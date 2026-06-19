Η αγορά μηχανών και μιας BMW «πρόδωσε» τον 34χρονο στον Βόλο που κατηγορείται ότι εκβίαζε 13χρονο, του απέσπασε 370.000 ευρώ
Η αγορά μηχανών και μιας BMW «πρόδωσε» τον 34χρονο στον Βόλο που κατηγορείται ότι εκβίαζε 13χρονο, του απέσπασε 370.000 ευρώ
«Τον εκβίαζε ότι θα κάνει κακό στον ίδιο και σε εμάς» είπε η μητέρα του εφήβου - Πώς έστησαν παγίδα στον 13χρονο με αφορμή τα βεγγαλικά που είχε
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με τον 34χρονο που εκβίαζε μέσω ανηλίκων, έναν 13χρονο στον Βόλο και του απέσπασε 370.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες, ο 34χρονος προδόθηκε από την αγορά τεσσάρων οχημάτων.
Ο 34χρονος φερόμενος ως δράστης, διέμενε στον Ξηρόκαμπο, ενώ είναι άνεργος. Οι αρχές φέρονται να έφτασαν στα ίχνη του, σύμφωνα με το magnesianews.gr, όταν προχώρησε στην αγορά 4 δικύκλων και μιας μεταχειρισμένης BMW. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αρχικά ο 13χρονος μαθητής παρέδωσε στον 34χρονο το πόσο των 70.000 ευρώ και μετά από 15 ημέρες άλλα 300.000 ευρώ.
«Τότε πήγαμε στην αστυνομία και ο γιος μας μας είπε πως εκείνος πήρε τα λεφτά για να τα δώσει στον 34χρονο επειδή τον εκβίαζε ότι θα κάνει κακό στον ίδιο και σε εμάς», είπε η μητέρα. Το δικαστήριο διέκοψε για να κριθεί εάν η υπόθεση θα πάει για κακούργημα.
Η πλευρά του 34χρονου κατέθεσε μήνυση κατά της οικογένειας του 13χρονου για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και ζήτησε να παύσει η κατηγορία της σύστασης συμμορίας επειδή πρόκειται για ένα άτομο και όχι για ομάδα. Επίσης, όπως αναφέρει το magnesianews.gr, ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη από παιδοψυχολόγο στον 13χρονο.
Ο φίλος του, του είπε πως έδωσε τα βεγγαλικά σε έναν 34χρονο τον οποίο συνέλαβε η αστυνομία και με την απειλή ότι θα κατηγορηθεί ο 13χρονος και οι γονείς του, τον τρομοκράτησαν αναγκάζοντάς τον, στο χρονικό διάστημα 2 Μαΐου με 14 Ιουνίου, να αφαιρέσει 370.000 ευρώ που είχαν στο σπίτι οι γονείς του. Επίσης του είπαν ότι ένα μέρος των χρημάτων θα πήγαιναν στη νομική υποστήριξη του δήθεν συλληφθέντα.
Στις 17 Ιουνίου, οι γονείς του 13χρονου αντιλήφθηκαν ότι έλειπαν τα χρήματα από το σπίτι τους. Ο 13χρονος τούς αποκάλυψε τον εκβιασμό που ζούσε αυτόν τον ενάμιση μήνα καθώς και τα άτομα στα οποία παρέδωσε τα χρήματα. Οι γονείς πήγαν στην αστυνομία και κατήγγειλαν το περιστατικό.
Μετά από έρευνες η Ασφάλεια Βόλου ταυτοποίησε τον 34χρονο και δυο ανήλικους 17 και 15 ετών, ενώ δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη άλλοι δύο ανήλικοι. Ο 34χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/06) στο σπίτι του, αλλά στην έρευνα που ακολούθησε δεν βρέθηκαν χρήματα καθώς όπως φαίνεται είχε φροντίσει να τα κρύψει σε άλλο σημείο.
Σε βάρος του, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και εκβίαση και οδηγήθηκε ήδη στις δικαστικές Αρχές του Βόλου.
Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται ακόμη -2- ανήλικοι – συνεργοί του, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί, καθώς και δύο ακόμη άτομα, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν εξακριβωθεί.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελλομένων, ο 34χρονος φέρεται, με τη συνδρομή των δύο ταυτοποιημένων ανήλικων και δύο ακόμη πιθανόν ανήλικων, υπό απειλές, να απαιτούσε την καταβολή χρηματικών ποσών από ανήλικο ημεδαπό, προκειμένου ο ίδιος και μέλη της οικογένειάς του να μην κατηγορηθούν για ποινική υπόθεση, καθώς και υποτιθέμενη παροχή νομικής υποστήριξης σε ανύπαρκτο συλληφθέν άτομο.
Συνολικά, κατά το χρονικό διάστημα από 2-5-2026 έως και την 14-06-2026, ο ανήλικος παθών φέρεται να κατέβαλε, τμηματικά, μεγάλο χρηματικό ποσό.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ η προανάκριση διενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου».
Ο 34χρονος φερόμενος ως δράστης, διέμενε στον Ξηρόκαμπο, ενώ είναι άνεργος. Οι αρχές φέρονται να έφτασαν στα ίχνη του, σύμφωνα με το magnesianews.gr, όταν προχώρησε στην αγορά 4 δικύκλων και μιας μεταχειρισμένης BMW. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αρχικά ο 13χρονος μαθητής παρέδωσε στον 34χρονο το πόσο των 70.000 ευρώ και μετά από 15 ημέρες άλλα 300.000 ευρώ.
