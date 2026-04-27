Αρχίζει το ματς στην Κεντροαριστερά, μέσα στον Μάιο τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού
Ο Αλέξης Τσίπρας μπαίνει στη μάχη της δεύτερης θέσης με το ΠΑΣΟΚ, από κοντά και η Καρυστιανού - Ποιο είναι το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού, παίρνει σε δόσεις πάνω από τον μισό ΣΥΡΙΖΑ και όλη τη Νέα Αριστερά - Ο Νίκος Γαλανός μαζί με την Καρυστιανού
Αρχίζει -και πάλι- το ματς της δεύτερης θέσης τις επόμενες ημέρες, καθώς Αλέξης Τσίπρας και Μαρία Καρυστιανού αναμένεται να ανοίξουν μέσα στον Μάιο τα χαρτιά τους, παρουσιάζοντας κόμματα, σύμβολα και πρόσωπα που πλαισιώνουν το νέο τους εγχείρημα, σε μια διελκυστίνδα για τη δεύτερη θέση, στην οποία αυτή τη στιγμή, χωρίς τους νέους «παίκτες», δείχνει να έχει παγιωθεί το ΠΑΣΟΚ.
Τόσο η πύκνωση των δημόσιων παρεμβάσεών τους όσο και οι πυρετώδεις ρυθμοί στους οποίους κινούνται τα επιτελεία τους μαρτυρούν την αγωνία για το τρόπαιο του επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και το ρευστό πολιτικό σκηνικό στο οποίο ανεξάρτητοι βουλευτές, νέα πρόσωπα, αλλά και οι συνήθεις... γυρολόγοι αναζητούν μια καλύτερη πολιτική μοίρα.
Η δυστοκία εξάλλου των αναλυτών να προδικάσουν ποιος θα κερδίσει το «αργυρό μετάλλιο» στην εκλογική κούρσα επιδεινώνει τα επίπεδα του ανταγωνισμού μεταξύ τους, ενώ η Χαριλάου Τρικούπη, η Μαρία Καρυστιανού και ο Αλέξης Τσίπρας παρακολουθούν ο ένας τις κινήσεις του άλλου.
Ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε ένα πρώτο ηχηρό σήμα της «ολικής επαναφοράς» του λέγοντας πως «ζυγώνει η ώρα», η οποία τοποθετείται στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου, εκτός δραματικού απροόπτου. Ακόμη και νωρίτερα, ωστόσο, φημολογείται έντονα πως θα προχωρήσει στο επόμενο και καθοριστικό πολιτικό της βήμα η Μαρία Καρυστιανού, παρουσιάζοντας τον τίτλο, το έμβλημα, τη διακήρυξη και μια επιτροπή προσωπικοτήτων μετά την προτροπή «ξεκινάμε», που σήμανε τη μεταπήδησή της στην κεντρική πολιτική σκηνή.
Για τους υποστηρικτές της, η δημοσκόπηση της εταιρείας Interview που την έφερε τρίτη στα μέσα της εβδομάδας με ποσοστό 7,9% αναθέρμανε την ατμόσφαιρα, αν και από την ίδια μέτρηση απουσίαζε το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, για το οποίο η εκτίμηση που μοιράζονται αρκετοί αναλυτές είναι ότι μπορεί να βρεθεί στη δεύτερη θέση, πίσω από το κόμμα Καρυστιανού και το ΠΑΣΟΚ, μετά την επίσημη ανακοίνωση της ίδρυσης του νέου κομματικού φορέα.
Στις μετρήσεις της δυνητικής ψήφου, όλο το προηγούμενο διάστημα το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού έδειχνε να αντλεί σημαντικές δυνάμεις κυρίως από την Πλεύση Ελευθερίας, τη Νίκη και την Ελληνική Λύση, ενώ εξασφάλιζε χαμηλότερες εισροές από όλα τα κόμματα, όπως και από τον χώρο των αναποφάσιστων.
Από την πλευρά του, ο Αλέξης Τσίπρας -πάντα σε επίπεδο δυνητικής ψήφου- δείχνει να «καταπίνει» τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ και να έχει σημαντικές εισροές από όλα τα κόμματα της ευρύτερης Αριστεράς, όπως -σε έναν βαθμό- και από το ΠΑΣΟΚ.
