Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: Προσπαθούσε να συνεννοηθεί με τη ΝΔ για τις Ανεξάρτητες Αρχές ενώ έκλεινε και το μάτι στην υπόλοιπη αντιπολίτευση
Πάτησε σε δύο βάρκες, έπεσε στη μέση και αντί να απολογηθεί, κουνούσε το δάχτυλο στην κυβέρνηση για πραξικόπημα και θεσμική ασυνέπεια, είπε ο κυβερνητικός επρόσωπος
Το παρασκήνιο μιας πολύμηνης –και τελικά άκαρπης– προσπάθειας συνεννόησης για τις Ανεξάρτητες Αρχές έφερε στο φως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στρέφοντας τα πυρά του στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη.
Για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ περί τετραήμερης εργασίας
Ποιο είναι το φοβερό; Το ΠΑΣΟΚ που έρχεται για να πει κάτι… γιατί γίνεται τώρα αυτό; Το ΠΑΣΟΚ του λέμε ''δεν έχεις πρόγραμμα'', ''δεν έχω πρόγραμμα; Ορίστε…'' και λέει κάτι το οποίο οδηγεί στα αντίθετα αποτελέσματα από τα θετικά. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν τότε δεν το ψήφισε αυτό. Δηλαδή δεν έχουν ψηφίσει την προαιρετική κατόπιν συμφωνίας, η οποία είναι σωστή η κίνηση, ήταν μια σωστή κίνηση, γιατί όταν μπορεί να υπάρξει συμφωνία καλό είναι να έρθει αυτή η συμφωνία. Δεν ψήφισαν την προαιρετική και έρχονται τώρα για να ρίξουν ένα πυροτέχνημα, να προτείνουν την υποχρεωτική… Το ''μάζεψαν'' ήδη πάντως, δηλαδή είδα μετά από όσο ξανά τοποθετήθηκε και ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ''εντάξει, δεν εννοούσαμε ακριβώς αυτό…''».
Για το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα
Για τη δημοσκόπηση της Metron Analysis και για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή
Για την κριτική βουλευτών της ΝΔ στην Κυβέρνηση«Εγώ δεν είδα κάποια υπόδειξη ούτε κάποια στοχοποίηση. Αναφέρεστε στον κ. Σκέρτσο. Δεν υπήρξε στοχοποίηση των βουλευτών. Αλίμονο αν στοχοποιήσεις αυτούς λόγω των οποίων στέκεται η Κυβέρνηση. Δεν υπάρχει ζήτημα για τον κ. Σκέρτσο. Ο κ. Σκέρτσος είναι ένας εκ των ανθρώπων, που μαζί με τους Υπουργούς και τους βουλευτές, που είναι οι πυλώνες αυτής της σταθερότητας, αν δεν υπήρχε η δεδηλωμένη, αν δεν υπήρχε η στήριξη και όχι μόνο σε επίπεδο ψήφων στη Βουλή και νομοσχεδίων και παρεμβάσεων. Υπάρχουν πολλοί βουλευτές, οι οποίοι δίνουν τη μάχη πολύ παραπάνω και από κυβερνητικά στελέχη στα κανάλια, στην κοινωνία, στα καφενεία».
Για το αν το «Επιτελικό Κράτος» δείχνει σεβασμό στους βουλευτές«Μη δαιμονοποιούμε... Βεβαίως και τον δείχνει και όταν δημιουργούνται και κάποιες παρεξηγήσεις καλό είναι να λύνονται. Εδώ δεν θεωρώ ότι ήταν θέμα παρεξήγησης. Εκφράστηκε μια άποψη μέσω μιας ευγενέστατης επιστολής από τους βουλευτές. Η ΝΔ είναι συνυφασμένη με τον διάλογο, τον ουσιαστικό πολιτικό διάλογο, σε λίγες ημέρες θα έχουμε το προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη και σε λίγες εβδομάδες το συνέδριο στην Αθήνα όπου εκεί θα βγει ακόμα πιο ενωμένη η ΝΔ. Θυμίζω ότι είναι ένα από τα ελάχιστα, ίσως το μόνο κόμμα, που κάνει τόσο συχνά και προσυνεδριακές και συνεδριακές διαδικασίες. Δεν φοβάται τον διάλογο η ΝΔ και πάνω από όλα αυτά, είναι αυτά που απασχολούν αυτούς που μας βλέπουν. Τους πολίτες, την κοινωνία. Τον κόσμο τι τον ενδιαφέρει; Τον κόσμο τον ενδιαφέρει αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε 600.000 δουλειές, να τις κάνουμε ακόμα παραπάνω. Αυτούς τους 83 άμεσους και έμμεσους φόρους που έχουμε μειώσει να μειώσουμε ακόμη περισσότερο. Όλα αυτά που βλέπει κάθε μέρα, σχεδόν ένα νέο νοσοκομείο να ανακαινίζεται...
