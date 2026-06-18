Συνάντηση Μητσοτάκη και του διαδόχου του Βίκτορ Όρμπαν στο περιθώριο της Συνόδου του ΕΛΚ

Είναι η πρώτη συνάντηση με τον Πέτερ Μάγιαρ από την εκλογή του τον Απρίλιο καθώς είναι η πρώτη Σύνοδος Κορυφής στην οποία συμμετέχει ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας