Θαύμασαν την 41χρονη Κλόε Καρντάσιαν για τους τρικέφαλούς της, έπαινοι και από τη μητέρα της για τα χέρια της, δείτε φωτογραφίες
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Κλόε Καρντάσιαν Instagram Κρις Τζένερ Χέρια

Θαύμασαν την 41χρονη Κλόε Καρντάσιαν για τους τρικέφαλούς της, έπαινοι και από τη μητέρα της για τα χέρια της, δείτε φωτογραφίες

Η Κλόε Καρντάσιαν βοήθησε τους followers της να εστιάσουν στα χέρια της φορώντας ένα αμάνικο μαύρο κορμάκι, το οποίο συνδύασε με ένα μαντήλι Louis Vuitto

Θαύμασαν την 41χρονη Κλόε Καρντάσιαν για τους τρικέφαλούς της, έπαινοι και από τη μητέρα της για τα χέρια της, δείτε φωτογραφίες
11 ΣΧΟΛΙΑ
Άκρως επαινετικά ήταν τα σχόλια που έλαβε η 41χρονη Κλόε Καρντάσιαν για τις φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram την Τετάρτη.

Αφορμή των σχολίων αποτέλεσαν τα γυμνασμένα χέρια της Καρντάσιαν, και ειδικά η εικόνα των τρικέφαλών της με αρκετούς να την χαρακτηρίζουν ως «έμπνευση» για την εικόνα τους.

Θαύμασαν την 41χρονη Κλόε Καρντάσιαν για τους τρικέφαλούς της, έπαινοι και από τη μητέρα της για τα χέρια της, δείτε φωτογραφίες
Θαύμασαν την 41χρονη Κλόε Καρντάσιαν για τους τρικέφαλούς της, έπαινοι και από τη μητέρα της για τα χέρια της, δείτε φωτογραφίες
Θαύμασαν την 41χρονη Κλόε Καρντάσιαν για τους τρικέφαλούς της, έπαινοι και από τη μητέρα της για τα χέρια της, δείτε φωτογραφίες
Θαύμασαν την 41χρονη Κλόε Καρντάσιαν για τους τρικέφαλούς της, έπαινοι και από τη μητέρα της για τα χέρια της, δείτε φωτογραφίες


Μεταξύ αυτών που θαύμασαν την 41χρονη τηλεπερσόνα ήταν και η μητέρα της, Κρις Τζένερ που της έγραψε «είσαι τόσο όμορφη μέσα και έξω! (Και τα χέρια σου επίσης)».

Η Κλόε Καρντάσιαν βοήθησε τους followers της να εστιάσουν στα χέρια της φορώντας ένα αμάνικο μαύρο κορμάκι, το οποίο συνδύασε με ένα μαντήλι Louis Vuitton.

«Το μόνο που βλέπω είναι τρικέφαλοι!», «Εντάξει, χέρια!!», «Πάμε χέρια!», «Το κάνω αυτό το screensaver μου για έμπνευση για προπόνηση», «Ω, νομίζω ότι πρέπει να με εκπαιδεύσεις», «Υπέροχο! Θέλω αυτά τα χέρια!», «Κανείς δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα ​​με αυτόν τον τρικέφαλο. Μπράβο κορίτσι μου», ήταν μερικά από τα αποθεωτικά σχόλια για την Κλόε Καρντάσιαν.

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