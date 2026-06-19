Ολυμπιακός: Πέρασε την πόρτα του χειρουργείου ο Νίκολα Μιλουτίνοφ
SPORTS
Ολυμπιακός Νίκολα Μιλουτίνοφ

Ολυμπιακός: Πέρασε την πόρτα του χειρουργείου ο Νίκολα Μιλουτίνοφ

Ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης υλικών οστεοσύνθεσης ΑΡ μεταταρσίου

Ολυμπιακός: Πέρασε την πόρτα του χειρουργείου ο Νίκολα Μιλουτίνοφ
Την πόρτα του χειρουργείο πέρασε σήμερα ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού, ο οποίος αναδείχτηκε κορυφαίος ριμπάουντερ της σεζόν στη Euroleague, πριν κατακτήσει τον τίτλο με την ομάδα του Πειραιά στο T-Center, υπεβλήθη σήμερα (19/6) σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης υλικών οστεοσύνθεσης ΑΡ μεταταρσίου.

Το απόγευμα, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα λάβει εξιτήριο. Δεν πρόκειται δηλαδή για κάτι σοβαρό, αλλά ήταν ευκαιρία να κάνει τη μικροεπέμβαση, ώστε να μην τον ενοχλεί ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, εξάλλου δεν θα συμμετάσχει στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 τον Ιούλιο, στα δύο ματς της εθνικής Σερβίας, ώστε να μπορέσει ν' αναρρώσει από την επέμβαση και να ξεκουραστεί.

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