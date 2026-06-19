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Ακόμη και στα 50 ευρώ θέλει να αυξήσει ο νέος δήμαρχος Βενετίας το ημερήσιο τέλος εισόδου για τους τουρίστες
Ακόμη και στα 50 ευρώ θέλει να αυξήσει ο νέος δήμαρχος Βενετίας το ημερήσιο τέλος εισόδου για τους τουρίστες
Το μέτρο είχε καθιερωθεί το 2024 για 29 ημέρες και αποδείχτηκε κερδοφόρο - Φέτος επιβάλλεται σε 60 ημέρες
Ο νέος δήμαρχος της Βενετίας Σιμόνε Βεντουρίνι δήλωσε ότι ελπίζει να αυξήσει το τέλος εισόδου για τους ημερήσιους επισκέπτες της πόλης έως και στα 50 ευρώ.
Ο Βεντουρίνι, προερχόμενος από τη Δεξιά πρώην σύμβουλος τουρισμού που εξελέγη στα τέλη Μαΐου, ανέφερε ότι η πρόταση αποσκοπεί στο να αποθαρρύνει σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό τις αφίξεις «κατά τις περιόδους αυξημένης τουριστικής πίεσης».
Το 2024, η Βενετία έγινε η πρώτη τουριστική πόλη στον κόσμο που επέβαλε τέλος εισόδου, καθιερώνοντας τέλος ύψους 5 ευρώ σε 29 ημερομηνίες αιχμής μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου.
Το τέλος επανήλθε το 2025 αλλά πλέον ήταν σε 54 ημερομηνίες και διπλάσιο για τους ημερήσιους επισκέπτες της τελευταίας στιγμής. Φέτος, το τέλος επιβάλλεται σε 60 ημερομηνίες, γράφει ο Guardian.
Το μέτρο, που είχε μικρή επίδραση στον αριθμό των επισκεπτών, απέφερε 2,4 εκατ. ευρώ στα ταμεία της πόλης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του, ποσό πολύ μεγαλύτερο από το αναμενόμενο.
Οι Αρχές της ιταλικής πόλης εξακολουθούν να πιστεύουν ότι τελικά θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του υπερτουρισμού στην πόλη τους που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
Ο Βεντουρίνι δεσμεύτηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας να αυξήσει το τέλος στα 30 με 50 ευρώ, ανάλογα με τις ημερομηνίες.
Δήλωσε ακόμη ότι το δημοτικό συμβούλιο μελετά πρόταση που σκοπεύει να υποβάλει στην κυβέρνηση, ζητώντας άδεια για την αύξηση του τέλους εισόδου «σε συγκεκριμένες ημέρες και όταν ξεπεραστούν συγκεκριμένα όρια κρατήσεων».
Το τέλος καταβάλλεται ηλεκτρονικά και, σε αντάλλαγμα, οι επισκέπτες λαμβάνουν έναν κωδικό QR τον οποίο πρέπει να επιδεικνύουν στους ελεγκτές που έχουν προσληφθεί για να περιπολούν στα κύρια σημεία εισόδου της πόλης, όπως ο σιδηροδρομικός σταθμός.
Όποιος κάνει κράτηση για διανυκτέρευση στη Βενετία απαλλάσσεται από την καταβολή του τέλους. Εξαιρούνται ακόμη οι τουρίστες από την ευρύτερη περιοχή του Βένετο, από όπου προέρχονται οι περισσότεροι ημερήσιοι επισκέπτες, καθώς και τα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών. Πάντως, ακόμη και αν ένας επισκέπτης έχει κάνει κράτηση σε ξενοδοχείο, εξακολουθεί να είναι υποχρεωμένος να δηλώσει την παρουσία του στον ιστότοπο.
Ο Βεντουρίνι, προερχόμενος από τη Δεξιά πρώην σύμβουλος τουρισμού που εξελέγη στα τέλη Μαΐου, ανέφερε ότι η πρόταση αποσκοπεί στο να αποθαρρύνει σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό τις αφίξεις «κατά τις περιόδους αυξημένης τουριστικής πίεσης».
Το 2024, η Βενετία έγινε η πρώτη τουριστική πόλη στον κόσμο που επέβαλε τέλος εισόδου, καθιερώνοντας τέλος ύψους 5 ευρώ σε 29 ημερομηνίες αιχμής μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου.
Το τέλος επανήλθε το 2025 αλλά πλέον ήταν σε 54 ημερομηνίες και διπλάσιο για τους ημερήσιους επισκέπτες της τελευταίας στιγμής. Φέτος, το τέλος επιβάλλεται σε 60 ημερομηνίες, γράφει ο Guardian.
Το μέτρο, που είχε μικρή επίδραση στον αριθμό των επισκεπτών, απέφερε 2,4 εκατ. ευρώ στα ταμεία της πόλης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του, ποσό πολύ μεγαλύτερο από το αναμενόμενο.
Οι Αρχές της ιταλικής πόλης εξακολουθούν να πιστεύουν ότι τελικά θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του υπερτουρισμού στην πόλη τους που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
Ο Βεντουρίνι δεσμεύτηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας να αυξήσει το τέλος στα 30 με 50 ευρώ, ανάλογα με τις ημερομηνίες.
Δήλωσε ακόμη ότι το δημοτικό συμβούλιο μελετά πρόταση που σκοπεύει να υποβάλει στην κυβέρνηση, ζητώντας άδεια για την αύξηση του τέλους εισόδου «σε συγκεκριμένες ημέρες και όταν ξεπεραστούν συγκεκριμένα όρια κρατήσεων».
Το τέλος καταβάλλεται ηλεκτρονικά και, σε αντάλλαγμα, οι επισκέπτες λαμβάνουν έναν κωδικό QR τον οποίο πρέπει να επιδεικνύουν στους ελεγκτές που έχουν προσληφθεί για να περιπολούν στα κύρια σημεία εισόδου της πόλης, όπως ο σιδηροδρομικός σταθμός.
Όποιος κάνει κράτηση για διανυκτέρευση στη Βενετία απαλλάσσεται από την καταβολή του τέλους. Εξαιρούνται ακόμη οι τουρίστες από την ευρύτερη περιοχή του Βένετο, από όπου προέρχονται οι περισσότεροι ημερήσιοι επισκέπτες, καθώς και τα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών. Πάντως, ακόμη και αν ένας επισκέπτης έχει κάνει κράτηση σε ξενοδοχείο, εξακολουθεί να είναι υποχρεωμένος να δηλώσει την παρουσία του στον ιστότοπο.
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