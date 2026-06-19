Παρασκήνιο και ανατροπές στη Σύνοδο Κορυφής για Ουκρανία και ευρωπαϊκά κονδύλια, οι επαφές Μητσοτάκη και το μήνυμά του για τις τιμές στην αντλία
Παρασκήνιο και ανατροπές στη Σύνοδο Κορυφής για Ουκρανία και ευρωπαϊκά κονδύλια, οι επαφές Μητσοτάκη και το μήνυμά του για τις τιμές στην αντλία
Σκληρή η διαπραγμάτευση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και την ένταξη της Ουκρανίας - Σήμερα στην ατζέντα η κατάσταση στη Μέση Ανατολή
Με το «καλημέρα» της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, το παρασκήνιο πήρε φωτιά. Πριν ακόμη ξεκινήσουν οι επίσημες εργασίες, οι πρώτες γραμμές ρήξεων είχαν ήδη χαραχθεί στους διαδρόμους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με τα μπλοκ των κρατών-μελών να μετρούν δυνάμεις ενόψει της σκληρής διαπραγμάτευσης για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Μια πρόταση που ήδη στην Αθήνα, έχουν αρχίσει να επεξεργάζονται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ελληνική προεδρία στο δεύτερο εξάμηνο του 2027.
Αντίστοιχα, η επαφή Μητσοτάκη με τον Πέτερ Μαγιάρ στο περιθώριο του ΕΛΚ είχε έντονο ενδιαφέρον. Ο νέος πολιτικός ηγέτης της Ουγγαρίας, διάδοχος του Βίκτορ Όρμπαν, φέρεται –σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr– να ζήτησε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το manual για τις πρώτες ημέρες διακυβέρνησης. Κατά την ίδια γραμμή ενημέρωσης, ο Ούγγρος πολιτικός, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ελληνικό οικονομικό μοντέλο, ζητώντας πληροφορίες ειδικά για τη φορολογική πολιτική και στις μειώσεις φόρων.
Οι εύθραυστες ισορροπίες φάνηκαν στο πεδίο, όπου μπήκε φρένο ακόμη και σε θέματα της ατζέντας που αρκετοί προεξοφλούσαν ότι θα είχαν πανηγυρικό χαρακτήρα. Κάπως έτσι εξελίχθηκε η συζήτηση για την ένταξη της Ουκρανίας, στην οποία η εικόνα απέχει από το αρχικό αφήγημα περί γρήγορων εξελίξεων.
Το κεντρικό φρένο αποδόθηκε από κάποιους στο Βερολίνο, με τον Καγκελάριο Μέρτς πάντως, να ρίχνει στο τραπέζι την πρόταση ενδιάμεσο «συνδεδεμένο καθεστώς» ένταξης έχει ανοίξει τη συζήτηση, αλλά όχι και τον δρόμο για αποφάσεις. Αντίθετα, αρκετοί διπλωμάτες παραδέχονται ότι το θέμα παραμένει ανοιχτό και δύσκολα θα «ωριμάσει» πριν από τη Σύνοδο του Οκτωβρίου, καθώς επιφυλάξεις παραμένουν σε κρίσιμα κράτη-μέλη.
Την ίδια στιγμή, μικρή αλλά χαρακτηριστική ένταση καταγράφηκε γύρω από τη συζήτηση για τη Ρωσία και το αν πρέπει η ευρωπαϊκή ηγεσία να διατηρεί ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το Κρεμλίνο. Το ζήτημα, αν και άτυπο, ανέδειξε για ακόμη μία φορά το ρήγμα μεταξύ κρατών-μελών ως προς τη στρατηγική απέναντι στη Μόσχα.
Στο σημερινό φόντο, μπαίνει η Μέση Ανατολή και η ένταση στα Στενά του Ορμούζ που ανεβάζουν ακόμη περισσότερο την πίεση στη Σύνοδο, με την ενεργειακή ασφάλεια και τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου να βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ηγετών. Ο πρωθυπουργός μάλιστα από το τερέν της Συνόδου Κορυφής, επανέλαβε, τη σημασία να περάσουν γρήγορα στην αντλία, του ντίζελ κίνησης και της βενζίνης οι μειώσεις των τιμών στο πετρέλαιο
Τα τετ-α-τετΣτο παρασκήνιο, η συνάντηση Μητσοτάκη – Ζελένσκι είχε ιδιαίτερο βάρος. Όπως μετέδωσε το protothema.gr, τέθηκε και το ζήτημα του ουκρανικού drone στη Λευκάδα. Oι πληροφορίες λένε ότι ο Ουκρανός Πρόεδρος, εμφανίστηκε συγκρατημένος και προσεκτικός στη στάση του, σε μια συζήτηση που έγινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά όπως σημείωνε αρμόδια πηγή, προσέθετε το απαραίτητο φορτίο «και μάλιστα στο υψηλότερο επίπεδο», σε μια σειρά κινήσεων της ελληνικής διπλωματίας, που κορυφώθηκαν με το διάβημα στο Κίεβο προ ημερών, αλλά και την ενημέρωση των συμμάχων.
