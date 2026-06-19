Η Αγαπηδάκη δάκρυσε on air για τον Αχμέτ στον Έβρο που σώθηκε χάρη στις προληπτικές εξετάσεις, δείτε βίντεο

Για τον Παύλο Πολάκη

Για το πρόγραμμα «Προλαμβάνω»

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας απάντησε και στις αιτιάσεις του Παύλου Πολάκη για προγράμματα του υπουργείου Υγείας, τη συνεργασία με τη UNICEF και το «Προλαμβάνω». «Ο κύριος Πολάκης, πριν από λίγο καιρό —το είπε και ο υπουργός Υγείας, ο Άδωνις Γεωργιάδης— μας κατηγορούσε ότι κάναμε trafficking, δεν κάναμε πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Έφεραν μέσα στη Βουλή μία συκοφαντία, το απόλυτο αίσχος, ότι η χώρα δεν έκανε πρόγραμμα μετεγκατάστασης, έκανε trafficking με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε, προσθέτοντας ότι ο κ. Πολάκης «διεκδικεί την πατρότητα του ΣΥΡΙΖΑ» και βρήκε αφορμή για να της επιτεθεί.Η κ. Αγαπηδάκη υποστήριξε ότι υπάρχει διπλή έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη συνεργασία με τη UNICEF και για τις σχετικές δαπάνες. «Έχω δύο φορές την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και για το ότι συνεργαστήκαμε με τη UNICEF. Δηλαδή, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το Ελεγκτικό Συνέδριο, είπε στο υπουργείο Υγείας ότι καλά κάνετε και συμβάλλεστε με τη UNICEF γι’ αυτό το θέμα», ανέφερε.Ερωτηθείσα αν θα προσέλθει στη Βουλή σε περίπτωση που ο κ. Πολάκης καταθέσει σχετική ερώτηση, απάντησε: «Με χαρά. Δεν μου δίνει την ευκαιρία, κύριε Χατζηνικολάου. Μόνο γραπτές απαντήσεις ζητάει. Δεν μου δίνει την ευκαιρία να πάω στη Βουλή να το απαντήσω. Ελπίζω. Με χαρά. Ανυπομονώ. Το λέω πολύ ειλικρινά, διότι αυτό όλο είναι, ξέρετε, απρόσφορο και μετά ανεπίτρεπτο. Με συγχωρείτε. Δεν θα παίζει κανείς με την τιμή και την υπόληψή μου».Η αναπληρώτρια υπουργός συνέδεσε την ένταση της κριτικής με το έργο που, όπως είπε, έχει παραχθεί στο υπουργείο. «Ενοχλεί ένα πράγμα και το καταλαβαίνω. Το ότι παράγω έργο, κύριε Χατζηνικολάου. Όταν το έργο είναι απτό, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι έχουν κάνει 6 εκατομμύρια Έλληνες εξετάσεις. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι 275 χιλιάδες άνθρωποι έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα», ανέφερε, καταλήγοντας ότι δεν θα ακολουθήσει αυτόν τον «κατήφορο» και ότι αφήνει τον κ. Πολάκη «στη χλεύη του κόσμου».Η κ. Αγαπηδάκη υπογράμμισε ότι το «Προλαμβάνω» συνεχίζεται και περνά πλέον από το πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης σε σταθερή εθνική πολιτική. «Χάρη στην πολύ σπουδαία πρωτοβουλία που πήρε ο Πρωθυπουργός, κ. Χατζηνικολάου, πριν από 10 μέρες, αν θυμάμαι καλά, ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται το “Προλαμβάνω”. Από ένα πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης γίνεται εθνική πολιτική», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η συνέχισή του έχει διασφαλιστεί με εθνικούς πόρους.Όπως είπε, πρόκειται για ένα ακριβό αλλά στρατηγικά κρίσιμο πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία. «Κοιτάξτε, είναι ακριβό πρόγραμμα, αλλά κάναμε κι εμείς μια στρατηγική επένδυση. Αντλήσαμε τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης για να αναπτύξουμε το σύστημα του “Προλαμβάνω”. Ξέρετε, όταν στήνεις κάτι για πρώτη φορά, δεν κοστίζει το ίδιο να το συνεχίσεις. Είναι ένα υψηλό κονδύλι, ύψους 300 εκατομμυρίων. Έχουμε διασφαλίσει αυτά τα χρήματα από εθνικούς πόρους, γιατί η υγεία δεν μπορεί να εξαρτάται από το πορτοφόλι του καθενός», τόνισε.Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας χαρακτήρισε το πρόγραμμα ένα από τα πιο άρτια σχεδιασμένα προγράμματα πρόληψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνοντας τις διεθνείς διακρίσεις της χώρας. «Το πρόγραμμα “Προλαμβάνω” είναι ένα από τα πιο άρτια σχεδιασμένα προγράμματα πρόληψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το λέω εγώ αυτό, το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα έχει βραβευτεί και από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τόσο γι’ αυτό όσο και για την προσπάθεια που κάνουμε στον τομέα της παιδικής παχυσαρκίας», είπε.