Η πολιτική πρωτοβουλία της Μαρίας Καρυστιανού εικάζεται πως θα κάνει αρχικά την εμφάνισή της στα κοινωνικά δίκτυα, για να ακολουθήσει μια ανοιχτή πολιτική εκδήλωση, ενώ πληροφορίες θέλουν κοντά στην άλλοτε πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών να βρίσκονται ακαδημαϊκοί, επιστήμονες, εκπρόσωποι της αγοράς, πρόσωπα γνωστά στους εκκλησιαστικούς κύκλους, αλλά όχι με πρότερο κομματικό παρελθόν, όπως λ.χ. προερχόμενα από τη Νίκη, άτομα από τον χώρο της Δικαιοσύνης, αλλά και στελέχη της νέας γενιάς.
Αυτό που διαχέεται ως εντύπωση από συνομιλητές της είναι ότι η Μαρία Καρυστιανού διαθέτει μια μεγάλη δεξαμενή προσώπων που την έχουν προσεγγίσει, παρακολουθώντας τον ανταγωνισμό για τη δεύτερη θέση. Υπό αυτή την έννοια, η πιθανότητα να προλάβει τον Αλέξη Τσίπρα δεν φαίνεται να την αφήνει αδιάφορη, όπως συνέβη παραμονές της τηλεοπτικής συνέντευξης του πρώην πρωθυπουργού στον ΑΝΤ1, όταν η κυρία Καρυστιανού πάτησε το κουμπί αποκαλύπτοντας το κίνημα «Ξεκινάμε». Εκτοτε, η ίδια παρεμβαίνει στοχευμένα και για ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας «πυροβολώντας» την κυβέρνηση, με την αντίστροφη μέτρηση για τα αποκαλυπτήρια του εγχειρήματός της να έχει ξεκινήσει.
Πρόσωπα-κλειδιά στο οργανόγραμμα του νέου πολιτικού φορέα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα κάνουν σταδιακά την εμφάνισή τους στη δημόσια σφαίρα, καθώς πληθαίνουν οι προετοιμασίες για το επόμενο βήμα του, αυτό της επανόδου στην κεντρική πολιτική σκηνή.
«Επιστρέφω τώρα», ανέφερε με νόημα από το 11ο Φόρουμ των Δελφών ο πρώην πρωθυπουργός, και γι’ αυτό τα ραντεβού έχουν πυκνώσει στην Αμαλίας και Φιλελλήνων, όπου στεγάζονται τα δύο γραφεία του ινστιτούτου του. Δεν είναι μυστικό ότι πλέον ο κ. Τσίπρας πραγματοποιεί καθημερινά σειρά επαφών με νέα και παλιά στελέχη, ενώ έχει ολοκληρώσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα τη νέα ομάδα κρούσης του, που κινείται κατά βάση στη γενιά των 40άρηδων.
Στα κοινά χαρακτηριστικά των μελών της ομάδας κρούσης του περιλαμβάνονται έμπιστα άτομα που υπήρξαν επί σειρά ετών στον σκληρό πυρήνα των εξ απόρρητων συνεργατών του, αλλά και φρέσκα πρόσωπα με καλά βιογραφικά, κεντρώο κατά βάση πολιτικό στίγμα, αλλά και μετριοπάθεια στην πολιτική τους συμπεριφορά. Κατά ασφαλείς πληροφορίες, οι δεξαμενές των νέων στελεχών του πρώην πρωθυπουργού είναι τρεις, αφού πρόκειται για στελέχη της νεότερης γενιάς του άλλοτε ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ, άτομα που ήρθαν κοντά με το επιτελείο Τσίπρα στις κατά τόπους παρουσιάσεις της «Ιθάκης», αλλά και περιπτώσεις στελεχών που έρχονται από τους χώρους της αγοράς και της επιστήμης με πιο έντονο τεχνοκρατικό προφίλ.
Παλιοί, νέοι και... ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ, οι «απόστολοι» του Τσίπρα
Στον απολύτως έμπιστο κύκλο του εξακολουθούν να παραμένουν οι Μιχάλης Καλογήρου και Βαγγέλης Καλπαδάκης, οι Γιώργος Χουλιαράκης και Δημήτρης Λιάκος με πλούσια εμπειρία από τη διακυβέρνηση στο δημοσιονομικό πεδίο, ο διπλωμάτης Δημήτρης Παπαγεωργίου, η Γιάννα Πεππέ, αλλά και ο Γιώργος Βασιλειάδης και ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, με τους δύο τελευταίους να λειτουργούν και ως ιμάντες επαφών της Αμαλίας με άλλα πολιτικά στελέχη εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ.
