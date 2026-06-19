Πλεύρης: Ο Τσίπρας λέει για ντέρμπι, ο Ανδρουλάκης για νίκη, η Καρυστιανού για αυτοδυναμία, εμείς τι να πούμε με τέτοια ποσοστά στις δημοσκοπήσεις;
Πλεύρης: Ο Τσίπρας λέει για ντέρμπι, ο Ανδρουλάκης για νίκη, η Καρυστιανού για αυτοδυναμία, εμείς τι να πούμε με τέτοια ποσοστά στις δημοσκοπήσεις;
Όπως είπε με σκωπτική διάθεση «το ντέρμπι στις εκλογές θα είναι μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Το ίδιο συμβαίνει και στα πρωταθλήματα, να ξεκαθαρίζει η πρώτη θέση και να υπάρχει ντέρμπι για τη δεύτερη θέση»
Στην κατάσταση που επικρατεί στην αντιπολίτευση και στον στόχο της ΝΔ για αυτοδυναμία στις εκλογές αναφέρθηκε την Παρασκευή ο Θάνος Πλεύρης, ο οποίος αναφέρθηκε και στον αυξημένο αριθμό ανακλήσεων ασύλου το πρώτο εξάμηνο του 2026.
Όπως είπε με σκωπτική διάθεση στον ΣΚΑΪ, «το ντέρμπι στις εκλογές θα είναι μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Το ίδιο συμβαίνει και στα πρωταθλήματα, να ξεκαθαρίζει η πρώτη θέση και να υπάρχει ντέρμπι για τη δεύτερη θέση».
Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε «ο Τσίπρας λέει ότι θα είναι ντέρμπι, ο Ανδρουλάκης λέει ότι θα κερδίσει, η Καρυστιανού ότι πάει για αυτοδυναμία, εμείς με τα δημοσκοπικά ποσοστά που καταγράφονται, δεν μπορούμε να έχουμε τη φιλοδοξία ότι θα πείσουμε περισσότερους ψηφοφόρους για να πετύχουμε αυτοδυναμία; Ακόμα και σήμερα ο κόσμος αναγνωρίζει ότι η ΝΔ έχει μια βασική πρόταση. Εμείς δεν πρέπει να μπούμε στο λάθος να ασχοληθούμε με το τι γίνεται κάτω από εμάς».
Ειδικά για τον Αντώνη Σαμαρά ανέφερε πως «αν αποφασίσει να κάνει κόμμα είναι σίγουρα κάτι που δεν θα περάσει απαρατήρητο στον χώρο μας, δεν είναι η περίπτωση άλλων κομμάτων που είναι δεξιότερα της ΝΔ. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα κάνει κόμμα, θα το σταθμίσει και θα αντιληφθεί την ανάγκη της παράταξης».
Όσον αφορά το μεταναστευτικό, αρχικά τόνισε ότι «δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε τον κανονισμό των επιστροφών, η σοσιαλδημοκρατία θεώρησε ότι είναι πολύ αυστηρός και βίαιες οι διαδικασίες καθώς κεντρικά από την Ευρώπη επιστρέφονται σε τρίτες χώρες. ΑΣυτό που κάνει το νέο σύμφωνο με τον νέο κανονισμό είναι ότι σπάνε στα δύο όσοι έρχονται παράνομα: αν έχεις προσφυγικό προφίλ μπαίνεις στη διαδικασία όπως είναι σήμερα, αν όχι κρατείσαι και εντός 12 εβδομάδων πρέπει να εξεταστεί το άσυλο και να επιστρέψεις πίσω».
