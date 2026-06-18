«Πρόβλημα που ξέρουμε και αντιμετωπίζουμε» λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης για τον σπασμένο σωλήνα στο νοσοκομείο της Ρόδου

Σήμερα ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς @gsakellaridis έκανε την παρακάτω ανάρτηση και δημοσίευσε αυτό το βίντεο από το Νοσοκομείο της Ρόδου: https://t.co/RkJh2efKSI

Έπικοινώνησα με την διοίκηση του Νοσοκομείου και έλαβα την εξής απάντηση:



«Έσπασε ένας σωληνας στον μηχανόροφο που… pic.twitter.com/HxbmXL9hBy