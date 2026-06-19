Πολάκης: «Άτιμο να στηρίζεις άλλο κόμμα και να μην παραιτείσαι, να τοποθετηθεί ξεκάθαρα ο Τσίπρας»

«Πρωτοφανής απόφαση στα χρονικά»

Εναντίον της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ καταφέρθηκε ο Παύλος Πολάκης ο οποίος έκανε λόγο για «απόλυτο παραλογισμό» και «επίδειξη πολιτικής υποταγής», στρέφοντας τα βέλη του προσωπικά κατά του Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου . Αφορμή για τις δηλώσεις του ανεξάρτητου βουλευτή Χανίων και πρώην υπουργού, Παύλου Πολάκη στάθηκε η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα.Ο κ. Πολάκης, παράλληλα προανήγγειλε πρωτοβουλίες για άμεση σύγκληση των κομματικών οργάνων μιλώντας στον Αθήνα 9.84. Επίσης, έκανε γνωστό ότι θα προσκαλέσουν τον Αλέξη Τσίπρα για να ξεκαθαρίσει ο ίδιος την κατάσταση.«Ζούμε τον απόλυτο παραλογισμό. Έχουμε μια απόφαση κεντρικής επιτροπής –, όχι μόνο από τη μεταπολίτευση, αλλά από τις απαρχές του αιώνα, καθώς με πρόταση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου η κεντρική επιτροπή παίρνει την εξής απόφαση: Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, του Αλέξη Τσίπρα, και τη στηρίζουμε… Δηλαδή,. Είναι ο απόλυτος παραλογισμός».Παράλληλα, ο βουλευτής Χανίων εστίασε στις αντιφάσεις που προκύπτουν σε σχέση με τη στάση της άλλης πλευράς, αναφέροντας: «Την ίδια στιγμή και μετά από αυτή την απόφαση, έχεις επαναλαμβανόμενες διαρροές από τη μεριά της ΕΛ.Α.Σ, που λέει ότιτα οποία πρέπει να έχουν παραιτηθεί από τα αξιώματά τους. Αυτή η παραδοξότητα που ζούμε πρέπει να λυθεί. Δεν γίνεται να συνεχίζουμε έτσι. Δεν μπορεί να διαλύεται ένα ιστορικό κόμμα επειδή κάποιος έτσι το αποφάσισε».

Αιχμές για στελέχη που δεν παραιτούνται: «Κάποια στελέχη έχουν παραιτηθεί και πρέπει να αντικατασταθούν. Κάποιοι όμως δεν έχουν παραιτηθεί από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ή από βουλευτές. Αυτό είναι άτιμο. Είναι δικαίωμά τους να επιλέγουν κάποιον άλλον κομματικό σχηματισμό, παραιτείσαι όμως και πας εκεί. Δεν μπορείς να στηρίζεις κάποιον και να είσαι στέλεχος άλλου κόμματος».

«Εμείς έχουμε πει ότι πρέπει ο Φάμελλος να φέρει συμφωνία, υπάρχει ή δεν υπάρχει με τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του. Άμα δεν υπάρχει, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτή η κατάσταση εξηγείται μόνο με δύο τρόπους: Ή υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και στην ηγετική ομάδα γύρω από τον κύριο Φάμελλο ή είναι μια τρομερή επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να σε ελεήσουν και να σε δεχτούν αύριο μεθαύριο στα ψηφοδέλτια. Για αυτόν τον λόγο και εμείς λέμε ότι πρέπει πολύ σύντομα –και τελειώνει και το τελεσίγραφο– να δώσει τη συμφωνία που υπάρχει ή δεν υπάρχει. Και βέβαια, προσέξτε, οι συμφωνίες της συμπόρευσης γίνονται με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Δεν γίνονται γενικώς και αορίστως».: «Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία μαζί με κάποιους συντρόφους και διατυπώνουμε αίτημα για νέα σύγκληση κεντρικής επιτροπής. Θα στείλουμε και σύντομα μήνυμα και στον Αλέξη Τσίπρα για να υπάρξει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση σε κάποια πράγματα. Αυτή η κατάσταση είναι θολή και μπάσταρδη και πρέπει να λυθεί».Ερωτηθείς για το αν εκτιμά ότι ο κ. Φάμελλος θα είναι εκ νέου υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, ο Παύλος Πολάκης εξέφρασε την έντονη αμφιβολία του: «Έτσι όπως το βλέπω, όχι. Αφού η λογική είναι να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ». Όσο για την παραμονή του κ. Φάμελλου στην προεδρία, σημείωσε: «Το γιατί παραμένει Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα λυθεί στις εσωτερικές μας διαδικασίες».«Εγώ θα προσπαθήσω ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει μέλλον με ευρύτερες συμμαχίες και μακάρι με τη δημιουργία ενός κοινού ψηφοδελτίου όλης της δημοκρατικής προοδευτικής αριστερής παράταξης».