«Πρόβλημα που ξέρουμε και αντιμετωπίζουμε» λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης για τον σπασμένο σωλήνα στο νοσοκομείο της Ρόδου
«Πρόβλημα που ξέρουμε και αντιμετωπίζουμε» λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης για τον σπασμένο σωλήνα στο νοσοκομείο της Ρόδου
Ο Υπουργός Υγείας σχολίασε πως «βρήκε την ευκαιρία για λίγο λαϊκισμό ο κ. Σακελλαρίδης» - Επικοινωνία με τη διοίκηση του Νοσοκομείου
Στις εικόνες από το νοσοκομείο Ρόδου όπου έσπασε ένας σωλήνας και νερά έτρεχαν από την οροφή αναφέρθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του. Ο Υπουργός Υγείας ενημέρωσε πως επικοινώνησε με τη διοίκησης του νοσοκομείου και ενημερώθηκε για το περιστατικό.
Σύμφωνα με τα όσα του είπαν, έσπασε ένας σωλήνας 30 ετών, στον δεύτερο όροφο. Το νερό πέρασε στον πρώτο όροφο και παρέσυρε τα χάρτινα πλαίσια της ψευδοροφής. Άμεσα, έκλεισαν τις βάνες του νερού και μάζεψαν με σφουγγαρίστρες τα νερά από τον διάδρομο ενώ αύριο, Παρασκευή 19/06, θα τοποθετηθούν τα νέα χάρτινα πλαίσια στη ψευδοροφή.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης, στο κείμενο του, γνωστοποίησε πως με δική του απόφαση έχει ξεκινήσει ήδη η αλλαγή όλων των σωληνώσεων οι οποίες με την πάροδο των ετών έχουν σαπίσει.
Αναφερόμενος, στον Γαβριήλ Σακελλαρίδη που σε ανάρτησή του στα social media, με αφορμή αυτό το βίντεο άσκησε κριτική στην πολιτική του Άδωνι Γεωργιάδη, ο Υπουργός Υγείας σχολίασε πως: «Βρήκε ευκαιρία για λαϊκισμό».
Επικοινώνησα με την διοίκηση του Νοσοκομείου και έλαβα την εξής απάντηση:
«Έσπασε ένας σωλήνας στον μηχανόροφο που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο ,τριάντα ετών μεταλλικό. Το νερό πέρασε στον πρώτο όροφο και παρέσυρε τα χάρτινα πλαίσια της ψευδοροφης. Κλείσαμε τις βάνες και τέλος όλα. Σφουγγαρίσαμε τον διάδρομο και σε δέκα λεπτά όλα επανήλθαν .Αύριο πρωί θα βάλουμε τα χάρτινα πλαίσια στη ψευδοροφή».
Σημειώστε ότι στο συγκεκριμένο νοσοκομείο που από το 2000 δεν έχει αλλαχθεί ούτε βίδα ολοκληρώνουμε όλα τα έργα του ΤΑΑ και με δική μου απόφαση ξεκινήσαμε και την αλλαγή όλων του των σωληνώσεων οι οποίες έχουν δυστυχώς σαπίσει. Για αυτό το περιστατικό από πρόβλημα που ξέρουμε και αντιμετωπίζουμε, βρήκε την ευκαιρία για λίγο λαϊκισμό ο «σοβαρός» κ. Σακελλαρίδης…. Δεν αλλάζουν
Σύμφωνα με τα όσα του είπαν, έσπασε ένας σωλήνας 30 ετών, στον δεύτερο όροφο. Το νερό πέρασε στον πρώτο όροφο και παρέσυρε τα χάρτινα πλαίσια της ψευδοροφής. Άμεσα, έκλεισαν τις βάνες του νερού και μάζεψαν με σφουγγαρίστρες τα νερά από τον διάδρομο ενώ αύριο, Παρασκευή 19/06, θα τοποθετηθούν τα νέα χάρτινα πλαίσια στη ψευδοροφή.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης, στο κείμενο του, γνωστοποίησε πως με δική του απόφαση έχει ξεκινήσει ήδη η αλλαγή όλων των σωληνώσεων οι οποίες με την πάροδο των ετών έχουν σαπίσει.
Αναφερόμενος, στον Γαβριήλ Σακελλαρίδη που σε ανάρτησή του στα social media, με αφορμή αυτό το βίντεο άσκησε κριτική στην πολιτική του Άδωνι Γεωργιάδη, ο Υπουργός Υγείας σχολίασε πως: «Βρήκε ευκαιρία για λαϊκισμό».
Σήμερα ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς @gsakellaridis έκανε την παρακάτω ανάρτηση και δημοσίευσε αυτό το βίντεο από το Νοσοκομείο της Ρόδου: https://t.co/RkJh2efKSI— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 18, 2026
Έπικοινώνησα με την διοίκηση του Νοσοκομείου και έλαβα την εξής απάντηση:
«Έσπασε ένας σωληνας στον μηχανόροφο που… pic.twitter.com/HxbmXL9hBy
Η ανάρτηση του Άδωνι ΓεωργιάδηΣήμερα ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, έκανε την παρακάτω ανάρτηση και δημοσίευσε αυτό το βίντεο από το Νοσοκομείο της Ρόδου:
Επικοινώνησα με την διοίκηση του Νοσοκομείου και έλαβα την εξής απάντηση:
«Έσπασε ένας σωλήνας στον μηχανόροφο που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο ,τριάντα ετών μεταλλικό. Το νερό πέρασε στον πρώτο όροφο και παρέσυρε τα χάρτινα πλαίσια της ψευδοροφης. Κλείσαμε τις βάνες και τέλος όλα. Σφουγγαρίσαμε τον διάδρομο και σε δέκα λεπτά όλα επανήλθαν .Αύριο πρωί θα βάλουμε τα χάρτινα πλαίσια στη ψευδοροφή».
Σημειώστε ότι στο συγκεκριμένο νοσοκομείο που από το 2000 δεν έχει αλλαχθεί ούτε βίδα ολοκληρώνουμε όλα τα έργα του ΤΑΑ και με δική μου απόφαση ξεκινήσαμε και την αλλαγή όλων του των σωληνώσεων οι οποίες έχουν δυστυχώς σαπίσει. Για αυτό το περιστατικό από πρόβλημα που ξέρουμε και αντιμετωπίζουμε, βρήκε την ευκαιρία για λίγο λαϊκισμό ο «σοβαρός» κ. Σακελλαρίδης…. Δεν αλλάζουν
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