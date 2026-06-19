Λίβανος: Στους 47 νεκροί από το ολονύχτιο σφυροκόπημα των Ισραηλινών
ΚΟΣΜΟΣ
Λίβανος Ισραήλ

Λίβανος: Στους 47 νεκροί από το ολονύχτιο σφυροκόπημα των Ισραηλινών

Ανάμεσα στους νεκρούς και δύο παιδιά - 97 οι τραυματίες

Λίβανος: Στους 47 νεκροί από το ολονύχτιο σφυροκόπημα των Ισραηλινών
Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο σήμερα άφησαν τουλάχιστον 47 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, και 97 τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.

Ένας προηγούμενος απολογισμός του υπουργείου ανέφερε 21 νεκρούς και 39 τραυματίες από τα ισραηλινά πλήγματα που ξεκίνησαν χθες την νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στον νότιο και ανατολικό Λίβανο.

Το λιβανικό υπουργείο Υγείας διευκρίνισε ότι ο νεότερος απολογισμός αφορά «εντατικές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν από τα μεσάνυχτα μέχρι σήμερα το απόγευμα».

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Giant Heart: Το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της Novibet με δράσεις σε όλη την Ελλάδα

Giant Heart: Το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της Novibet με δράσεις σε όλη την Ελλάδα

H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης. 

Πώς μια επιχείρηση μπορεί να κερδίσει σε παραγωγικότητα, ασφάλεια και εξοικονόμηση

Με προνομιακές εκπτώσεις και αποκλειστικά οφέλη σε προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και λύσεις συνδεσιμότητας, το MagentaONE Business της COSMOTE TELEKOM προσφέρει ουσιαστική αξία στις επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης