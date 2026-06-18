Επισκέψεις Κικίλια σε Ναύπακτο, Μεσολόγγι και Αστακό για την πορεία των λιμενικών έργων
Επισκέψεις Κικίλια σε Ναύπακτο, Μεσολόγγι και Αστακό για την πορεία των λιμενικών έργων
«Δίνουμε όραμα στη νέα γενιά επενδύοντας σε λιμάνια, ναυτιλία και τοπικές οικονομίες» ανέφερε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών της Αιτωλοακαρνανίας, στις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής, καθώς και στη σύνδεση των επαγγελμάτων της θάλασσας με την οικονομική ανάπτυξη και την ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών, αναφέρθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την διάρκεια της σημερινής επίσκεψής του στη Ναύπακτο, το Μεσολόγγι και τον Αστακό.
Αρχικά, ο Βασίλης Κικίλιας επισκέφθηκε την Ναύπακτο, όπου πραγματοποίησε σύσκεψη με τον δήμαρχο, Βασίλη Γκίζα, τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, Σπυρίδωνα Τσέλιο, καθώς και εκπροσώπους τοπικών φορέων, με βασικό θέμα την πορεία των λιμενικών έργων και τις προοπτικές ανάπτυξης της Ναυπάκτου.
Όπως είπε ο υπουργός Ναυτιλίας, «κινούνται οι διαδικασίες και προσπαθούμε να είναι ταχύτατες, έτσι ώστε ό,τι έχει χωροθετηθεί να προχωρήσει, δηλαδή να προχωρήσουν και οι μελέτες και τα έργα».
Επίσης, ανέφερε ότι «συζητήθηκαν οι προοπτικές και για ένα σημαντικό λιμενικό έργο στη Ναύπακτο», προσθέτοντας ότι «χαίρομαι που βλέπω ότι αναβαθμίζεται το τουριστικό προϊόν μιας πολύ σημαντικής περιοχής, τεράστιας ιστορικής αξίας, η οποία προσελκύει όλο και περισσότερο κόσμο».
Παράλληλα, ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στη σημασία της οικονομίας της θάλασσας για την ανάπτυξη της χώρας, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Θα θέλαμε να δούμε, οραματικά, να συνδέονται όλα τα επαγγέλματα της θάλασσας, δηλαδή τα επαγγέλματα της ναυτιλίας, τα οποία δίνουν οικονομική, επαγγελματική και κοινωνική καταξίωση στα νέα παιδιά και να ξανασυζητηθούν στην ελληνική οικογένεια. Θα θέλαμε να δούμε τον εμπορικό κόσμο, που είναι άμεσα συνυφασμένος με τα λιμάνια μας και τις παράκτιες περιοχές, να ξαναδυναμώνει. Θα θέλαμε να δούμε να συνδέεται και η ενέργεια και τα ναυπηγεία, το yachting και οι μαρίνες, το τουριστικό προϊόν με τα επαγγέλματα της θάλασσας και τη ναυτιλία. Όλο αυτό μπορεί να αποτελέσει έναν τεράστιο αναπτυξιακό βραχίονα για τα επόμενα 25 χρόνια».
Στην συνέχεια, ο υπουργός Ναυτιλίας επισκέφθηκε το Μεσολόγγι, όπου συναντήθηκε με τον αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας, Θανάση Μαυρομμάτη, τον δήμαρχο, Σπύρο Διαμαντόπουλο, και την πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, Νεκταρία Αλετρά. Κατά την διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τρόποι υλοποίησης παρεμβάσεων στις λιμενικές υποδομές της περιοχής, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή της.
Όπως δήλωσε, «θα στηρίξουμε την προσπάθεια η οποία γίνεται, θα πάμε να δούμε, όχι μαξιμαλιστικά και με έργα φαραωνικά, αλλά με έργα που ταιριάζουν στην περιοχή και που μπορεί να δώσουν προστιθέμενη αξία και να βοηθήσουν πραγματικά τους Μεσολογγίτες και τις Μεσολογγίτισσες», προσθέτοντας: «Πιστεύω στην περιοχή, είναι μια πανέμορφη περιοχή που έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί κι άλλο. Θα την αναπτύξουμε, όμως, με σεβασμό στα τοπικά πολεοδομικά δεδομένα, στην ιδιαίτερη ομορφιά, στον πολιτισμό και την ιστορία της, ώστε να κάνουμε πράγματα που ταιριάζουν στον χαρακτήρα της και είμαι σίγουρος ότι θα τα αγκαλιάσουν οι Έλληνες, οι επισκέπτες στη χώρα μας και όλος ο κόσμος».
Κατόπιν, ο Βασίλης Κικίλιας επισκέφθηκε τη Ναυτιλιακή Βιομηχανική Περιοχή στο Πλατυγιάλι του Αστακού, συνοδευόμενος από τον αντιπεριφερειάρχη, Θανάση Μαυρομμάτη, τον δήμαρχο Ξηρομέρου, Γιάννη Τριανταφυλλάκη και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, Αλέξη Γιώτη.
Αναφερόμενος στην ΝΑΒΙΠΕ ο υπουργός Ναυτιλίας τόνισε ότι «πρόκειται για μια επένδυση με πολύ μεγάλες προοπτικές, γι' αυτό και επεξεργαζόμαστε όλοι μαζί, η τοπική κοινωνία, οι φορείς, τα υπουργεία, τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τον οποίο μπορεί να μετεξελιχθεί αυτή η επένδυση» και συμπλήρωσε: «Θα θέλαμε να εμπλέκει την τοπική κοινωνία, τους ανθρώπους που ζουν στην περιοχή, μαζί με τα οποιαδήποτε επιχειρηματικά σχέδια. Και πάντως, να είναι τέτοια η επένδυση που να έχει προστιθέμενη αξία, να φέρει καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στην περιοχή, να σεβαστεί την περιοχή, η οποία είναι πολύ όμορφη και έχει πολλά περιθώρια ανάπτυξης και στο τουριστικό κομμάτι και στο κομμάτι του yachting, του υψηλού επιπέδου τουρισμού και των υπηρεσιών που τις συνοδεύουν».
Αρχικά, ο Βασίλης Κικίλιας επισκέφθηκε την Ναύπακτο, όπου πραγματοποίησε σύσκεψη με τον δήμαρχο, Βασίλη Γκίζα, τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, Σπυρίδωνα Τσέλιο, καθώς και εκπροσώπους τοπικών φορέων, με βασικό θέμα την πορεία των λιμενικών έργων και τις προοπτικές ανάπτυξης της Ναυπάκτου.
Όπως είπε ο υπουργός Ναυτιλίας, «κινούνται οι διαδικασίες και προσπαθούμε να είναι ταχύτατες, έτσι ώστε ό,τι έχει χωροθετηθεί να προχωρήσει, δηλαδή να προχωρήσουν και οι μελέτες και τα έργα».
Επίσης, ανέφερε ότι «συζητήθηκαν οι προοπτικές και για ένα σημαντικό λιμενικό έργο στη Ναύπακτο», προσθέτοντας ότι «χαίρομαι που βλέπω ότι αναβαθμίζεται το τουριστικό προϊόν μιας πολύ σημαντικής περιοχής, τεράστιας ιστορικής αξίας, η οποία προσελκύει όλο και περισσότερο κόσμο».
Παράλληλα, ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στη σημασία της οικονομίας της θάλασσας για την ανάπτυξη της χώρας, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Θα θέλαμε να δούμε, οραματικά, να συνδέονται όλα τα επαγγέλματα της θάλασσας, δηλαδή τα επαγγέλματα της ναυτιλίας, τα οποία δίνουν οικονομική, επαγγελματική και κοινωνική καταξίωση στα νέα παιδιά και να ξανασυζητηθούν στην ελληνική οικογένεια. Θα θέλαμε να δούμε τον εμπορικό κόσμο, που είναι άμεσα συνυφασμένος με τα λιμάνια μας και τις παράκτιες περιοχές, να ξαναδυναμώνει. Θα θέλαμε να δούμε να συνδέεται και η ενέργεια και τα ναυπηγεία, το yachting και οι μαρίνες, το τουριστικό προϊόν με τα επαγγέλματα της θάλασσας και τη ναυτιλία. Όλο αυτό μπορεί να αποτελέσει έναν τεράστιο αναπτυξιακό βραχίονα για τα επόμενα 25 χρόνια».
Στην συνέχεια, ο υπουργός Ναυτιλίας επισκέφθηκε το Μεσολόγγι, όπου συναντήθηκε με τον αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας, Θανάση Μαυρομμάτη, τον δήμαρχο, Σπύρο Διαμαντόπουλο, και την πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, Νεκταρία Αλετρά. Κατά την διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τρόποι υλοποίησης παρεμβάσεων στις λιμενικές υποδομές της περιοχής, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή της.
Όπως δήλωσε, «θα στηρίξουμε την προσπάθεια η οποία γίνεται, θα πάμε να δούμε, όχι μαξιμαλιστικά και με έργα φαραωνικά, αλλά με έργα που ταιριάζουν στην περιοχή και που μπορεί να δώσουν προστιθέμενη αξία και να βοηθήσουν πραγματικά τους Μεσολογγίτες και τις Μεσολογγίτισσες», προσθέτοντας: «Πιστεύω στην περιοχή, είναι μια πανέμορφη περιοχή που έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί κι άλλο. Θα την αναπτύξουμε, όμως, με σεβασμό στα τοπικά πολεοδομικά δεδομένα, στην ιδιαίτερη ομορφιά, στον πολιτισμό και την ιστορία της, ώστε να κάνουμε πράγματα που ταιριάζουν στον χαρακτήρα της και είμαι σίγουρος ότι θα τα αγκαλιάσουν οι Έλληνες, οι επισκέπτες στη χώρα μας και όλος ο κόσμος».
Κατόπιν, ο Βασίλης Κικίλιας επισκέφθηκε τη Ναυτιλιακή Βιομηχανική Περιοχή στο Πλατυγιάλι του Αστακού, συνοδευόμενος από τον αντιπεριφερειάρχη, Θανάση Μαυρομμάτη, τον δήμαρχο Ξηρομέρου, Γιάννη Τριανταφυλλάκη και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, Αλέξη Γιώτη.
Αναφερόμενος στην ΝΑΒΙΠΕ ο υπουργός Ναυτιλίας τόνισε ότι «πρόκειται για μια επένδυση με πολύ μεγάλες προοπτικές, γι' αυτό και επεξεργαζόμαστε όλοι μαζί, η τοπική κοινωνία, οι φορείς, τα υπουργεία, τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τον οποίο μπορεί να μετεξελιχθεί αυτή η επένδυση» και συμπλήρωσε: «Θα θέλαμε να εμπλέκει την τοπική κοινωνία, τους ανθρώπους που ζουν στην περιοχή, μαζί με τα οποιαδήποτε επιχειρηματικά σχέδια. Και πάντως, να είναι τέτοια η επένδυση που να έχει προστιθέμενη αξία, να φέρει καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στην περιοχή, να σεβαστεί την περιοχή, η οποία είναι πολύ όμορφη και έχει πολλά περιθώρια ανάπτυξης και στο τουριστικό κομμάτι και στο κομμάτι του yachting, του υψηλού επιπέδου τουρισμού και των υπηρεσιών που τις συνοδεύουν».
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