Μητέρα 13χρονου: «Τα 70.000 ευρώ ήταν για την τράπεζα»Στο Δικαστήριο κατέθεσε σήμερα η μητέρα του 13χρονου θύματος λέγοντας πως αρχικά διαπίστωσαν στα μέσα Μαΐου ότι έλειπε από το σπίτι πόσο 70.000 ευρώ, που τα κρατούσαν για να τα καταθέσουν στην τράπεζα. «Ρωτήσαμε ποιος τα πήρε γιατί δεν υπήρχαν σημάδια παραβίασης, αλλά κανείς δεν ήξερε», είπε η μητέρα και τόνισε πως αργότερα, διαπίστωσε πως έλειπαν 300.000 ευρώ.
«Τότε πήγαμε στην αστυνομία και ο γιος μας μας είπε πως εκείνος πήρε τα λεφτά για να τα δώσει στον 34χρονο επειδή τον εκβίαζε ότι θα κάνει κακό στον ίδιο και σε εμάς», είπε η μητέρα. Το δικαστήριο διέκοψε για να κριθεί εάν η υπόθεση θα πάει για κακούργημα.
Η πλευρά του 34χρονου κατέθεσε μήνυση κατά της οικογένειας του 13χρονου για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και ζήτησε να παύσει η κατηγορία της σύστασης συμμορίας επειδή πρόκειται για ένα άτομο και όχι για ομάδα. Επίσης, όπως αναφέρει το magnesianews.gr, ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη από παιδοψυχολόγο στον 13χρονο.
Το χρονικόΟ 34χρονος και τέσσερις ανήλικοι εκβίαζαν έναν 13χρονο μαθητή στον Βόλο, αναγκάζοντάς τον να αφαιρέσει από το σπίτι του 370.000 ευρώ. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όλα ξεκίνησαν όταν ο 13χρονος, γιος επιχειρηματία, είχε στην κατοχή του κάποια βεγγαλικά για να τα χρησιμοποιήσει στα γενέθλιά του. Ένας φίλος του, ανήλικος, τον έπεισε να του δώσει μερικά από αυτά και τότε ξεκίνησε ο Γολγοθάς για το παιδί.
Ο φίλος του, του είπε πως έδωσε τα βεγγαλικά σε έναν 34χρονο τον οποίο συνέλαβε η αστυνομία και με την απειλή ότι θα κατηγορηθεί ο 13χρονος και οι γονείς του, τον τρομοκράτησαν αναγκάζοντάς τον, στο χρονικό διάστημα 2 Μαΐου με 14 Ιουνίου, να αφαιρέσει 370.000 ευρώ που είχαν στο σπίτι οι γονείς του. Επίσης του είπαν ότι ένα μέρος των χρημάτων θα πήγαιναν στη νομική υποστήριξη του δήθεν συλληφθέντα.
Στις 17 Ιουνίου, οι γονείς του 13χρονου αντιλήφθηκαν ότι έλειπαν τα χρήματα από το σπίτι τους. Ο 13χρονος τούς αποκάλυψε τον εκβιασμό που ζούσε αυτόν τον ενάμιση μήνα καθώς και τα άτομα στα οποία παρέδωσε τα χρήματα. Οι γονείς πήγαν στην αστυνομία και κατήγγειλαν το περιστατικό.
Μετά από έρευνες η Ασφάλεια Βόλου ταυτοποίησε τον 34χρονο και δυο ανήλικους 17 και 15 ετών, ενώ δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη άλλοι δύο ανήλικοι. Ο 34χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/06) στο σπίτι του, αλλά στην έρευνα που ακολούθησε δεν βρέθηκαν χρήματα καθώς όπως φαίνεται είχε φροντίσει να τα κρύψει σε άλλο σημείο.
Σε βάρος του, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και εκβίαση και οδηγήθηκε ήδη στις δικαστικές Αρχές του Βόλου.
Τι αναφέρει η ΑστυνομίαΣε δελτίο Τύπου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, αναφέρεται ότι «Συνελήφθη, χθες (18-06-2026) κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες στον Βόλο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, 34χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται ως μέλος εγκληματικής ομάδας για εκβίαση.
Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται ακόμη -2- ανήλικοι – συνεργοί του, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί, καθώς και δύο ακόμη άτομα, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν εξακριβωθεί.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελλομένων, ο 34χρονος φέρεται, με τη συνδρομή των δύο ταυτοποιημένων ανήλικων και δύο ακόμη πιθανόν ανήλικων, υπό απειλές, να απαιτούσε την καταβολή χρηματικών ποσών από ανήλικο ημεδαπό, προκειμένου ο ίδιος και μέλη της οικογένειάς του να μην κατηγορηθούν για ποινική υπόθεση, καθώς και υποτιθέμενη παροχή νομικής υποστήριξης σε ανύπαρκτο συλληφθέν άτομο.
Συνολικά, κατά το χρονικό διάστημα από 2-5-2026 έως και την 14-06-2026, ο ανήλικος παθών φέρεται να κατέβαλε, τμηματικά, μεγάλο χρηματικό ποσό.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ η προανάκριση διενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου».
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