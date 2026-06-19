Ο Αργύρης Αγγέλου αποκάλυψε ποια είναι η αμοιβή του από τις επαναλήψεις του Παρά Πέντε

🧨 "Φώτης" Πάρα Πέντε: Ποια είναι η αμοιβή του από τις επαναλήψεις της σειράς.... 🍋 Τσάι με ΛεμόΝ1 ft ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ 🔥 Ν1, εδώ περνάς καλά! 🚀 WATCH NOW στο YouTube κανάλι του N1 🔥 👉 Μείνετε συντονισμένοι κάνοντας Subscribe για να μη χάσετε το επόμενο επεισόδιο του Τσάι με ΛεμόN1! #xristt #Ν1 #n1entertainment #n1fun #fyp @xristt 🍋