Ο Αργύρης Αγγέλου αποκάλυψε ποια είναι η αμοιβή του από τις επαναλήψεις του Παρά Πέντε
Ο Αργύρης Αγγέλου αποκάλυψε ποια είναι η αμοιβή του από τις επαναλήψεις του Παρά Πέντε
Όσο πιο πολύ παίζεται μία σειρά σε επανάληψη, τόσο λιγότερα χρήματα παίρνεις, δήλωσε ο ηθοποιός
Τα έσοδα που αποκομίζει από τις επαναλήψεις του «Παρά Πέντε» αποκάλυψε ο Αργύρης Αγγέλου, εξηγώντας ότι τα ποσά που λαμβάνουν οι ηθοποιοί μειώνονται όσο αυξάνονται οι επαναπροβολές μιας παραγωγής.
Ο ηθοποιός μίλησε για την επιτυχία που έχει σημειώσει τόσο το «Παρά Πέντε» όσο και οι «Σαββατογεννημένες», δύο σίριαλ που προβάλλονται τακτικά σε επανάληψη όλα αυτά τα χρόνια.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι με Λεμόνι» στο YouTube, ο Αργύρης Αγγέλου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα δικαιώματα από τις επαναλήψεις των σειρών στις οποίες συμμετείχε. Αναφερόμενος ειδικά στο «Παρά Πέντε», εξήγησε πώς διαμορφώνονται τα ποσά μετά από τα τόσα χρόνια συνεχών επαναλήψεων: «Αν το "Παρά Πέντε" κάνει 4-5 επαναλήψεις τον χρόνο επί 20 χρόνια, μιλάμε περίπου για 100 επαναλήψεις, άρα καταλαβαίνεις ότι τα χρήματα πλέον είναι ακόμα λιγότερα, όσο περνάνε τα χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, επειδή είναι συχνές οι επαναλήψεις, βγαίνει περίπου ένα 600άρι τον χρόνο».
Στη συνέχεια, ο Αργύρης Αγγέλου αποκάλυψε επίσης το ποσό που έλαβε από την τελευταία επανάληψη της σειράς «Σαββατογεννημένες»: «Την τελευταία φορά ήταν 350 ευρώ μεικτά για τα 33 επεισόδια».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο δήλωσε πως πολλές φορές δεν συμφέρει οικονομικά τους ηθοποιούς να προβάλλεται συνεχώς σε επανάληψη μία σειρά: «Όσο πιο πολύ παίζεται, τόσο λιγότερα παίρνεις. Άλλα χρήματα παίρνεις όταν μια σειρά που έχεις κάνει είναι η πρώτη της επανάληψη, άλλα χρήματα παίρνεις όταν μια σειρά που κάνεις είναι η 200ή της επανάληψη».
Ο ηθοποιός μίλησε για την επιτυχία που έχει σημειώσει τόσο το «Παρά Πέντε» όσο και οι «Σαββατογεννημένες», δύο σίριαλ που προβάλλονται τακτικά σε επανάληψη όλα αυτά τα χρόνια.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι με Λεμόνι» στο YouTube, ο Αργύρης Αγγέλου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα δικαιώματα από τις επαναλήψεις των σειρών στις οποίες συμμετείχε. Αναφερόμενος ειδικά στο «Παρά Πέντε», εξήγησε πώς διαμορφώνονται τα ποσά μετά από τα τόσα χρόνια συνεχών επαναλήψεων: «Αν το "Παρά Πέντε" κάνει 4-5 επαναλήψεις τον χρόνο επί 20 χρόνια, μιλάμε περίπου για 100 επαναλήψεις, άρα καταλαβαίνεις ότι τα χρήματα πλέον είναι ακόμα λιγότερα, όσο περνάνε τα χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, επειδή είναι συχνές οι επαναλήψεις, βγαίνει περίπου ένα 600άρι τον χρόνο».
Στη συνέχεια, ο Αργύρης Αγγέλου αποκάλυψε επίσης το ποσό που έλαβε από την τελευταία επανάληψη της σειράς «Σαββατογεννημένες»: «Την τελευταία φορά ήταν 350 ευρώ μεικτά για τα 33 επεισόδια».
Δείτε το βίντεο
@n1greece
🧨 "Φώτης" Πάρα Πέντε: Ποια είναι η αμοιβή του από τις επαναλήψεις της σειράς.... 🍋 Τσάι με ΛεμόΝ1 ft ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ 🔥 Ν1, εδώ περνάς καλά! 🚀 WATCH NOW στο YouTube κανάλι του N1 🔥 👉 Μείνετε συντονισμένοι κάνοντας Subscribe για να μη χάσετε το επόμενο επεισόδιο του Τσάι με ΛεμόN1! #xristt #Ν1 #n1entertainment #n1fun #fyp @xristt 🍋♬ original sound - N1 Greece
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