Μενδώνη στo protothema.gr: Ελεύθερος από τις σκαλωσιές ο Παρθενώνας, επίτευγμα της υπηρεσίας συντήρησης μνημείων Ακροπόλεως
Μενδώνη στo protothema.gr: Ελεύθερος από τις σκαλωσιές ο Παρθενώνας, επίτευγμα της υπηρεσίας συντήρησης μνημείων Ακροπόλεως
Η υπουργός Πολιτισμού σε δήλωσή της στάθηκε στη συμβολή των επιστημόνων και των τεχνιτών της υπηρεσίας συντήρησης Ακροπόλεως στην αποκατάσταση της δυτικής όψης μετά από 220 χρόνια
Στην ιστορική ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα με την οριστική απομάκρυνση των εξωτερικών ικριωμάτων από τη δυτική όψη του μνημείου, αναφέρθηκε με δήλωσή της στο protothema.gr η Λίνα Μενδώνη, εξαίροντας το έργο των επιστημόνων και των τεχνιτών της υπηρεσίας συντήρησης μνημείων Ακροπόλεως.
«Αφενός μεν αποκαθίσταται πλήρως η αρχιτεκτονική ενότητα του μνημείου, από την άλλη μπορεί κανείς να αντιληφθεί τι σημαίνει η ελληνική σχολή των αναστηλώσεων: Η προστασία στο 100% του αυθεντικού υλικού, η περιορισμένη χρήση νέου υλικού κι η σύνδεση παλαιού και νέου υλικού με έναν απολύτως αποδεκτό από την επιστήμη και την τέχνη τρόπο», τόνισε η υπουργός Πολιτισμού.
Αναλυτικά η δήλωσή της:
«Σήμερα δημοσιοποιήσαμε μια εργασία πολλών χρόνων, η οποία αφορούσε την αποκατάσταση του αετώματος της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα. Ο Παρθενώνας, η δυτική του όψη, απελευθερώθηκε πλήρως από τις σκαλωσιές και το αέτωμά του αποκαταστάθηκε στην αρχιτεκτονική του ενότητα.
Τοποθετήθηκαν δύο ορθοστάτες, οι οποίοι έλειπαν ο ένας από εντελώς καινούργιο υλικό κι ο άλλος, που ήταν πραγματικά ένα επίτευγμα και των επιστημόνων και των τεχνιτών της υπηρεσίας συντήρησης μνημείων Ακροπόλεως, αποκαταστάθηκε με την ενσωμάτωση αρχαίων θραυσμάτων, δηλαδή του αρχικού υλικού του Παρθενώνα με σύγχρονο υλικό.
Με αυτόν τον τρόπο, αφενός μεν αποκαθίσταται πλήρως η αρχιτεκτονική ενότητα του μνημείου, από την άλλη μπορεί κανείς να αντιληφθεί τι σημαίνει η ελληνική σχολή των αναστηλώσεων: Η προστασία στο 100% του αυθεντικού υλικού, η περιορισμένη χρήση νέου υλικού κι η σύνδεση παλαιού και νέου υλικού με έναν απολύτως αποδεκτό από την επιστήμη και την τέχνη τρόπο».
«Αφενός μεν αποκαθίσταται πλήρως η αρχιτεκτονική ενότητα του μνημείου, από την άλλη μπορεί κανείς να αντιληφθεί τι σημαίνει η ελληνική σχολή των αναστηλώσεων: Η προστασία στο 100% του αυθεντικού υλικού, η περιορισμένη χρήση νέου υλικού κι η σύνδεση παλαιού και νέου υλικού με έναν απολύτως αποδεκτό από την επιστήμη και την τέχνη τρόπο», τόνισε η υπουργός Πολιτισμού.
Αναλυτικά η δήλωσή της:
«Σήμερα δημοσιοποιήσαμε μια εργασία πολλών χρόνων, η οποία αφορούσε την αποκατάσταση του αετώματος της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα. Ο Παρθενώνας, η δυτική του όψη, απελευθερώθηκε πλήρως από τις σκαλωσιές και το αέτωμά του αποκαταστάθηκε στην αρχιτεκτονική του ενότητα.
Τοποθετήθηκαν δύο ορθοστάτες, οι οποίοι έλειπαν ο ένας από εντελώς καινούργιο υλικό κι ο άλλος, που ήταν πραγματικά ένα επίτευγμα και των επιστημόνων και των τεχνιτών της υπηρεσίας συντήρησης μνημείων Ακροπόλεως, αποκαταστάθηκε με την ενσωμάτωση αρχαίων θραυσμάτων, δηλαδή του αρχικού υλικού του Παρθενώνα με σύγχρονο υλικό.
Με αυτόν τον τρόπο, αφενός μεν αποκαθίσταται πλήρως η αρχιτεκτονική ενότητα του μνημείου, από την άλλη μπορεί κανείς να αντιληφθεί τι σημαίνει η ελληνική σχολή των αναστηλώσεων: Η προστασία στο 100% του αυθεντικού υλικού, η περιορισμένη χρήση νέου υλικού κι η σύνδεση παλαιού και νέου υλικού με έναν απολύτως αποδεκτό από την επιστήμη και την τέχνη τρόπο».
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