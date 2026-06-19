Αλεξία Μπακογιάννη: Περπατώ με τα παιδιά μου και βλέπω Κουφοντίνα ή Γιωτόπουλο, εγώ τι πρέπει να κάνω;

«Αν δεν αντιδράσω δεν μπορώ να κοιτάξω τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Αν αντιδράσω είμαι απολύτως εν αδίκω» - «Ο Γιωτόπουλος σαν σκοτεινός θεός αποφάσισε ότι θα πεθάνει κάποιος απλά για να δημοσιοποιήσει τις απόψεις του»