Σκυλακάκης: Με την Τεχνητή Νοημοσύνη θα επηρεαστούν η μεσαία τάξη και τα εισοδήματα - Έκανα έρευνα λόγω της ανίατης ασθένειας της συζύγου μου
Σκυλακάκης: Με την Τεχνητή Νοημοσύνη θα επηρεαστούν η μεσαία τάξη και τα εισοδήματα - Έκανα έρευνα λόγω της ανίατης ασθένειας της συζύγου μου
Ο πρώην υπουργός στο protothema: Οι ανθρώπινες κοινωνίες δεν είναι έτοιμες για την πρόοδο που έρχεται - Ποια επαγγέλματα θα πληγούν - Χρειάζεται νέο κοινωνικό συμβόλαιο για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης
Τη νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αναμένεται να μετασχηματίσει την οικονομία, την εργασία και τις κοινωνίες περιέγραψε ο πρώην υπουργός Θεόδωρος Σκυλακάκης, μιλώντας στην εκπομπή Direct του Γιώργου Ευγενίδη.
Ο κ. Σκυλακάκης έχει γράψει το βιβλίο Τεχνητή νοημοσύνη: Η εκτόπιση της εργασίας που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη και περιγράφει πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει εισβάλει στη ζωή μας, μαζί με ρομπότ, drones και αυτοκινούμενα οχήματα, πυροδοτώντας μια –χωρίς προηγούμενο– επανάσταση. Όπως περιέγραψε στο Direct «οι ανθρώπινες κοινωνίες δεν είναι έτοιμες για την πρόοδο που έρχεται», εκτιμώντας πως η γενική τεχνητή νοημοσύνη απέχει μόλις τρία έως δέκα χρόνια. «Αυτό που έρχεται διαφέρει από κάθε άλλη τεχνολογική επανάσταση, γιατί πλέον αντικαθίσταται το υψηλότερο επίπεδο, ο ανθρώπινος εγκέφαλος», σημείωσε.
Όπως ανέφερε, τα επαγγέλματα που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι τα επαγγέλματα γνώσης, όπως οι δικηγόροι, οι δημοσιογράφοι και οι φοροτεχνικοί, ενώ προειδοποίησε ότι η μεσαία τάξη θα δεχθεί ισχυρές πιέσεις. «Θα έχουμε δραματική πτώση εισοδημάτων. Δεν θα εξαφανιστούν οι δουλειές, αλλά θα περιοριστεί ο τζίρος τους», είπε, προβλέποντας ότι το επόμενο στάδιο θα είναι η αυτοματοποίηση και η αντικατάσταση εργαζομένων από συστήματα και ρομπότ με «απεριόριστες γνώσεις».
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην προσωπική εμπειρία που τον οδήγησε να ασχοληθεί σε βάθος με την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως αποκάλυψε, αφορμή αποτέλεσε η ανίατη ασθένεια της συζύγου του και η προσπάθειά του να εντοπίσει διαθέσιμες κλινικές έρευνες και θεραπευτικές επιλογές.
«Ήταν μια οικογενειακή τραγωδία. Έπρεπε να ψάξω για να βρω τι υπήρχε σε κλινικές έρευνες. Σήμερα η κατάστασή της έχει σταθεροποιηθεί, αλλά χωρίς αυτά τα εργαλεία δεν θα τα είχα καταφέρει. Ήταν υπέρτερο των ανθρώπινων δυνατοτήτων», ανέφερε χαρακτηριστικά. Μάλιστα υποστήριξε ότι με τα σημερινά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης «θα είχα τελειώσει την έρευνα για τη γυναίκα μου μέσα σε έναν μήνα».
Ο κ. Σκυλακάκης προειδοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα δημιουργήσει «απεριόριστο πλούτο» αλλά και «ακραίες ανισότητες», τονίζοντας ότι οι κοινωνίες και τα πολιτικά συστήματα θα χρειαστεί να διαμορφώσουν ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.
«Οι άνθρωποι δίνουν νόημα στη ζωή τους μέσα από την εργασία. Αυτό το κομμάτι στα επόμενα χρόνια θα φεύγει και θα πρέπει να αλλάξουμε την εκπαίδευση για να διαχειριστούμε τη νέα πραγματικότητα», σημείωσε.
Ο κ. Σκυλακάκης έχει γράψει το βιβλίο Τεχνητή νοημοσύνη: Η εκτόπιση της εργασίας που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη και περιγράφει πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει εισβάλει στη ζωή μας, μαζί με ρομπότ, drones και αυτοκινούμενα οχήματα, πυροδοτώντας μια –χωρίς προηγούμενο– επανάσταση. Όπως περιέγραψε στο Direct «οι ανθρώπινες κοινωνίες δεν είναι έτοιμες για την πρόοδο που έρχεται», εκτιμώντας πως η γενική τεχνητή νοημοσύνη απέχει μόλις τρία έως δέκα χρόνια. «Αυτό που έρχεται διαφέρει από κάθε άλλη τεχνολογική επανάσταση, γιατί πλέον αντικαθίσταται το υψηλότερο επίπεδο, ο ανθρώπινος εγκέφαλος», σημείωσε.
Όπως ανέφερε, τα επαγγέλματα που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι τα επαγγέλματα γνώσης, όπως οι δικηγόροι, οι δημοσιογράφοι και οι φοροτεχνικοί, ενώ προειδοποίησε ότι η μεσαία τάξη θα δεχθεί ισχυρές πιέσεις. «Θα έχουμε δραματική πτώση εισοδημάτων. Δεν θα εξαφανιστούν οι δουλειές, αλλά θα περιοριστεί ο τζίρος τους», είπε, προβλέποντας ότι το επόμενο στάδιο θα είναι η αυτοματοποίηση και η αντικατάσταση εργαζομένων από συστήματα και ρομπότ με «απεριόριστες γνώσεις».
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην προσωπική εμπειρία που τον οδήγησε να ασχοληθεί σε βάθος με την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως αποκάλυψε, αφορμή αποτέλεσε η ανίατη ασθένεια της συζύγου του και η προσπάθειά του να εντοπίσει διαθέσιμες κλινικές έρευνες και θεραπευτικές επιλογές.
«Ήταν μια οικογενειακή τραγωδία. Έπρεπε να ψάξω για να βρω τι υπήρχε σε κλινικές έρευνες. Σήμερα η κατάστασή της έχει σταθεροποιηθεί, αλλά χωρίς αυτά τα εργαλεία δεν θα τα είχα καταφέρει. Ήταν υπέρτερο των ανθρώπινων δυνατοτήτων», ανέφερε χαρακτηριστικά. Μάλιστα υποστήριξε ότι με τα σημερινά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης «θα είχα τελειώσει την έρευνα για τη γυναίκα μου μέσα σε έναν μήνα».
Ο κ. Σκυλακάκης προειδοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα δημιουργήσει «απεριόριστο πλούτο» αλλά και «ακραίες ανισότητες», τονίζοντας ότι οι κοινωνίες και τα πολιτικά συστήματα θα χρειαστεί να διαμορφώσουν ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.
«Οι άνθρωποι δίνουν νόημα στη ζωή τους μέσα από την εργασία. Αυτό το κομμάτι στα επόμενα χρόνια θα φεύγει και θα πρέπει να αλλάξουμε την εκπαίδευση για να διαχειριστούμε τη νέα πραγματικότητα», σημείωσε.
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