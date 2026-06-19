Ισόβια στον πρώτο κατηγορούμενο για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου στο Μενίδι, ξέσπασε σε κλάματα η μητέρα του παιδιού
Ισόβια στον πρώτο κατηγορούμενο για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου στο Μενίδι, ξέσπασε σε κλάματα η μητέρα του παιδιού
Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με ενδεχόμενο δόλο - Ο δεύτερος κατηγορούμενος για την υπόθεση κρίθηκε ομόφωνα αθώος - «Γιατί, έκανα κάτι;» φώναζε ο καταδικασθείς
Αυλαία με ισόβια στον βασικό κατηγορούμενο της υπόθεσης έριξε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας, το οποίο δίκασε την υπόθεση θανάτου του Μάριου Σουλούκου στις 8 Ιουνίου 2017 στο Μενίδι από «αδέσποτη» σφαίρα κατά τη διάρκεια σχολικής εκδήλωσης.
Δικαστές και ένορκοι – υιοθετώντας πλήρως τη σχετική εισαγγελική πρόταση – έκριναν ομόφωνα ένοχο τον πρώτο κατηγορούμενο της υπόθεσης για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με ενδεχόμενο δόλο. Η απόφαση για επιβολή ισοβίων ήταν ομόφωνη με το δικαστήριο να μην αναγνωρίζει στον καταδικασθέντα ελαφρυντικά.
Πρόταση για ισόβια κάθειρξη έκανε στο ακροατήριο και ο εισαγγελέας της έδρας, Αντώνιος Κασάπης. «Η πράξη είναι ιδιαίτερα μεγάλης απαξίας τόσο σε βάρος του θύματος όσο και σε βάρος του κοινωνικού συνόλου, θεωρώ ότι η μόνη ποινή που αρμόζει στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι της ισόβιας κάθειρξης» είχε αναφέρει ο εισαγγελέας στη σχετική πρότασή του. Στο σημείο αυτό από το ακροατήριο υπήρξαν χειροκροτήματα με τον εισαγγελέα όμως να επισημαίνει: «Έχω πει ήδη ότι δεν συνιστά λόγο χαράς αυτό…».
«Είναι αθώος ο άνδρας μου σας παρακαλώ» είπε η σύζυγος του καταδικασθέντα ενώ ολοκληρωνόταν η διαδικασία. Ο ίδιος φώναζε «είμαστε αθώοι», «δεν το έκανα εγώ, φάγαμε ισόβια με τίποτα. Ισόβια γιατί, έκανα κάτι;».
Νωρίτερα, μετά την ανακοίνωση της απόφασης επί της ενοχής, η μητέρα του Μάριου ξέσπασε σε κλάματα, λέγοντας «Μαριούλη μου, παιδί μου». Σε κλάματα είχε ξεσπάσει και ο καταδικασμένος.
Αντίθετα, το δικαστήριο έκρινε αθώο τον δεύτερο κατηγορούμενο της υπόθεσης, ο οποίος κάθισε στο σκαμνί για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με ενδεχόμενο δόλο.
«Πρόκειται για μια τραγωδία που ξεπερνά τα όρια μιας μεμονωμένης υπόθεσης και αγγίζει τον πυρήνα ολόκληρης της κοινωνίας. Δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης», είχε αναφέρει νωρίτερα ο κ. Κασάπης στο δικαστήριο.
Σύμφωνα με στοιχεία του παραπεμπτικού βουλεύματος, ο 11χρονος μαθητής της 5ης δημοτικού χτυπήθηκε από «αδέσποτη» σφαίρα τον Ιούνιο του 2017 ενώ περίμενε να ξεκινήσει γιορτή με θεατρική παράσταση που είχε διοργανωθεί στο σχολείο του, το 6ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών. Ξαφνικά, όμως, το μικρό αγόρι έπεσε αναίσθητο στο έδαφος και έντρομοι οι συμμαθητές του που ήταν δίπλα του ειδοποίησαν την μητέρα του, η οποία βρίσκονταν στο χώρο καθώς ήταν η δασκάλα της 5ης δημοτικού και η δασκάλα του γιου της!
Στο σχολείο έσπευσε το ΕΚΑΒ και το παιδί μεταφέρθηκε με αιμορραγία στο πίσω μέρος του κεφαλιού του στο ΓΝΑ «Αγία Σοφία», όπου και κατέληξε κάποιες ώρες αργότερα. Από την νεκροψία προέκυψε ότι ο θάνατος του 11χρονου προήλθε από βολίδα όπλου, που του είχε προκαλέσει ωστική βλάβη στον εγκέφαλο.
