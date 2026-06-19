«Παράθυρο» για πλαφόν σε ενοίκια, φθηνότερα στεγαστικά δάνεια, νέα Golden Visa και μείωση ΦΠΑ για κοινωνικές κατοικίες

Σε δημόσια διαβούλευση η νέα στεγαστική στρατηγική - Προτείνεται και νέο μοντέλο για το πρόγραμμα «Σπίτι μου» με φορολογικά κίνητρα στις τράπεζες