Όπως παρουσίασε «με τους νέους κανονισμός το ποσοστό ασύλου από το 72% έχει πάει στο 40% γιατί υπάρχουν εθνικότητες που δεν δικαιολογούν πλέον άσυλο όπως οι Σύροι. Άλλες εθνικότητες όπως οι Σουδανοί και οι Αφγανοί εξετάζεται αν έχεις περάσει από άλλη τρίτη ασφαλή χώρα. Παράλληλα το πρώτο 5μηνο του 2026 έχουμε 1255 ανακλήσεις ασύλου ενώ τα προηγούμενα 15 χρόνια είχαν γίνει 800 ανακλήσεις. Οι ανακλήσεις γίνονται με δύο όρους: εάν έχεις απασχολήσει τις αρχές, είμαστε σε πλήρη συνεργασία με την αστυνομία για οποιαδήποτε σύλληψη αλλοδαπού και γίνεται αξιολόγηση αν αποτελεί κίνδυνο για δημόσια ασφάλεια και το δεύτερο, μπορεί να μην συντρέχουν πλέον οι λόγοι»
Όπως είπε με σκωπτική διάθεση στον ΣΚΑΪ, «το ντέρμπι στις εκλογές θα είναι μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Το ίδιο συμβαίνει και στα πρωταθλήματα, να ξεκαθαρίζει η πρώτη θέση και να υπάρχει ντέρμπι για τη δεύτερη θέση».
Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε «ο Τσίπρας λέει ότι θα είναι ντέρμπι, ο Ανδρουλάκης λέει ότι θα κερδίσει, η Καρυστιανού ότι πάει για αυτοδυναμία, εμείς με τα δημοσκοπικά ποσοστά που καταγράφονται, δεν μπορούμε να έχουμε τη φιλοδοξία ότι θα πείσουμε περισσότερους ψηφοφόρους για να πετύχουμε αυτοδυναμία; Ακόμα και σήμερα ο κόσμος αναγνωρίζει ότι η ΝΔ έχει μια βασική πρόταση. Εμείς δεν πρέπει να μπούμε στο λάθος να ασχοληθούμε με το τι γίνεται κάτω από εμάς».
Ειδικά για τον Αντώνη Σαμαρά ανέφερε πως «αν αποφασίσει να κάνει κόμμα είναι σίγουρα κάτι που δεν θα περάσει απαρατήρητο στον χώρο μας, δεν είναι η περίπτωση άλλων κομμάτων που είναι δεξιότερα της ΝΔ. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα κάνει κόμμα, θα το σταθμίσει και θα αντιληφθεί την ανάγκη της παράταξης».
Όσον αφορά το μεταναστευτικό, αρχικά τόνισε ότι «δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε τον κανονισμό των επιστροφών, η σοσιαλδημοκρατία θεώρησε ότι είναι πολύ αυστηρός και βίαιες οι διαδικασίες καθώς κεντρικά από την Ευρώπη επιστρέφονται σε τρίτες χώρες. ΑΣυτό που κάνει το νέο σύμφωνο με τον νέο κανονισμό είναι ότι σπάνε στα δύο όσοι έρχονται παράνομα: αν έχεις προσφυγικό προφίλ μπαίνεις στη διαδικασία όπως είναι σήμερα, αν όχι κρατείσαι και εντός 12 εβδομάδων πρέπει να εξεταστεί το άσυλο και να επιστρέψεις πίσω».
Όπως παρουσίασε «με τους νέους κανονισμός το ποσοστό ασύλου από το 72% έχει πάει στο 40% γιατί υπάρχουν εθνικότητες που δεν δικαιολογούν πλέον άσυλο όπως οι Σύροι. Άλλες εθνικότητες όπως οι Σουδανοί και οι Αφγανοί εξετάζεται αν έχεις περάσει από άλλη τρίτη ασφαλή χώρα. Παράλληλα το πρώτο 5μηνο του 2026 έχουμε 1255 ανακλήσεις ασύλου ενώ τα προηγούμενα 15 χρόνια είχαν γίνει 800 ανακλήσεις. Οι ανακλήσεις γίνονται με δύο όρους: εάν έχεις απασχολήσει τις αρχές, είμαστε σε πλήρη συνεργασία με την αστυνομία για οποιαδήποτε σύλληψη αλλοδαπού και γίνεται αξιολόγηση αν αποτελεί κίνδυνο για δημόσια ασφάλεια και το δεύτερο, μπορεί να μην συντρέχουν πλέον οι λόγοι»
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