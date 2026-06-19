Τάιλερ Μακμπέθ: Θα ήθελα να συναντηθούμε με τον Άδωνι Γεωργιάδη - «Προς τιμήν του ο συγκεκριμένος υπουργός ανταποκρίνεται σε αυτά» είπε ο Κασσελάκης
Τάιλερ Μακμπέθ: Θα ήθελα να συναντηθούμε με τον Άδωνι Γεωργιάδη - «Προς τιμήν του ο συγκεκριμένος υπουργός ανταποκρίνεται σε αυτά» είπε ο Κασσελάκης
«Τάιλερ θα δεχτεί την πρότασή σου» του απάντησε ο Στέφανος Κασσελάκης κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης που παραχώρησαν στο «LGBT Center Greece»
Κάλεσμα για μια συνάντηση με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη απηύθυνε ο Τάιλερ Μακμπεθ, σύζυγος του Στέφανου Κασσελάκη, στο περιθώριο vidcast του «LGBT Center Greece» που προβλήθηκε στο Youtube
Μιλώντας στην ηθοποιό και ακτιβίστρια Τζεφ Μοντάνα, το ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον Αύγουστο του 2024, αναφέρθηκε στα τρία χρόνια παραμονής του στην Ελλάδα, τα όσα έχουν γίνει αυτό το διάστημα, με τον Τάιλερ να σημειώνει ότι έχουν περάσει ιδιαίτερα γρήγορα.
«Είναι κάπως τρελό. Δηλαδή, είναι περίεργο να σκέφτεσαι ότι είμαστε τρία χρόνια στην Ελλάδα. Φαίνεται ότι πέρασε τόσο γρήγορα [...] Κοιτάμε πίσω και λέμε πώς πέρασαν τρία χρόνια; Αλλά ναι, αισθάνομαι ότι ιδιαίτερα τον τελευταία χρόνο έχω συνειδητοποιήσει την πραγματικότητα ότι αυτό γίνεται σπίτι μας. Είμαστε πολύ πιο κοντά στο να νιώθουμε σπίτι απ' ότι στην αρχή», ανέφερε μεταξύ άλλων.
«Δεν τον έχω γνωρίσει προσωπικά. Θα ήθελα πολύ ο Άδωνις, αν το ακούει αυτό, να καθίσει να συζητήσουμε για όλες τις δυνατότητες», ανέφερε ο σύζυγος του προέδρου του κόμματος «Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο».
«Τάιλερ θα δεχτεί την πρότασή σου», του απάντησε ο Στέφανος Κασσελάκης.
«Τέλεια, ας κανονίσουμε τη συνάντηση», είπε ο Τάιλερ Μακμπεθ.
Και αμέσως μετά ο Στέφανος Κασσελάκης συμπλήρωσε: «Προς τιμήν του, ο Άδωνις δεν φοβάται να βρεθεί εκτός των συνηθισμένων. Φυσικά διαφωνώ μαζί του σε έναν τεράστιο αριθμό ζητημάτων, αλλά ανταποκρίνεται, σε αντίθεση με άλλους στη Νέα Δημοκρατία που απλώς προσποιούνται ότι κάνουν τη δουλειά τους, ενώ στην πραγματικότητα κοροϊδεύουν τους πάντες».
«Και έκανε επίσης μεταμόσχευση μαλλιών, που τεχνικά είναι μια επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου», σχολίασε η Τζεφ Μοντάνα.
Μιλώντας στην ηθοποιό και ακτιβίστρια Τζεφ Μοντάνα, το ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον Αύγουστο του 2024, αναφέρθηκε στα τρία χρόνια παραμονής του στην Ελλάδα, τα όσα έχουν γίνει αυτό το διάστημα, με τον Τάιλερ να σημειώνει ότι έχουν περάσει ιδιαίτερα γρήγορα.
«Είναι κάπως τρελό. Δηλαδή, είναι περίεργο να σκέφτεσαι ότι είμαστε τρία χρόνια στην Ελλάδα. Φαίνεται ότι πέρασε τόσο γρήγορα [...] Κοιτάμε πίσω και λέμε πώς πέρασαν τρία χρόνια; Αλλά ναι, αισθάνομαι ότι ιδιαίτερα τον τελευταία χρόνο έχω συνειδητοποιήσει την πραγματικότητα ότι αυτό γίνεται σπίτι μας. Είμαστε πολύ πιο κοντά στο να νιώθουμε σπίτι απ' ότι στην αρχή», ανέφερε μεταξύ άλλων.
Η πρόταση για συνάντηση στον Άδωνι ΓεωργιάδηΚατά τη διάρκεια της συζήτησης, η οποία επικεντρώθηκε σε ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, ο Τάιλερ Μακμπεθ -ο οποίος στο παρελθόν έχει εργαστεί σε δομές υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες- ρωτήθηκε εάν έχει γνωρίσει τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, δηλώνοντας παράλληλα την πρόθεσή του για έναν διάλογο μαζί του.
«Δεν τον έχω γνωρίσει προσωπικά. Θα ήθελα πολύ ο Άδωνις, αν το ακούει αυτό, να καθίσει να συζητήσουμε για όλες τις δυνατότητες», ανέφερε ο σύζυγος του προέδρου του κόμματος «Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο».
«Τάιλερ θα δεχτεί την πρότασή σου», του απάντησε ο Στέφανος Κασσελάκης.
«Τέλεια, ας κανονίσουμε τη συνάντηση», είπε ο Τάιλερ Μακμπεθ.
Και αμέσως μετά ο Στέφανος Κασσελάκης συμπλήρωσε: «Προς τιμήν του, ο Άδωνις δεν φοβάται να βρεθεί εκτός των συνηθισμένων. Φυσικά διαφωνώ μαζί του σε έναν τεράστιο αριθμό ζητημάτων, αλλά ανταποκρίνεται, σε αντίθεση με άλλους στη Νέα Δημοκρατία που απλώς προσποιούνται ότι κάνουν τη δουλειά τους, ενώ στην πραγματικότητα κοροϊδεύουν τους πάντες».
«Και έκανε επίσης μεταμόσχευση μαλλιών, που τεχνικά είναι μια επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου», σχολίασε η Τζεφ Μοντάνα.
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