Αντίστοιχα, η επαφή Μητσοτάκη με τον Πέτερ Μαγιάρ στο περιθώριο του ΕΛΚ είχε έντονο ενδιαφέρον. Ο νέος πολιτικός ηγέτης της Ουγγαρίας, διάδοχος του Βίκτορ Όρμπαν, φέρεται –σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr– να ζήτησε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το manual για τις πρώτες ημέρες διακυβέρνησης. Κατά την ίδια γραμμή ενημέρωσης, ο Ούγγρος πολιτικός, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ελληνικό οικονομικό μοντέλο, ζητώντας πληροφορίες ειδικά για τη φορολογική πολιτική και στις μειώσεις φόρων.
Οι ρήξειςΗ Σύνοδος Κορυφής πάντως, κάθε άλλο παρά «τυπική» αποδεικνύεται. Όπως μεταδίδει στο protothema.gr, ευρωπαίος αξιωματούχος, ακόμη και στρωμένες συζητήσεις, που είχαν μαρκαριστεί ως ώριμα θέματα στην ατζέντα, λίγο έλειψαν να τιναχτούν στον αέρα, λόγω των ισχυρών πιέσεων που ασκήθηκαν στο παρασκήνιο.
Οι εύθραυστες ισορροπίες φάνηκαν στο πεδίο, όπου μπήκε φρένο ακόμη και σε θέματα της ατζέντας που αρκετοί προεξοφλούσαν ότι θα είχαν πανηγυρικό χαρακτήρα. Κάπως έτσι εξελίχθηκε η συζήτηση για την ένταξη της Ουκρανίας, στην οποία η εικόνα απέχει από το αρχικό αφήγημα περί γρήγορων εξελίξεων.
Το κεντρικό φρένο αποδόθηκε από κάποιους στο Βερολίνο, με τον Καγκελάριο Μέρτς πάντως, να ρίχνει στο τραπέζι την πρόταση ενδιάμεσο «συνδεδεμένο καθεστώς» ένταξης έχει ανοίξει τη συζήτηση, αλλά όχι και τον δρόμο για αποφάσεις. Αντίθετα, αρκετοί διπλωμάτες παραδέχονται ότι το θέμα παραμένει ανοιχτό και δύσκολα θα «ωριμάσει» πριν από τη Σύνοδο του Οκτωβρίου, καθώς επιφυλάξεις παραμένουν σε κρίσιμα κράτη-μέλη.
Την ίδια στιγμή, μικρή αλλά χαρακτηριστική ένταση καταγράφηκε γύρω από τη συζήτηση για τη Ρωσία και το αν πρέπει η ευρωπαϊκή ηγεσία να διατηρεί ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το Κρεμλίνο. Το ζήτημα, αν και άτυπο, ανέδειξε για ακόμη μία φορά το ρήγμα μεταξύ κρατών-μελών ως προς τη στρατηγική απέναντι στη Μόσχα.
Το δεύτερο ημίχρονοΑπό την άλλη αισθητή έγινε και η κίνηση του λεγόμενου μπλοκ των «Φίλων της Συνοχής» να συγκαλέσουν τη «μίνι σύνοδο τους» παραμονές της έναρξης των συζητήσεων για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Το μήνυμα ήταν πλήρως ευθυγραμμισμένο με αυτό που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο: καμία αποδυνάμωση της πολιτικής συνοχής, της ΚΑΠ και της αλιευτικής πολιτικής στο νέο ΠΔΠ. Το μπλοκ εμφανίζεται αποφασισμένο να δώσει συντονισμένη μάχη στις διαπραγματεύσεις που ξεκινούν ουσιαστικά τώρα.
Στο σημερινό φόντο, μπαίνει η Μέση Ανατολή και η ένταση στα Στενά του Ορμούζ που ανεβάζουν ακόμη περισσότερο την πίεση στη Σύνοδο, με την ενεργειακή ασφάλεια και τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου να βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ηγετών. Ο πρωθυπουργός μάλιστα από το τερέν της Συνόδου Κορυφής, επανέλαβε, τη σημασία να περάσουν γρήγορα στην αντλία, του ντίζελ κίνησης και της βενζίνης οι μειώσεις των τιμών στο πετρέλαιο
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