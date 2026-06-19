Σιακαντάρης (ΕΛΑΣ): Να αυτοδιαλυθούν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, έχουν τελειώσει πολιτικά, ο κόσμος θεωρεί ότι είναι τοξικά

«Το είχα πει στην Γεννημάτα και στον Ανδρουλάκη ότι αν θέλετε να προχωρήστε αυτό το πράγμα, πρέπει να διαλύστε τα παλαιά μαγαζιά»