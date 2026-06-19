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Σπουδαία κίνηση για τον ΟΦΗ: Ανακοίνωσε τον Ανδρέα Μπουχαλάκη
Σπουδαία κίνηση για τον ΟΦΗ: Ανακοίνωσε τον Ανδρέα Μπουχαλάκη
Ο διεθνής μέσος επιστρέφει στην Κρήτη για λογαριασμό του ΟΦΗ ο οποίος τη νέα σεζόν θα παίζει στην Ευρώπη
Ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ για τα δύο επόμενα χρόνια θα είναι ο Ανδρέας Μπουχαλάκης.
Ο διεθνής Έλληνας μέσος που έχει καταγωγή από την Κρήτη επιστρέφει στο νησί για να παίξει για τον ΟΦΗ ο οποίος τη νέα σεζόν επιστρέφει στα Κύπελλα Ευρώπης.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΟΦΗ
«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς ποδοσφαιριστή, Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την ομάδα μας.
Με καταγωγή από την Κρήτη, ο έμπειρος μέσος, με μεγάλη εμπειρία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (61 συμμετοχές σε Champions League & Europa League), γεννήθηκε στις 05.04.1993 στο Ηράκλειο και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Εργοτέλη.
Το 2013 αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό, με τον οποίο στέφθηκε έξι φορές πρωταθλητής και δύο φορές κυπελλούχος Ελλάδας, συμμετέχοντας σε συνολικά 226 αγώνες εγχώριων και ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
Αγωνίστηκε επίσης στην Αγγλία με τα χρώματα της Nottingham Forest (25 συμμετοχές), στην Τουρκία με την Konyaspor (12 συμμετοχές) και στη Γερμανία με τη Hertha (37 συμμετοχές).
Το καλοκαίρι του 2025 επέστρεψε στην Ελλάδα και εντάχθηκε στο δυναμικό του Παναιτωλικού, με τον οποίο κατέγραψε 34 συμμετοχές.
Μετρά 47 εμφανίσεις με την Εθνική Ανδρών, ενώ έχει αγωνιστεί και στα μικρότερα ηλικιακά κλιμάκια του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.
Ανδρέα, καλώς ήρθες ξανά στην Κρήτη! Καλώς ήρθες στο σπίτι σου και στην οικογένεια του ΟΦΗ!».
Ο διεθνής Έλληνας μέσος που έχει καταγωγή από την Κρήτη επιστρέφει στο νησί για να παίξει για τον ΟΦΗ ο οποίος τη νέα σεζόν επιστρέφει στα Κύπελλα Ευρώπης.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΟΦΗ
«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς ποδοσφαιριστή, Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την ομάδα μας.
Με καταγωγή από την Κρήτη, ο έμπειρος μέσος, με μεγάλη εμπειρία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (61 συμμετοχές σε Champions League & Europa League), γεννήθηκε στις 05.04.1993 στο Ηράκλειο και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Εργοτέλη.
Το 2013 αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό, με τον οποίο στέφθηκε έξι φορές πρωταθλητής και δύο φορές κυπελλούχος Ελλάδας, συμμετέχοντας σε συνολικά 226 αγώνες εγχώριων και ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
Αγωνίστηκε επίσης στην Αγγλία με τα χρώματα της Nottingham Forest (25 συμμετοχές), στην Τουρκία με την Konyaspor (12 συμμετοχές) και στη Γερμανία με τη Hertha (37 συμμετοχές).
Το καλοκαίρι του 2025 επέστρεψε στην Ελλάδα και εντάχθηκε στο δυναμικό του Παναιτωλικού, με τον οποίο κατέγραψε 34 συμμετοχές.
Μετρά 47 εμφανίσεις με την Εθνική Ανδρών, ενώ έχει αγωνιστεί και στα μικρότερα ηλικιακά κλιμάκια του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.
Ανδρέα, καλώς ήρθες ξανά στην Κρήτη! Καλώς ήρθες στο σπίτι σου και στην οικογένεια του ΟΦΗ!».
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