέχει θέση έγκλησης, αστυνομικού της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου φέρεται να έχει βιντεοσκοπήσει τον εν λόγω αστυνομικό και, ακολούθως, να έχει αναρτήσει το υλικό αυτό σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο, χωρίς τη συναίνεσή του. Η συγκεκριμένη δικογραφία αφορά την αξιόποινη πράξη της παράβασης του άρθρου 38 παρ. 1, 2, 4 του ν. 4624/2019, περί προσωπικών δεδομένων, η οποία φέρεται ότι τελέστηκε σε βάρος του συγκεκριμένου αστυνομικού, εντός του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, στις 20 Μαρτίου 2026.
•Τέλος, το τρίτο αίτημα υποβλήθηκε για δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν των από 2/4/, 7/4 και 7/4 του 2026 εκθέσεων ένορκης εξέτασης τριών αστυνομικών, οι οποίες επέχουν θέση μήνυσης. Η εν λόγω δικογραφία αφορά περιστατικό που φέρεται να τελέστηκε σε βάρος τους, στη Λάρισα, στην είσοδο του κτιρίου του συγκροτήματος "ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ" του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την 1 Απριλίου 2026, όπου διεξάγεται η κύρια δίκη για την υπόθεση των Τεμπών. Συγκεκριμένα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου φέρεται να τους έχει βιντεοσκοπήσει και ακολούθως να έχει αναρτήσει το υλικό αυτό σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο, χωρίς τη συναίνεσή τους. Το αίτημα άρσης ασυλίας αφορά την αξιόποινη πράξη της παράβασης του άρθρου 38 παρ. 1 και 2 του ν. 4624/2019, περί προσωπικών δεδομένων, κατά συρροή.
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