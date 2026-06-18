Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Υποχρέωσή μας να περάσει άμεσα στις αντλίες η μείωση του πετρελαίου
Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Υποχρέωσή μας να περάσει άμεσα στις αντλίες η μείωση του πετρελαίου
«Αυτή τη στιγμή η μεγάλη προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου», δήλωσε ο πρωθυπουργός
Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.
«Έχουμε μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο diesel και τη βενζίνη στην αντλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές», ανέφερε.
«Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία και κάθε πρωτοβουλία που θα συμβάλει στην εκτόνωση κάθε έντασης. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου», δήλωσε ο πρωθυπουργός.
Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στις επιπτώσεις των διεθνών εξελίξεων στην καθημερινότητα των πολιτών, σημειώνοντας ότι η αποκλιμάκωση στις τιμές του αργού πετρελαίου πρέπει να αποτυπωθεί άμεσα στις τιμές των καυσίμων.
Αναφερόμενος στις συζητήσεις για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα επιμείνει στη διατήρηση των βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών στήριξης.
«Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, θα αγωνιστεί για τη διατήρηση του πυρήνα των δύο βασικών εργαλείων που δεν είναι άλλα από την Πολιτική Συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική», τόνισε.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ θα πρέπει να λειτουργήσει με τρόπο που δεν θα διευρύνει τις ανισότητες μεταξύ των κρατών-μελών.
«Θα επιχειρηματολογήσω γιατί το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο έχει σκοπό να στηρίξει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, ώστε να μην συμβάλει σε περαιτέρω οικονομική διαφοροποίηση μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών», σημείωσε.
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο μεταναστευτικό, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ενίσχυση των σχετικών κονδυλίων στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ενώ επανέλαβε την ανάγκη δημιουργίας κοινών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την άμυνα.
«Η Ελλάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός για τη μετανάστευση είναι πιο ενισχυμένος. Όμως, δεν θα σταματήσει να πείθει τους εταίρους της ότι απαιτούνται κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία για την άμυνα. Η άμυνα είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό αγαθό και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται. Ο σκοπός αυτός θα εξυπηρετηθεί πολύ καλύτερα εάν μπορέσουμε να προσθέσουμε στις δυνατότητές μας και ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Έχουμε μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο diesel και τη βενζίνη στην αντλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές», ανέφερε.
«Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία και κάθε πρωτοβουλία που θα συμβάλει στην εκτόνωση κάθε έντασης. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου», δήλωσε ο πρωθυπουργός.
Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στις επιπτώσεις των διεθνών εξελίξεων στην καθημερινότητα των πολιτών, σημειώνοντας ότι η αποκλιμάκωση στις τιμές του αργού πετρελαίου πρέπει να αποτυπωθεί άμεσα στις τιμές των καυσίμων.
Αναφερόμενος στις συζητήσεις για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα επιμείνει στη διατήρηση των βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών στήριξης.
«Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, θα αγωνιστεί για τη διατήρηση του πυρήνα των δύο βασικών εργαλείων που δεν είναι άλλα από την Πολιτική Συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική», τόνισε.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ θα πρέπει να λειτουργήσει με τρόπο που δεν θα διευρύνει τις ανισότητες μεταξύ των κρατών-μελών.
«Θα επιχειρηματολογήσω γιατί το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο έχει σκοπό να στηρίξει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, ώστε να μην συμβάλει σε περαιτέρω οικονομική διαφοροποίηση μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών», σημείωσε.
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο μεταναστευτικό, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ενίσχυση των σχετικών κονδυλίων στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ενώ επανέλαβε την ανάγκη δημιουργίας κοινών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την άμυνα.
«Η Ελλάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός για τη μετανάστευση είναι πιο ενισχυμένος. Όμως, δεν θα σταματήσει να πείθει τους εταίρους της ότι απαιτούνται κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία για την άμυνα. Η άμυνα είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό αγαθό και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται. Ο σκοπός αυτός θα εξυπηρετηθεί πολύ καλύτερα εάν μπορέσουμε να προσθέσουμε στις δυνατότητές μας και ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Αναλυτικά η δήλωση Μητσοτάκη στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες
«Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα χαιρετίζει την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως και κάθε πρωτοβουλία η οποία θα συμβάλει στην εκτόνωση της έντασης στην περιοχή. Είμαστε πάντα υπέρμαχοι της διπλωματικής λύσης για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων.
Αυτή τη στιγμή, η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, και βέβαια παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μία πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας, όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και τη βενζίνη στην αντλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές.
Θα έχουμε, επίσης, σήμερα την ευκαιρία να κάνουμε μία ακόμα συζήτηση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω πει πολλές φορές ότι οι φιλόδοξοι στόχοι τους οποίους έχουμε θέσει απαιτούν και τα αντίστοιχα φιλόδοξα χρηματοδοτικά εργαλεία.
Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, θα αγωνίζονται για τη διαφύλαξη του πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, που δεν είναι άλλα από την Πολιτική Συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική.
Και βέβαια, ταυτόχρονα, θα επιχειρηματολογήσουμε γιατί το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο έχει σκοπό να στηρίξει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο έτσι ώστε να μην συμβάλει σε περαιτέρω οικονομικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών.
Η Ελλάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός για τη μετανάστευση είναι αυξημένος, αλλά θα εξακολουθεί να αγωνίζεται να πείσει τους εταίρους μας ότι απαιτούνται κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις όσον αφορά την άμυνα.
Η άμυνα είναι ένα ευρωπαϊκό κοινό αγαθό, ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται και κατά συνέπεια θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί αυτός ο σκοπός πολύ καλύτερα εάν μπορέσουμε να προσθέσουμε στις εθνικές δυνατότητες και ένα σημαντικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο».
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