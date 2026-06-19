H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης.
Απίστευτο κι όμως βραζιλιάνικο: Στο Ρίο ντε Τζανέιρο σχημάτισαν τη σημαία της χώρας με σαγιονάρες, βίντεο
Απίστευτο κι όμως βραζιλιάνικο: Στο Ρίο ντε Τζανέιρο σχημάτισαν τη σημαία της χώρας με σαγιονάρες, βίντεο
Η αγάπη των Βραζιλιάνων για το ποδόσφαιρο εμφανίζεται σε αυτό το βίντεο σε όλο της το μεγαλείο
Εδώ και περίπου 100 χρόνια γνωρίζουμε την τρέλα που έχουν οι Βραζιλιάνοι για το ποδόσφαιρο, η οποία συνοδεύεται και από την αγάπη τους για την Εθνική ομάδα, που έχει κατακτήσει τα περισσότερα Μουντιάλ.
Η Βραζιλία δεν μπήκε και με τον καλύτερο τρόπο στο Μουντιάλ του 2026 παραχωρώντας ισοπαλία στο Μαρόκο με 1-1.
Αυτό δεν πτόησε κάποιους τρελαμένους ντόπιους σε παραλία στο Ρίο ντε Τζανέιρο να σχηματίζουν με σαγιονάρες τη σημαία της πατρίδας τους.
Η Βραζιλία δεν μπήκε και με τον καλύτερο τρόπο στο Μουντιάλ του 2026 παραχωρώντας ισοπαλία στο Μαρόκο με 1-1.
Αυτό δεν πτόησε κάποιους τρελαμένους ντόπιους σε παραλία στο Ρίο ντε Τζανέιρο να σχηματίζουν με σαγιονάρες τη σημαία της πατρίδας τους.
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