«Τον σκοτώσαμε; Καλά του κάναμε!»: Επίθεση στις κάμερες από συγγενείς του καταδικασμένου για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου
ΕΛΛΑΔΑ
Μάριος Μενίδι Δολοφονία Αδέσποτη σφαίρα

«Τον σκοτώσαμε; Καλά του κάναμε!»: Επίθεση στις κάμερες από συγγενείς του καταδικασμένου για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της απόφασης με την οποία ο πρώτος κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε ισόβια, συγγενείς του επιτέθηκαν σε κάμερες και δημοσιογράφους ενώ δεν έλειψαν και οι συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις που βρισκόντουσαν στο σημείο

«Τον σκοτώσαμε; Καλά του κάναμε!»: Επίθεση στις κάμερες από συγγενείς του καταδικασμένου για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου
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Επίθεση δέχθηκαν τα συνεργεία που βρισκόντουσαν έξω από τα δικαστήρια και κάλυπταν τη δίκη για την υπόθεση του 11χρονου Μάριου που έπεσε νεκρός από «αδέσποτη» σφαίρα στο Μενίδι.

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της απόφασης με την οποία ο πρώτος κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε ισόβια, συγγενείς του επιτέθηκαν σε κάμερες και δημοσιογράφους ενώ δεν έλειψαν και οι συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις που βρισκόντουσαν στο σημείο.
 
Ανάμεσα στις φωνές και την ένταση που επικράτησε, ακούστηκε  από κάποιον η φράση πως «καλά κάναμε και το σκοτώσαμε» αναφερόμενος στον μικρό Μάριο που στα 11 του χρόνια έχασε τη ζωή του από μια «αδέσποτη» σφαίρα ενώ βρισκόταν στην γιορτή του σχολείου του. 

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