Σκυλακάκης: Με την Τεχνητή Νοημοσύνη θα επηρεαστούν η μεσαία τάξη και τα εισοδήματα - Έκανα έρευνα λόγω της ανίατης ασθένειας της συζύγου μου

Ο πρώην υπουργός στο protothema: Οι ανθρώπινες κοινωνίες δεν είναι έτοιμες για την πρόοδο που έρχεται - Ποια επαγγέλματα θα πληγούν - Χρειάζεται νέο κοινωνικό συμβόλαιο για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης