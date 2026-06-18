Σκέρτσος για το PosoKanei: Η αντιπολίτευση έχει ξεκινήσει λυσσαλέο πόλεμο, ακόμη και με fake news

Η αντιπολίτευση για άλλη μια φορά μπροστά στο αντικυβερνητικό της μένος λειτουργεί αυτοκτονικά και παίζει το παιχνίδι όσων ΔΕΝ θέλουν διαφάνεια και ανταγωνισμό στις τιμές, αναφέρει ο υπουργός Επικρατείας