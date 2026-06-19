Πλεύρης: Ο Τσίπρας λέει για ντέρμπι, ο Ανδρουλάκης για νίκη, η Καρυστιανού για αυτοδυναμία, εμείς τι να πούμε με τέτοια ποσοστά στις δημοσκοπήσεις;

Όπως είπε με σκωπτική διάθεση «το ντέρμπι στις εκλογές θα είναι μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Το ίδιο συμβαίνει και στα πρωταθλήματα, να ξεκαθαρίζει η πρώτη θέση και να υπάρχει ντέρμπι για τη δεύτερη θέση»