Φανή Χαλκιά για τη ρήξη ανευρύσματος του συζύγου της: Μία ωραία μέρα έφυγε, είπε στα παιδιά «τα λέμε το απόγευμα» και λείπει δυόμιση χρόνια

», είπε.



Η έκρηξη στο beach bar του Λούη Καραμάνου σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2024, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές στο κατάστημα, ύστερα από αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό που τοποθετήθηκε. Στην περιοχή βρέθηκαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Καλαμάτας, οι οποίοι συγκέντρωσαν στοιχεία με σκοπό να διαλευκάνουν την υπόθεση και να εντοπίσουν τους δράστες, με έναν 58χρονο Έλληνα να συλλαμβάνεται τελικά λίγες ημέρες αργότερα για την επίθεση.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο γεγονός πως κάθε φορά που φεύγει από το σπίτι, τα παιδιά της αγχώνονται και φοβούνται αν θα γυρίσει πίσω:«Καταλαβαίνεις ότι όποτε φεύγω... την ανασφάλεια που ζούνε, “τύπου θα γυρίσω πίσω”; Αυτό ήταν πάρα πολύ έντονο στην αρχή. Δηλαδή, το πρώτο εξάμηνο νομίζω φρικάρανε τελείως με το που έβγαινα απ’ το σπίτι. Και μπορεί να με παίρνανε τηλέφωνο ή να βάζανε τη μαμά μου που ήτανε σπίτι να με πάρει. Είχαν μία ανασφάλεια τρομερή, την οποία σιγά σιγά κάπως κάνουν over. Νομίζω ότι ποτέ δεν φεύγει απ’ το μυαλό τους. Το "βγαίνω απ’ την πόρτα, λέω γεια, τα λέμε σε λίγο" και καταλαβαίνεις… Είναι τεράστιο σοκ. Το οποίο είναι βίωμά τους βέβαια