Οι τεχνοκράτες και τα νέα πρόσωπαΜε ορμητήριο το ινστιτούτο, πρόσωπα με επιστημονικό και τεχνοκρατικό πρόσημο στη στενή περίμετρο των συνεργατών του πρώην πρωθυπουργού είναι η Ευγενία Φωτονιάτα, η Δώρα Κοτσακά και ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, πλάι σε μια ομάδα ακαδημαϊκών, ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζουν οι Νίκος Μαραντζίδης, Αρης Στυλιανού, Λεωνίδας Μακρής κ.ά. Ιδιαίτερο ρόλο διαδραματίζουν οι Νίκος Μπίστης και Γιώργος Σιακαντάρης, με τον τελευταίο να επιμελείται το προγραμματικό κείμενο για τη συμπόρευση της Αριστεράς, της Οικολογίας και της Σοσιαλδημοκρατίας.
Από τη γενιά των νεότερων πολιτικών στελεχών του προοδευτικού χώρου προωθημένο ρόλο στο επιτελείο Τσίπρα, αλλά και στη δημόσια αντιπαράθεση, θα έχουν οι Διονύσης Τεμπονέρας, Πέτρος Κόκκαλης, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο υποψήφιος δήμαρχος Νέας Σμύρνης Γιώργος Κρικρής, ο πρόεδρος της Ενωσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Δυτικής Αττικής, Ηλίας Μουσταΐρας, και πρωτίστως η Θεώνη Κουφονικολάκου, η οποία εκτελεί χρέη υπεύθυνης Δημοσίων Σχέσεων στο Ινστιτούτο Τσίπρα και έχει πυκνώσει εσχάτως τις δημόσιες εμφανίσεις της, συνοδεύοντας τον πρώην πρωθυπουργό στο 11ο Φόρουμ των Δελφών. Ταυτόχρονα, την πρώτη περίμετρο στελεχών πέριξ του Αλέξη Τσίπρα θα πλαισιώσουν και πρόσωπα που ξεχώρισαν στις παρουσιάσεις της «Ιθάκης», όπως η εικαστικός και εκπαιδευτικός Εύα Ρέντζου, ο πολιτικός επιστήμονας - υπεύθυνος Κοινωνικής Καινοτομίας της ΚοινΣΕπ «Τα Ψηλά Βουνά» Σωτήρης Τσουκαρέλης, η μάχιμη δικηγόρος από τον Εβρο Κατερίνα Μπέρδου και η ηθοποιός και καθηγήτρια υποκριτικής Μαρία Κατσουλίδη.
Οι μεταγραφέςΤην ίδια ώρα, η παρουσία της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου, προέδρου και διευθύνουσας συμβούλου του Κτήματος Σπυρόπουλου, ανιψιάς του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Ροβέρτου Σπυρόπουλου, στην παρουσίαση της «Ιθάκης» στη Θεσσαλονίκη έδωσε ένα ευκρινές στίγμα των προθέσεων του επιτελείου Τσίπρα για τα πρόσωπα που μπορούν να ενσωματωθούν στην πολιτική πλατφόρμα του από τον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς. Στο πλαίσιο αυτό, τα ονόματα της Αννας Παπαδοπούλου και του Αντώνη Σαουλίδη ακούγονται έντονα το τελευταίο διάστημα ως προς την ώσμωση με το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με σειρά αυτοδιοικητικών στελεχών από το λεκανοπέδιο Αττικής, που δεν αποκλείεται να τον πλαισιώνουν προοδευτικά.
Η... αιμοδοσία του Ινστιτούτου Τσίπρα με νέα σε ηλικία και φρέσκα πολιτικά πρόσωπα δεν εξαιρεί τους σφυρηλατημένους δεσμούς που διατηρούν με την ομάδα κρούσης του πρώην πρωθυπουργού σημερινοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η αντιπρόεδρος της Βουλής Ολγα Γεροβασίλη, η Κατερίνα Νοτοπούλου και ο Συμεών Κεδίκογλου, που έδωσαν και το «παρών» σε κατά τόπους παρουσιάσεις της «Ιθάκης». Αντίστοιχα έπραξε και ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Σαρακιώτης στη Λαμία, αν και για το περιβάλλον Τσίπρα συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση η παραίτηση των εν ενέργεια βουλευτών από το αξίωμά τους προκειμένου να ενταχθούν στη συνέχεια στο νέο κόμμα.
