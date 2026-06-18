O Μητσοτάκης συνάντησε τον Ζελένσκι και του έθεσε το ζήτημα με το ουκρανικό θαλάσσιο drone στη Λευκάδα
O Μητσοτάκης συνάντησε τον Ζελένσκι και του έθεσε το ζήτημα με το ουκρανικό θαλάσσιο drone στη Λευκάδα
Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη αποφυγής της διάχυσης των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων πέραν της εμπόλεμης ζώνης
Το περιστατικό με το ουκρανικό θαλάσσιο drone στη Λευκάδα τέθηκε στη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία, με τον πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε, παράλληλα, την ανάγκη αποφυγής της διάχυσης των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων πέραν της εμπόλεμης ζώνης, με αναφορά στο συγκεκριμένο περιστατικό στη Λευκάδα.
Στο τραπέζι βρέθηκαν επίσης οι προοπτικές ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας–Ουκρανίας στο πλαίσιο των ευρύτερων εξελίξεων για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.
Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία, με τον πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε, παράλληλα, την ανάγκη αποφυγής της διάχυσης των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων πέραν της εμπόλεμης ζώνης, με αναφορά στο συγκεκριμένο περιστατικό στη Λευκάδα.
Στο τραπέζι βρέθηκαν επίσης οι προοπτικές ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας–Ουκρανίας στο πλαίσιο των ευρύτερων εξελίξεων για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.
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