Άγρια κόντρα Λατινοπούλου με Παϊτέρη: «Εγώ θα τους λέω γύφτους» - «Έχετε γύφτικη ομορφιά, μήπως η μαμά σας αγόρασε χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε;»