Το σφουγγάρι του Βαρδάρη παίρνει η Μαρία Καρυστιανού
Μέσα στον Μάιο αναμένονται τα πλήρη αποκαλυπτήρια του «κόμματος Καρυστιανού». Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει, παρότι η τέως πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών μετρά καθυστερήσεις με βάση τον σχεδιασμό της.
Την Πρωταπριλιά με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σύνθημα «Ξεκινάμε για την Ελπίδα» ανακοίνωσε το κόμμα της με τη δήλωση ότι πρόκειται για «ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, που γεννιέται από τη βάση και την κοινή μας ανάγκη να έρθει επιτέλους η αλλαγή».
Σχεδόν έναν μήνα μετά παραμένει αθέατο το κεντρικό επιτελείο της, αν και οι πληροφορίες από την έδρα της στην Αθήνα αναφέρουν ότι είναι θέμα ελάχιστου χρόνου να κλειδώσει η διακήρυξη με τις υπογραφές πολιτών που θέλουν να στηρίξουν το εγχείρημα.
Διακήρυξη και πρόγραμμα θέσεων θα βγουν στη δημόσια θέα όταν σιγουρευτεί ότι δεν συμπεριλαμβάνουν, σύμφωνα με συνομιλητές της, «ιδεολογήματα ή θέσεις που διχάζουν ή αποκλείουν συνοδοιπόρους για το αν είναι αριστερές ή δεξιές». Είναι προφανής η προσπάθεια της κυρίας Καρυστιανού να απαλλαγεί από τη βαριά σκιά που άφησαν οι δηλώσεις της για τις αμβλώσεις και έβαλαν απέναντι όσους διέκριναν ακροδεξιό υπόβαθρο.
Λίγα λόγια και εύληπτο περιεχόμενο στη διακήρυξη είναι ο στόχος, με τη λέξη «δικαιοσύνη» να κυριαρχεί σε κάθε ενότητα. Για το όνομα του κόμματος αντιθέτως στράφηκε σε ευρύτερες έννοιες που συγκινούν τους «απογοητευμένους» ή «θυμωμένους» πολίτες, όπως «ελπίδα», «ανάσα», «αύριο», «μέλλον». Ανθρωπος κοντά στο εγχείρημα της κυρίας Καρυστιανού λέει ότι «από το ψηφιδωτό λείπουν κάποιες ψηφίδες, αλλά επιταχύνονται οι ρυθμοί κάθε μέρα όλο και πιο πολύ».
Από τον σχεδιασμό ίδρυσης νέου κόμματος δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν οι πολλαπλές αναγνώσεις δημοσκοπήσεων και ειδικών ερευνών για τα αιτήματα του κόσμου και την αποδοχή της κυρίας Καρυστιανού. Ξεκίνησε εντυπωσιακά με το αποτύπωμά της στη δυνητική ψήφο, όμως στη συνέχεια μετριάστηκε. Ωστόσο, οι συνομιλητές της επικαλούνται πρόσφατα γκάλοπ όπου, κατ' αυτούς, και στην πρόθεση και στην εκτίμηση ψήφου (ατύπως τίθενται τα ερωτήματα για τα εκκολαπτόμενα κόμματα όπως αυτό και του Αλέξη Τσίπρα) το «κόμμα» της διεκδικεί βασίμως τη δεύτερη θέση, αφήνοντας πίσω το ΠΑΣΟΚ και το προ των πυλών κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.
Τα πρώτα ευρήματα, όπως αναφέρουν, δείχνουν ότι η κυρία Καρυστιανού στην εσωτερική ψήφο έχει ισχυρή στήριξη από τις γυναίκες ψηφοφόρους (60%, ενώ το 40% είναι άνδρες). Το αδύνατο σημείο της είναι οι μεγάλες ηλικίες. Αντιθέτως, στις παραγωγικές (30-55 ετών) διαπιστώνει πολύ καλά ποσοστά. Δυνατή περιοχή είναι η περιφέρεια, και δη η Βόρεια Ελλάδα, όπου -επιμένουν οι συνεργάτες της- δέχονται δημοσκοπικές πιέσεις από το εκκολαπτόμενο κόμμα η Ελληνική Λύση και η Φωνή Λογικής. Καλό πέρασμα σημειώνουν και σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου, όπου βλέπουν μεγάλη κινητικότητα ψηφοφόρων και από τη Ν.Δ., που όμως αναμένουν και τις αποφάσεις του Αντώνη Σαμαρά.
