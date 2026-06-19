Σε γιατρό, στέλεχος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» ανήκει το μαύρο τζιπ που μετακινείται η Καρυστιανού
Σε γιατρό, στέλεχος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» ανήκει το μαύρο τζιπ που μετακινείται η Καρυστιανού
«Δεν είναι το όχημα του Κινήματος και είναι κωμική η προσπάθεια να κολλήσουν ετικέτες και να κάνουν περιγραφές που δεν ταιριάζουν με τον χαρακτήρα μας» λέει ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Θανάσης Αυγερινός
Σχόλια για το μαύρο τζιπ με το οποίο έφτασε στον Αττικό Νοσοκομείο κατά την πρόσφατη επίσκεψή της εκεί, δέχθηκε η Μαρία Καρυστιανού αλλά και γενικότερα το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Θανάσης Αυγερινός υποστήριξε πως το συγκεκριμένο μεγάλου κυβισμού όχημα δεν ανήκει ούτε στην Μαρία Καρυστιανού αλλά ούτε και στο κόμμα.
Σύμφωνα με τον Θανάση Αυγερινό το «θηριώδες» αυτοκίνητο, όπως χαρακτηρίστηκε, ανήκει σε στέλεχος του κόμματος, γιατρό στο επάγγελμα, ο οποίος το παραχώρησε στην πρόεδρο για τη συγκεκριμένη μετακίνηση ενώ έκανε λόγο για «κωμική προσπάθεια» δημιουργίας εντυπώσεων.
«Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είναι το όχημα ενός από τα στελέχη μας. Ανήκει σε έναν επιτυχημένο ιατρό. Φαντάζομαι ότι πολλοί επιτυχημένοι ιατροί έχουν οχήματα μεγάλου κυβισμού και πολυτελείας» είπε ο Θανάσης Αυγερινός στον ραδιοφωνικό σταθμό, 9,84 και πρόσθεσε ότι το μαύρο τζιπ «δεν είναι το όχημα του Κινήματος και είναι κωμική η προσπάθεια να κολλήσουν ετικέτες και να κάνουν περιγραφές που δεν ταιριάζουν με τον χαρακτήρα μας».
Σύμφωνα με τον Θανάση Αυγερινό το «θηριώδες» αυτοκίνητο, όπως χαρακτηρίστηκε, ανήκει σε στέλεχος του κόμματος, γιατρό στο επάγγελμα, ο οποίος το παραχώρησε στην πρόεδρο για τη συγκεκριμένη μετακίνηση ενώ έκανε λόγο για «κωμική προσπάθεια» δημιουργίας εντυπώσεων.
«Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είναι το όχημα ενός από τα στελέχη μας. Ανήκει σε έναν επιτυχημένο ιατρό. Φαντάζομαι ότι πολλοί επιτυχημένοι ιατροί έχουν οχήματα μεγάλου κυβισμού και πολυτελείας» είπε ο Θανάσης Αυγερινός στον ραδιοφωνικό σταθμό, 9,84 και πρόσθεσε ότι το μαύρο τζιπ «δεν είναι το όχημα του Κινήματος και είναι κωμική η προσπάθεια να κολλήσουν ετικέτες και να κάνουν περιγραφές που δεν ταιριάζουν με τον χαρακτήρα μας».
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