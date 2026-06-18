Μενδώνη στo protothema.gr: Ελεύθερος από τις σκαλωσιές ο Παρθενώνας, επίτευγμα της υπηρεσίας συντήρησης μνημείων Ακροπόλεως

Η υπουργός Πολιτισμού σε δήλωσή της στάθηκε στη συμβολή των επιστημόνων και των τεχνιτών της υπηρεσίας συντήρησης Ακροπόλεως στην αποκατάσταση της δυτικής όψης μετά από 220 χρόνια