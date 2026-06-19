Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στον Κηφισό, αυξημένη η κίνηση στους δρόμους της Αττικής
ΕΛΛΑΔΑ
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Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στον Κηφισό, αυξημένη η κίνηση στους δρόμους της Αττικής

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό

Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στον Κηφισό, αυξημένη η κίνηση στους δρόμους της Αττικής
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Μεγάλη ταλαιπωρία αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στον Κηφισό και σε άλλα σημεία του Λεκανοπεδίου το απόγευμα της Παρασκευής.

Η Λεωφόρος Κηφισού είναι στο «βαθύ κόκκινο» από το ύψος του Ρέντη μέχρι την Κηφισιά, με τις ταχύτητες των οχημάτων να είναι εξαιρετικά χαμηλές, κυρίως στο ρεύμα προς Λαμία. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην Αττική Οδό, από την Παλαιοπαναγιά μέχρι το ύψος των Βριλησσίων στο ρεύμα προς Μαρούσι ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται από το Μαρούσι μέχρι την Μεταμόρφωση.

​Τα προβλήματα όμως επεκτείνονται σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο. Καθυστερήσεις παρατηρούνται στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου και του Χαλανδρίου, καθώς και σε μεγάλα τμήματα της Λεωφόρου Βουλιαγμένης στην κάθοδο προς τη Γλυφάδα.


​Την ίδια ώρα, επικρατεί απόλυτο κυκλοφοριακό χάος στο κέντρο της Αθήνας. Οι βασικές αρτηρίες, όπως η Βασιλίσσης Σοφίας, η Σόλωνος, η Σταδίου, η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, αλλά και η κάθοδος της Λεωφόρου Συγγρού, είναι σχεδόν μπλοκαρισμένες.

Live η κίνηση στους δρόμους 

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