Εννέα χρόνια μετά την απίστευτη αυτή υπόθεση, στο εδώλιο του κατηγορούμενου κάθησαν δύο άνδρες Ρομά, οι οποίοι φέρονταν ως οι δράστες άσκοπων πυροβολισμών που είχαν ως αποτέλεσμα το τραγικό χαμό του παιδιού.
Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα και οι δύο γνώριζαν πως οι πράξεις τους – δηλαδή οι πυροβολισμοί – ενδέχεται να προκαλούσαν το θάνατο κάποιου παρευρισκομένου στην ευρύτερη πυκνοκατοικημένη περιοχή. Το σχολείο άλλωστε που φοιτούσε ο μικρός Μάριος απείχε μόλις δυο χιλιόμετρα από το σημείο που εκείνοι πυροβολούσαν.
Δικαστές και ένορκοι – υιοθετώντας πλήρως τη σχετική εισαγγελική πρόταση – έκριναν ομόφωνα ένοχο τον πρώτο κατηγορούμενο της υπόθεσης για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με ενδεχόμενο δόλο. Η απόφαση για επιβολή ισοβίων ήταν ομόφωνη με το δικαστήριο να μην αναγνωρίζει στον καταδικασθέντα ελαφρυντικά.
Πρόταση για ισόβια κάθειρξη έκανε στο ακροατήριο και ο εισαγγελέας της έδρας, Αντώνιος Κασάπης. «Η πράξη είναι ιδιαίτερα μεγάλης απαξίας τόσο σε βάρος του θύματος όσο και σε βάρος του κοινωνικού συνόλου, θεωρώ ότι η μόνη ποινή που αρμόζει στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι της ισόβιας κάθειρξης» είχε αναφέρει ο εισαγγελέας στη σχετική πρότασή του. Στο σημείο αυτό από το ακροατήριο υπήρξαν χειροκροτήματα με τον εισαγγελέα όμως να επισημαίνει: «Έχω πει ήδη ότι δεν συνιστά λόγο χαράς αυτό…».
«Είναι αθώος ο άνδρας μου σας παρακαλώ» είπε η σύζυγος του καταδικασθέντα ενώ ολοκληρωνόταν η διαδικασία. Ο ίδιος φώναζε «είμαστε αθώοι», «δεν το έκανα εγώ, φάγαμε ισόβια με τίποτα. Ισόβια γιατί, έκανα κάτι;».
Νωρίτερα, μετά την ανακοίνωση της απόφασης επί της ενοχής, η μητέρα του Μάριου ξέσπασε σε κλάματα, λέγοντας «Μαριούλη μου, παιδί μου». Σε κλάματα είχε ξεσπάσει και ο καταδικασμένος.
Ξέσπασε σε κλάματα η μητέρα του Μάριου
Αντίθετα, το δικαστήριο έκρινε αθώο τον δεύτερο κατηγορούμενο της υπόθεσης, ο οποίος κάθισε στο σκαμνί για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με ενδεχόμενο δόλο.
«Πρόκειται για μια τραγωδία που ξεπερνά τα όρια μιας μεμονωμένης υπόθεσης και αγγίζει τον πυρήνα ολόκληρης της κοινωνίας. Δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης», είχε αναφέρει νωρίτερα ο κ. Κασάπης στο δικαστήριο.
Σύμφωνα με στοιχεία του παραπεμπτικού βουλεύματος, ο 11χρονος μαθητής της 5ης δημοτικού χτυπήθηκε από «αδέσποτη» σφαίρα τον Ιούνιο του 2017 ενώ περίμενε να ξεκινήσει γιορτή με θεατρική παράσταση που είχε διοργανωθεί στο σχολείο του, το 6ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών. Ξαφνικά, όμως, το μικρό αγόρι έπεσε αναίσθητο στο έδαφος και έντρομοι οι συμμαθητές του που ήταν δίπλα του ειδοποίησαν την μητέρα του, η οποία βρίσκονταν στο χώρο καθώς ήταν η δασκάλα της 5ης δημοτικού και η δασκάλα του γιου της!
Στο σχολείο έσπευσε το ΕΚΑΒ και το παιδί μεταφέρθηκε με αιμορραγία στο πίσω μέρος του κεφαλιού του στο ΓΝΑ «Αγία Σοφία», όπου και κατέληξε κάποιες ώρες αργότερα. Από την νεκροψία προέκυψε ότι ο θάνατος του 11χρονου προήλθε από βολίδα όπλου, που του είχε προκαλέσει ωστική βλάβη στον εγκέφαλο.
