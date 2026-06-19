Σε γιατρό, στέλεχος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» ανήκει το μαύρο τζιπ που μετακινείται η Καρυστιανού

«Δεν είναι το όχημα του Κινήματος και είναι κωμική η προσπάθεια να κολλήσουν ετικέτες και να κάνουν περιγραφές που δεν ταιριάζουν με τον χαρακτήρα μας» λέει ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Θανάσης Αυγερινός