Στη ΘεσσαλονίκηΜε δεδομένο ότι η κυρία Καρυστιανού επιθυμεί να κάνει τα αποκαλυπτήρια μέχρι τα μέσα Μαΐου, έχει ήδη επιλέξει τη βάση και το «κάδρο» της παρουσίασης. Η «πρωτοτυπία» που εξετάζει είναι να κάνει εκτός απροόπτου την παρουσίαση από τη Βόρεια Ελλάδα, και δη από τη Θεσσαλονίκη, όπου ζούσε μέχρι πρόσφατα. «Δεν συνυπολογίζει το πότε και το πού θα ανακοινώσει το κόμμα ο Τσίπρας, πορεύεται επικοινωνώντας η ίδια με απλούς πολίτες καθημερινά»., λένε συνεργάτες της. Εκτός από τον τόπο αναζητεί και υπογραφές, γι’ αυτό και έχει πυκνώσει τα τηλεφωνήματα προς πάσα κατεύθυνση, καθώς η παραδοχή που επικρατεί στο team των κεντρικών υποστηρικτών της είναι ότι «είναι άλλο να σου λένε “Μαρία, προχώρα και σε στηρίζω” και άλλο να βάζουν από τώρα την υπογραφή τους στη διακήρυξη».
Τα πρόσωπαΗ αίσθηση που κυριαρχεί είναι ότι στο στρατηγείο της μπαινοβγαίνουν στελέχη και ότι δεν έχει αποκτήσει σταθερή ομάδα. Αλλοι λένε ότι δεν πρόκειται, έτσι κι αλλιώς, να βασιστεί σε γνωστά στελέχη από τις διαδρομές τους στα άλλα κόμματα που είχαν σχέση με κυβερνητικά ή άλλα οφίτσια. Η κυρία Μαρία Γρατσία και αρκετά στελέχη από τη Θεσσαλονίκη και τα πέριξ ανήκουν στους πρώτους συμμάχους της και διατηρούν την παρουσία τους σε κάθε βήμα προς την ίδρυση του κόμματος. Από το Πάσχα και μετά αναζητούνται μεγαλύτερα γραφεία στο κέντρο της Αθήνας, αλλά προτεραιότητα παραμένει η συγκρότηση του εκλογικού επιτελείου, όχι από τώρα των υποψήφιων βουλευτών. Ειδικό και κρίσιμο ρόλο σε αυτό το φόντο έχει αναλάβει ο κ. Νίκος Γαλανός, συνδικαλιστής του ΚΚΕ, που εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτής με τον Ενιαίο Συνασπισμό το 1989, συμμετείχε στο Ειδικό Δικαστήριο, ενώ έπαιξε ρόλο στην αθώωση του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο δέθηκε πολύ.
Αποχώρησε από τον Συνασπισμό το 1993 και εκλέχτηκε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του ίδιου χρόνου. Το 1997 μπήκε στα μονοπάτια της Αυτοδιοίκησης ως δημοτικός σύμβουλος Πειραιά και ως υποψήφιος στην περιφερειακή παράταξη του κ. Γιάννη Δημαρά. Στη συνέχεια έφυγε για την Αυστραλία, όπου έμεινε με την οικογένειά του για αρκετά χρόνια. Οι καλά γνωρίζοντες λένε ότι ο κ. Γαλανός επέστρεψε μαζί με το ενδιαφέρον του για την πολιτική και επέλεξε το εγχείρημα Καρυστιανού, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θέλει να αναλάβει θέση ή να είναι υποψήφιος.
Στα επικοινωνιακά λέγεται ότι ένα από τα πρόσωπα στα οποία έχει γίνει κρούση είναι ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ενώ κοντά στο εγχείρημα είναι και ο κ. Βασίλης Κοκοτσάκης, επικεφαλής τεχνικής ομάδας της έρευνας για το δυστύχημα των Τεμπών, εκ των πιστών της θεωρίας για «άγνωστη καύσιμη ύλη» στην εμπορική αμαξοστοιχία.