Εννέα χρόνια μετά την απίστευτη αυτή υπόθεση, στο εδώλιο του κατηγορούμενου κάθησαν δύο άνδρες Ρομά, οι οποίοι φέρονταν ως οι δράστες άσκοπων πυροβολισμών που είχαν ως αποτέλεσμα το τραγικό χαμό του παιδιού.
Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα και οι δύο γνώριζαν πως οι πράξεις τους – δηλαδή οι πυροβολισμοί – ενδέχεται να προκαλούσαν το θάνατο κάποιου παρευρισκομένου στην ευρύτερη πυκνοκατοικημένη περιοχή. Το σχολείο άλλωστε που φοιτούσε ο μικρός Μάριος απείχε μόλις δυο χιλιόμετρα από το σημείο που εκείνοι πυροβολούσαν.
«Η Ελληνική Δικαιοσύνη στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων»Ικανοποίηση επικρατεί στην πλευρά του δεύτερου κατηγορούμενου ο οποίος κρίθηκε ομόφωνα αθώος. Ο δικηγόρος του, Ιωάννης Γλύκας, μιλώντας στις κάμερες ανέφερε πως: «Από το 2017 ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, για έναν άνθρωπο που ουδέποτε είχε σχέση με οποιοδήποτε αδίκημα και πολύ περισσότερο, δεν είχε οποιαδήποτε σχέση με την πράξη, με το θάνατο που έλαβε χώρα με θύμα ένα ανήλικο παιδί που ως γεγονός, είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Υποστηρίξαμε την αθωότητα του ανθρώπου αυτού από την πρώτη στιγμή, και σήμερα με ανάλογη εισαγγελική πρόταση και αντίστοιχη ομόφωνη απόφαση ο άνθρωπος αυτός, σήμερα είναι αθώος. Η Ελληνική Δικαιοσύνη στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Δεν υπήρχε καμία σύνδεση με τον θάνατο αυτό. Υπάρχει μια ικανοποίηση ύστερα από 9 ολόκληρα χρόνια».
Επίθεση δέχθηκαν τα συνεργεία που βρισκόντουσαν έξω από τα δικαστήρια και κάλυπταν τη δίκη για την υπόθεση του 11χρονου Μάριου που έπεσε νεκρός από «αδέσποτη» σφαίρα στο Μενίδι.
«Τον σκοτώσαμε; Καλά του κάναμε!»: Επίθεση στις κάμερες από συγγενείς του καταδικασμένου για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου
Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της απόφασης με την οποία ο πρώτος κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε ισόβια, συγγενείς του επιτέθηκαν σε κάμερες και δημοσιογράφους ενώ δεν έλειψαν και οι συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις που βρισκόντουσαν στο σημείο.
Ανάμεσα στις φωνές και την ένταση που επικράτησε, ακούστηκε από κάποιον η φράση πως «καλά κάναμε και το σκοτώσαμε» αναφερόμενος στον μικρό Μάριο που στα 11 του χρόνια έχασε τη ζωή του από μια «αδέσποτη» σφαίρα ενώ βρισκόταν στην γιορτή του σχολείου του.
Ικανοποιημένοι και συγκινημένοι είναι οι γονείς του μικρού Μάριου με την απόφαση της Δικαιοσύνης. «Ο άνθρωπος αυτός, πήρε αυτό που του άξιζε» σημείωσε ο πατέρας του αδικοχαμένου 11χρονου σε δηλώσεις του στις κάμερες κατά την έξοδο τους από τα δικαστήρια.
«Αυτός ο άνθρωπος πήρε αυτό που του άξιζε»
Συγκεκριμένα ανέφερε: «Με απόλυτο σεβασμό απέναντι σε όλα τα παιδιά της πόλης μας, πριν από 9 χρόνια ξεκινήσαμε μια διαδικασία, δεν ξέραμε πού θα μας βγάλει, πού θα τερματίσουμε και πόσο καιρό θα διαρκέσει. Σήμερα, είναι μια διαφορετική μέρα, η ελληνική Δικαιοσύνη έλαμψε, έχοντας στα χέρια της τα στοιχεία πήρε μια σωστή απόφαση. Αυτός ο άνθρωπος πήρε αυτό που του άξιζε».
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, οι γονείς του Μάριου έπεσαν στην αγκαλιά των συμμαθητών του γιου τους που βρισκόντουσαν στο σημείο και άκουσαν τη λέξη «ισόβια» για τον κατηγορούμενο, με ανακούφιση.
Στην αγκαλιά των συμμαθητών του, οι γονείς του Μάριου
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