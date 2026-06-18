Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Υποχρέωσή μας να περάσει άμεσα στις αντλίες η μείωση του πετρελαίου

Κυριάκος Μητσοτάκης και Τζόρτζια Μελόνι

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομιλεί με τον νέο πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Πέτερ Μαγιάρ

Τάσος Χατζηβασιλείου, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αννίτα Δημητρίου

Μάνφτρεντ Βέμπερ, Φρίντριχ Μερτς και Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός συνομιλεί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

«Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα χαιρετίζει την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως και κάθε πρωτοβουλία η οποία θα συμβάλει στην εκτόνωση της έντασης στην περιοχή. Είμαστε πάντα υπέρμαχοι της διπλωματικής λύσης για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων.Αυτή τη στιγμή, η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, και βέβαια παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μία πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας, όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και τη βενζίνη στην αντλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές.Θα έχουμε, επίσης, σήμερα την ευκαιρία να κάνουμε μία ακόμα συζήτηση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω πει πολλές φορές ότι οι φιλόδοξοι στόχοι τους οποίους έχουμε θέσει απαιτούν και τα αντίστοιχα φιλόδοξα χρηματοδοτικά εργαλεία.Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, θα αγωνίζονται για τη διαφύλαξη του πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, που δεν είναι άλλα από την Πολιτική Συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική.Και βέβαια, ταυτόχρονα, θα επιχειρηματολογήσουμε γιατί το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο έχει σκοπό να στηρίξει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο έτσι ώστε να μην συμβάλει σε περαιτέρω οικονομικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών.Η Ελλάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός για τη μετανάστευση είναι αυξημένος, αλλά θα εξακολουθεί να αγωνίζεται να πείσει τους εταίρους μας ότι απαιτούνται κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις όσον αφορά την άμυνα.Η άμυνα είναι ένα ευρωπαϊκό κοινό αγαθό, ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται και κατά συνέπεια θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί αυτός ο σκοπός πολύ καλύτερα εάν μπορέσουμε να προσθέσουμε στις εθνικές δυνατότητες και ένα σημαντικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο».