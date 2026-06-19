Υπουργοί της βρετανικής κυβέρνησης θα ζητήσουν από τον Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του
Υπουργοί της βρετανικής κυβέρνησης θα ζητήσουν από τον Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του
Οι Times τόνισαν ότι οι υπουργοί θα πουν στον Στάρμερ ότι «ο χρόνος του τελείωσε» κατά τη διάρκεια συναντήσεων με τον Βρετανό πρωθυπουργό, προτρέποντάς τον να καθορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για μια «ομαλή μετάβαση»
Υπουργοί της βρετανικής κυβέρνησης θα ζητήσουν από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ σήμερα να ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, σύμφωνα με τους Times, αφού η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο κοινοβούλιο τροφοδότησε τα σενάρια για μια πιθανή αναμέτρηση για την ηγεσία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος.
Ο Μπέρναμ, δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ, εξελέγη βουλευτής του Εργατικού Κόμματος στις αναπληρωματικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν χθες Πέμπτη, ένα βασικό βήμα προς την εκπλήρωση της φιλοδοξίας του να αντικαταστήσει στην ηγεσία του κόμματος και την πρωθυπουργία τον Στάρμερ.
Οι Times τόνισαν ότι οι υπουργοί θα πουν στον Στάρμερ ότι «ο χρόνος του τελείωσε» κατά τη διάρκεια συναντήσεων με τον Βρετανό πρωθυπουργό, προτρέποντάς τον να καθορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για μια «ομαλή μετάβαση».
Ο Στάρμερ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα παραιτηθεί και ότι θα είναι υποψήφιος στην όποια αναμέτρηση για την ηγεσία.
Ο Μπέρναμ, δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ, εξελέγη βουλευτής του Εργατικού Κόμματος στις αναπληρωματικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν χθες Πέμπτη, ένα βασικό βήμα προς την εκπλήρωση της φιλοδοξίας του να αντικαταστήσει στην ηγεσία του κόμματος και την πρωθυπουργία τον Στάρμερ.
Οι Times τόνισαν ότι οι υπουργοί θα πουν στον Στάρμερ ότι «ο χρόνος του τελείωσε» κατά τη διάρκεια συναντήσεων με τον Βρετανό πρωθυπουργό, προτρέποντάς τον να καθορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για μια «ομαλή μετάβαση».
The Burnham operation is currently reluctant to take an aggressive approach to removing Starmer from office, and hopes that the PM will agree to an orderly and non-confrontational transition— PoliticsHome (@politicshome) June 19, 2026
"He has tried to make stability his mantra, that’s what he started when he was elected…
Ο Στάρμερ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα παραιτηθεί και ότι θα είναι υποψήφιος στην όποια αναμέτρηση για την ηγεσία.
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