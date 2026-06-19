«Τον σκοτώσαμε; Καλά του κάναμε!»: Επίθεση στις κάμερες από συγγενείς του καταδικασμένου για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της απόφασης με την οποία ο πρώτος κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε ισόβια, συγγενείς του επιτέθηκαν σε κάμερες και δημοσιογράφους ενώ δεν έλειψαν και οι συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις που βρισκόντουσαν στο σημείο