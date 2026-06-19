Γιάννης Βούρος για την απόφασή του να παντρευτεί ξανά την πρώην σύζυγό του: Γράφεις τα υπέρ και τα κατά σε ένα χαρτί, μετά είναι μαθηματικά
Γιάννης Βούρος για την απόφασή του να παντρευτεί ξανά την πρώην σύζυγό του: Γράφεις τα υπέρ και τα κατά σε ένα χαρτί, μετά είναι μαθηματικά
Ο ηθοποιός παντρεύτηκε το 1998 με τη Λένα Κώνστα, με την οποία χώρισε το 2018 και τον Σεπτέμβριο του 2021 έδωσαν μία δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους, πραγματοποιώντας τον δεύτερο γάμο τους
Για την απόφασή του να παντρευτεί ξανά την πρώην σύζυγό του μίλησε ο Γιάννης Βούρος, επισημαίνοντας πως «είναι μαθηματικά», κατά τα οποία υπολογίζει κανείς τα υπέρ και τα κατά.
Ο ηθοποιός έχει πραγματοποιήσει τρεις γάμους στη ζωή του. Η Άννα Ανδριανού είναι η πρώτη του σύζυγος, ενώ δεύτερη είναι η Νταίζη Σεμπεκοπούλου. Ο τρίτος του γάμος πραγματοποιήθηκε το 1998 με τη Λένα Κώνστα, με την οποία χώρισε το 2018 και τον Σεπτέμβριο του 2021 έδωσαν μία δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους και παντρεύτηκαν ξανά.
Σε δηλώσεις που έκανε ο Γιάννης Βούρος στην εκπομπή «Breakfast@Star» την Παρασκευή 19 Ιουνίου για τον δεύτερο γάμο του με τη Λένα Κώνστα είπε χαρακτηριστικά: «Διπλώνεις ένα χαρτί στη μέση, το ανοίγεις κι εδώ γράφεις τα υπέρ και τα κατά. Μετά είναι μαθηματικά, μετράς», ενώ όταν ρωτήθηκε αν είναι ακόμα ερωτευμένοι μετά από τόσα χρόνια, απάντησε: «Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που καταθέτει κάθε μέρα, με κάθε τρόπο την αλήθεια του, τον θαυμασμό του, με τη δοτικότητά του, με όλο το συναίσθημα στον απέναντί μου».
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Στην ίδια συνέντευξη, ο ηθοποιός μίλησε για τη συνεργασία του με τη Ναταλία Λιονάκη και σχολίασε την απόφασή της να γίνει μοναχή: «Σπουδαίο πλάσμα η Ναταλία Λιονάκη. Ανεξήγητη η απόφασή της να εγκαταλείψει τα κοινά. Σεβαστή η επιλογή της, από εμένα τουλάχιστον, αλλά όταν το αποφάσισε ήταν κεραυνός εν αιθρία για μένα, γιατί πίστευα ότι ο χώρος για τη Ναταλία ως προς τις ικανότητές της ήταν αυτός, αλλά πιθανόν ως προς την ψυχή της να μην ήταν», ανέφερε.
Ο ηθοποιός έχει πραγματοποιήσει τρεις γάμους στη ζωή του. Η Άννα Ανδριανού είναι η πρώτη του σύζυγος, ενώ δεύτερη είναι η Νταίζη Σεμπεκοπούλου. Ο τρίτος του γάμος πραγματοποιήθηκε το 1998 με τη Λένα Κώνστα, με την οποία χώρισε το 2018 και τον Σεπτέμβριο του 2021 έδωσαν μία δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους και παντρεύτηκαν ξανά.
Σε δηλώσεις που έκανε ο Γιάννης Βούρος στην εκπομπή «Breakfast@Star» την Παρασκευή 19 Ιουνίου για τον δεύτερο γάμο του με τη Λένα Κώνστα είπε χαρακτηριστικά: «Διπλώνεις ένα χαρτί στη μέση, το ανοίγεις κι εδώ γράφεις τα υπέρ και τα κατά. Μετά είναι μαθηματικά, μετράς», ενώ όταν ρωτήθηκε αν είναι ακόμα ερωτευμένοι μετά από τόσα χρόνια, απάντησε: «Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που καταθέτει κάθε μέρα, με κάθε τρόπο την αλήθεια του, τον θαυμασμό του, με τη δοτικότητά του, με όλο το συναίσθημα στον απέναντί μου».
Δείτε το βίντεο
Στην ίδια συνέντευξη, ο ηθοποιός μίλησε για τη συνεργασία του με τη Ναταλία Λιονάκη και σχολίασε την απόφασή της να γίνει μοναχή: «Σπουδαίο πλάσμα η Ναταλία Λιονάκη. Ανεξήγητη η απόφασή της να εγκαταλείψει τα κοινά. Σεβαστή η επιλογή της, από εμένα τουλάχιστον, αλλά όταν το αποφάσισε ήταν κεραυνός εν αιθρία για μένα, γιατί πίστευα ότι ο χώρος για τη Ναταλία ως προς τις ικανότητές της ήταν αυτός, αλλά πιθανόν ως προς την ψυχή της να μην ήταν», ανέφερε.
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