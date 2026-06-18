Συνάντηση Μητσοτάκη και του διαδόχου του Βίκτορ Όρμπαν στο περιθώριο της Συνόδου του ΕΛΚ
Συνάντηση Μητσοτάκη και του διαδόχου του Βίκτορ Όρμπαν στο περιθώριο της Συνόδου του ΕΛΚ
Είναι η πρώτη συνάντηση με τον Πέτερ Μάγιαρ από την εκλογή του τον Απρίλιο καθώς είναι η πρώτη Σύνοδος Κορυφής στην οποία συμμετέχει ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε την Πέμπτη, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΕΛΚ, με τον νέο πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Πέτερ Μάγιαρ, διάδοχο του Βίκτορ Όρμπαν στο αξίωμα.
Στη συνάντηση μετείχε ακόμη ο υφυπουργός Εξωτερικών και γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου.
Είναι η πρώτη συνάντηση των δύο ανδρών από τη στιγμή της εκλογής του Μάγιαρ, τον Απρίλιο, καθώς είναι η πρώτη Σύνοδος Κορυφής, στην οποία συμμετέχει.
Η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα, με δεδομένο ότι ο Μάγιαρ θεωρείται ένας πολύ περισσότερο ευρωπαϊστής πολιτικός από τον Όρμπαν, ο οποίος είχε έλθει πολλές φορές σε σύγκρουση με τους θεσμούς της ΕΕ αλλά με ηγέτης της για τις ευρωπαϊκές αποφάσεις.
Στη συνάντηση μετείχε ακόμη ο υφυπουργός Εξωτερικών και γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου.
Είναι η πρώτη συνάντηση των δύο ανδρών από τη στιγμή της εκλογής του Μάγιαρ, τον Απρίλιο, καθώς είναι η πρώτη Σύνοδος Κορυφής, στην οποία συμμετέχει.
Η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα, με δεδομένο ότι ο Μάγιαρ θεωρείται ένας πολύ περισσότερο ευρωπαϊστής πολιτικός από τον Όρμπαν, ο οποίος είχε έλθει πολλές φορές σε σύγκρουση με τους θεσμούς της ΕΕ αλλά με ηγέτης της για τις ευρωπαϊκές αποφάσεις.
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