Για το αν υπάρχει περιθώριο για επιπλέον μέτρα στήριξης των πολιτών«Επειδή έχουμε μια συνήθεια να συζητάμε τα επόμενα και είναι λογικό, και λέω ναι υπάρχουν ακόμη 200 εκατ. ευρώ, όπως είπε και ο Υπουργός Οικονομικών να δοθούν για το 2026 και αυτό έχει την αξία του γιατί είμαστε σε μια περίοδο πολέμου πολύ κοντά μας, που πρέπει να βλέπουμε τις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν, να θυμίσω ότι πριν από δύο εβδομάδες και ούτε δύο εβδομάδες, πριν από 10 ημέρες ανακοινώθηκαν μέτρα ύψους 500 εκατ. ευρώ που αφορούν τη μεγαλύτερη μερίδα των πολιτών και όλα μαζί έχουν την αξία τους, το καθένα ξεχωριστά-δεν λύνουν τα προβλήματα από τη μια μέρα στην άλλη. Και ήδη έχουμε, πρώτα ο Θεός, γιατί έχουμε πόλεμο πολύ κοντά μας, 1 δισεκατομμύριο να δώσουμε για το 2027 και βλέπουμε. Προσέξτε, όλα αυτά ούτε ''στραγάλια'' είναι ούτε ήρθαν ''από τον αέρα''».
Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στον ΜαρινάκηΛίγο μετά τη συνέντευξη του Παύλου Μαρινάκη ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς προχώρησε στην παρακάτω δήλωση:
«Το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση στους παροικούντες στο Μέγαρο Μαξίμου για να καλύπτουν κάθε φορά τις αντιθεσμικές μεθοδεύσεις τους. Σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος που νομίζει ότι είναι η επίσημη φωνή της «Ομάδας Αλήθειας» και όχι της ελληνικής κυβέρνησης, έκανε λόγο για δήθεν συμφωνία στο πρόσωπο του επικεφαλής του Συνηγόρου του Πολίτη για να παραπλανήσει από την πρωτοφανή κίνηση του Προέδρου της Βουλής και της κυβερνητικής πλειοψηφίας να μην τοποθετηθεί η επικεφαλής της ΑΠΔΠΧ και να αναβληθεί η διαδικασία που ρητά προβλέπει το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής.
Τον διαψεύδουμε κατηγορηματικά. Παζάρια το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει. Ας το χωνέψει και ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και ερχόμαστε στην ουσία: Δύο ημέρες μετά, θα μας ενημερώσει η κυβέρνηση γιατί δεν προχώρησε στον διορισμό της κυρίας Συγγούνα, στο πρόσωπο της οποίας διαπιστώθηκε πλειοψηφία 3/5; Γιατί η κυβέρνηση θέλει να μείνει ακέφαλη και απενεργοποιημένη η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα;
Και κάτι τελευταίο: Πολλή αγωνία έχει ο κ. Μαρινάκης για τη δεύτερη θέση. Δικαίως γιατί δύσκολα θα την αποφύγει η κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς, της υπονόμευσης των θεσμών και της καταβύθισης της αγοραστικής δύναμης των πολιτών.
Το ΠΑΣΟΚ δίνει αγώνα πρωτιάς και όχι οπισθοφυλακών. Θα το συνηθίσετε και αυτό με τον καιρό. Τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, δυστυχώς για εσάς, δεν θα τον επιλέξετε ούτε εσείς κ. Μαρινάκη, ούτε ο αγχωμένος κ. Γεωργιάδης ούτε προφανώς ο κ. Μητσοτάκης. Ο ελληνικός λαός έχει κρίνει, γνωρίζει και θα αποφασίσει για το μέλλον του. Με το ΠΑΣΟΚ και με τον Νίκο Ανδρουλάκη θα κάνει πράξη την πολική αλλαγή και τη νέα πορεία της χώρας».
