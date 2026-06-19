Σιακαντάρης (ΕΛΑΣ): Να αυτοδιαλυθούν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, έχουν τελειώσει πολιτικά, ο κόσμος θεωρεί ότι είναι τοξικά
Σιακαντάρης (ΕΛΑΣ): Να αυτοδιαλυθούν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, έχουν τελειώσει πολιτικά, ο κόσμος θεωρεί ότι είναι τοξικά
«Το είχα πει στην Γεννημάτα και στον Ανδρουλάκη ότι αν θέλετε να προχωρήστε αυτό το πράγμα, πρέπει να διαλύστε τα παλαιά μαγαζιά»
Την αυτοδιάλυση του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε ο εκ των στενών συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα και βασικός εμπνευστής του μανιφέστου της ΕΛΑΣ, Γιώργος Σιακαντάρης λέγοντας ότι πρόκειται για κόμματα που «έχουν τελειώσει πολιτικά» και «ο κόσμος τα θεωρεί τοξικά».
«Το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι δυσοίωνο. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά. Είναι τοξικά στην στην ελληνική κοινωνία γι' αυτό και πριν ο Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση ήμουν υπέρ της αυτοδιάλυσής τους» είπε στο ΟΝΕ ο κ. Σιακαντάρης.
Θύμισε στο πλαίσιο αυτό ότι «το είχα πει στην Γεννηματά και στον Ανδρουλάκη ότι αν θέλετε να προχωρήστε αυτό το πράγμα, πρέπει να διαλύστε τα παλαιά μαγαζιά, να φύγουν από τη μέση τα παλιά μαγαζιά».
Στην παρατήρηση ότι και ο Τσίπρας είναι τοξικός γιατί τα πρόσωπα στον ΣΥΡΙΖΑ ήταν επιλογή του, ο κ. Σιακαντάρης εξήγησε «όταν λέω τοξικά δεν λέω αρνητικά για την ιστορία της Ελλάδας και του πολιτικού και κομματικού συστήματος. Ειδικά το ΠΑΣΟΚ έχει ένα θετικό αποτύπωμα, ίσως το πιο θετικό αλλά όμως έτσι το έφερε η πολιτική διαδικασία ώστε στη συνείδηση του κόσμου να είναι τοξικό όπως θεωρείτο η ΔΗΜΑΡ που κατέβηκε στην κοινωνία και πήρε 0,31%. Μπήκε στην κυβέρνηση και έχασε το μισό κοινό βγήκε από την κυβέρνηση και έχασε το υπόλοιπο».
Ερωτηθείς, τέλος, να τοποθετηθεί για δείγματα αλαζονείας στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ο Γιώργος Σιακαντάρης απάντησε «αλαζονεία από πού; Δεν το συμμερίζομαι. Δεν είναι αλαζονεία να λες ότι είσαι δεύτερο κόμμα ενώ είσαι. Ότι ενδεχομένως να υπάρχουν διαδικασίες από κόσμο που κινείται γύρω από τον Τσίπρα και θέλει να υπερθεματίσει και να γίνει τσιπρικότερος του Τσίπρα μπορεί, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας δεν δείχνει δείγματα αλαζονείας. Όλοι κρίνουμε και όλοι κρινόμαστε»
«Το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι δυσοίωνο. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά. Είναι τοξικά στην στην ελληνική κοινωνία γι' αυτό και πριν ο Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση ήμουν υπέρ της αυτοδιάλυσής τους» είπε στο ΟΝΕ ο κ. Σιακαντάρης.
Θύμισε στο πλαίσιο αυτό ότι «το είχα πει στην Γεννηματά και στον Ανδρουλάκη ότι αν θέλετε να προχωρήστε αυτό το πράγμα, πρέπει να διαλύστε τα παλαιά μαγαζιά, να φύγουν από τη μέση τα παλιά μαγαζιά».
Στην παρατήρηση ότι και ο Τσίπρας είναι τοξικός γιατί τα πρόσωπα στον ΣΥΡΙΖΑ ήταν επιλογή του, ο κ. Σιακαντάρης εξήγησε «όταν λέω τοξικά δεν λέω αρνητικά για την ιστορία της Ελλάδας και του πολιτικού και κομματικού συστήματος. Ειδικά το ΠΑΣΟΚ έχει ένα θετικό αποτύπωμα, ίσως το πιο θετικό αλλά όμως έτσι το έφερε η πολιτική διαδικασία ώστε στη συνείδηση του κόσμου να είναι τοξικό όπως θεωρείτο η ΔΗΜΑΡ που κατέβηκε στην κοινωνία και πήρε 0,31%. Μπήκε στην κυβέρνηση και έχασε το μισό κοινό βγήκε από την κυβέρνηση και έχασε το υπόλοιπο».
Ερωτηθείς, τέλος, να τοποθετηθεί για δείγματα αλαζονείας στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ο Γιώργος Σιακαντάρης απάντησε «αλαζονεία από πού; Δεν το συμμερίζομαι. Δεν είναι αλαζονεία να λες ότι είσαι δεύτερο κόμμα ενώ είσαι. Ότι ενδεχομένως να υπάρχουν διαδικασίες από κόσμο που κινείται γύρω από τον Τσίπρα και θέλει να υπερθεματίσει και να γίνει τσιπρικότερος του Τσίπρα μπορεί, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας δεν δείχνει δείγματα αλαζονείας. Όλοι κρίνουμε και όλοι κρινόμαστε»
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