Απίστευτο κι όμως βραζιλιάνικο: Στο Ρίο ντε Τζανέιρο σχημάτισαν τη σημαία της χώρας με σαγιονάρες, βίντεο
SPORTS
σαγιονάρες Βραζιλία Μουντιάλ 2026 Ρίο ντε Τζανέιρο

Απίστευτο κι όμως βραζιλιάνικο: Στο Ρίο ντε Τζανέιρο σχημάτισαν τη σημαία της χώρας με σαγιονάρες, βίντεο

Η αγάπη των Βραζιλιάνων για το ποδόσφαιρο εμφανίζεται σε αυτό το βίντεο σε όλο της το μεγαλείο

Απίστευτο κι όμως βραζιλιάνικο: Στο Ρίο ντε Τζανέιρο σχημάτισαν τη σημαία της χώρας με σαγιονάρες, βίντεο
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Εδώ και περίπου 100 χρόνια γνωρίζουμε την τρέλα που έχουν οι Βραζιλιάνοι για το ποδόσφαιρο, η οποία συνοδεύεται και από την αγάπη τους για την Εθνική ομάδα, που έχει κατακτήσει τα περισσότερα Μουντιάλ. 

Η Βραζιλία δεν μπήκε και με τον καλύτερο τρόπο στο Μουντιάλ του 2026 παραχωρώντας ισοπαλία στο Μαρόκο με 1-1. 

Αυτό δεν πτόησε κάποιους τρελαμένους ντόπιους σε παραλία στο Ρίο ντε Τζανέιρο να σχηματίζουν με σαγιονάρες τη σημαία της πατρίδας τους. 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Havaianas (@havaianas)

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