Τσίπρας: Το Σεπτέμβριο το κόμμα, μπορεί και νωρίτερα- Επίθεση στο ΚΚΕ γιατί δεν συνεργάζεται, αιχμές για Καρυστιανού και ΠΑΣΟΚ
Ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε στον ΑΝΤ1 και προέβλεψε ότι ο Μητσοτάκης δεν θα κάνει πρόωρες εκλογές- «Τραυματική εμπειρία» η προσπάθεια συνεργασίας στην Κεντροαριστερά το 2023- Το ...ξεκίνημα δεν θα έχει εν ενεργεία βουλευτές άλλων κομμάτων
Στην πρώτη δημόσια παραδοχή του ότι «προετοιμάζεται» για την ίδρυση νέου κόμματος προχώρησε ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, επιβεβαιώνοντας την «ολική επαναφορά» του στην πολιτική σκηνή της χώρας.
«Θα είμαστε παρόντες στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, όποτε και αν αυτή γίνει και θα είμαι και εγώ παρών», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση, κινούμενος σε πιο ήπιους τόνους απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και τους πρώην συντρόφους του.
Μιλώντας στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» και στον Νίκο Χατζηνικολάου «το ραντεβού σου με την ιστορία πρέπει να γίνει στην ώρα του. Ούτε να πας και να σε στήσει, ούτε πολύ πιο πριν. Νομίζω θα γίνει στην ώρα του» επισήμανε ο Αλέξης Τσίπρας, τοποθετώντας τις σχετικές ανακοινώσεις κοντά στον Σεπτέμβριο, αν και «οι διεργασίες πρέπει να επιταχυνθούν μετά από αυτό το διάστημα», όπως είπε.
«Εάν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά, νομίζω ότι δεν θα δείτε κάποιον αιφνιδιασμό το επόμενο διάστημα. Και θα γίνει όταν θα είμαστε έτοιμοι. Όταν οι διαδικασίες οι οργανωτικές θα έχουν πληθύνει. Όταν θα έχουν βρεθεί τα πρόσωπα, οι διακηρύξεις, οι θέσεις. Γιατί θέλουμε να έχουμε μια εναλλακτική πρόταση για τη διακυβέρνηση του τόπου», εξήγησε ο πρώην Πρωθυπουργός, εκτιμώντας πως δεν αρκεί πλέον η πρόσθεση των προοδευτικών δυνάμεων, αλλά ο πολλαπλασιασμός για τη διαμόρφωση ενός νέου πόλου.
«Δεν θα υπάρχει προκράτηση θέσεων ρεζερβέ στην πρώτη σειρά ή στην πρώτη γραμμή του πλοίου» δήλωσε, ενώ διαμήνυσε προς πάσα κατεύθυνση ότι «έχω πάθει και έχω μάθει και από τους ανθρώπους και από τις συμπεριφορές που αντιμετώπισα. Δεν είμαι ο ίδιος Τσίπρας, αυτός που ήμουν χθες».
Ταυτόχρονα, «έχω αναλάβει μια σειρά από ευθύνες στο βιβλίο σε σχέση με τους παλιούς μας συντρόφους», αλλά «όλοι όσοι πορευτήκαμε σε αυτό το ταξίδι για μενα θα έχουν πάντα την εκτίμηση, θα τους τιμώ. Τους τιμώ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα επιλέξω πως θα προχωρήσω στο αύριο με τα μάτια του χθες», σημείωσε.
Για το ενδεχόμενο συνεργασιών των προοδευτικών κομμάτων, «η εμπειρία μου από το 2023 είναι τραυματική» παρατήρησε, αφού η απλή αναλογική κάηκε, όπως είπε, υποστηρίζοντας για εκείνη την περίοδο ότι «απλώναμε το χέρι και δεξιά μας στο ΠΑΣΟΚ και στα αριστερά, στο ΚΚΕ», αλλά χωρίς ανταπόκριση.
Σε μια αποστροφή που προκάλεσε αίσθηση, «και δεν φταίει ο Ανδρουλάκης στο ΠΑΣΟΚ. Εδώ η εικόνα που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία είναι ότι υπάρχει μια ταύτιση. Υπάρχει μια όσμωση, αν θέλετε, όταν το μισό υπουργικό συμβούλιο είναι στελέχη του ΠΑΣΟΚ, να μην σας αναφέρω ποιοι τους ξέρετε. Όταν βλέπει κανείς ας πούμε ότι υπάρχει αυτή η λογική της περιστρεφόμενης πόρτας, ο κόσμος δεν μπορεί να εμπιστευθεί ένα κόμμα που γεννήθηκε για να είναι εναλλακτικός πόλος απέναντι στη Δεξιά από τον Ανδρέα Παπανδρέου», όπως ανέφερε ο κ. Τσίπρας.
Ταυτόχρονα, απαντώντας για το χρόνο της ανακοίνωσης της πολιτικής του πρωτοβουλίας, ο πρώην Πρωθυπουργός εξήγησε ότι «τα κόμματα δεν είναι start up, ούτε καφετέριες να ανοίξουν ούτε ιδρύονται στο διαδίκτυο», αφήνοντας εμμέσως μια αιχμή για το κίνημα “Ξεκινάμε” που ανακοινώθηκε μέσω διαδικτύου από την Μαρία Καρυστιανού.
Ως προς τα πρόσωπα που αναμένεται να τον πλαισιώσουν στο νέο του πολιτικό εγχείρημα, «δεν μπορεί στο ξεκίνημά της να έχει εν ενεργεία βουλευτές, διότι δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Θα γεννηθεί μέσα στην κοινωνία από την κοινωνία για την κοινωνία» υποστήριξε ο πρώην Πρωθυπουργός, ενώ τράβηξε διαχωριστικές γραμμές σε σχέση με το κομματικό του παρελθόν, απαντώντας και για τον... εξώστη.
LIVE Συνέντευξη στην εκπομπή του Ν.Χατζηνικολάου "Ενώπιος Ενωπίω" (ΑΝΤ1) — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) April 2, 2026
Επιλογή ανάγκης ο ΚαμμένοςΤην ίδια στιγμή, «υπάρχουν και περιπτώσεις πρώην συντρόφων που πέσανε στην παγίδα του ετεροκαθορισμού απέναντι στον Τσίπρα που τους έδινε κάποια λεπτά δημοσιότητας» ανέφερε για τα φίλια πυρά, αν και «στην πολιτική το κρίσιμο είναι να αυτοπροσδιορίζεσαι» σχολίασε με νόημα. Ως προς τον πρώην κυβερνητικό του εταίρο, Πάνο Καμμένο, τον περιέγραψε ως «επιλογή ανάγκης», εγκαλώντας το ΚΚΕ ότι αναμένει τη... Δευτέρα Παρουσία, χωρίς να αναλαμβάνει δηλαδή κυβερνητικές ευθύνες.
Τα κίνητραΑν και την περίοδο συγγραφής της «Ιθάκης» ο ίδιος δεν στόχευε στην επιστροφή του στην ενεργό πολιτική σκηνή, όπως εκμυστηρεύτηκε, εντούτοις σήμερα «η χώρα, το πολιτικό σύστημα, η δημοκρατία χρειάζεται, δεν μπορεί να μένει η Νέα Δημοκρατία και μάλιστα αυτή η Νέα Δημοκρατία χωρίς αντίπαλο. Και ούτε το ΠΑΣΟΚ».
Εξάλλου, ερωτηθείς για το εγχείρημά της, «ήταν αναμενόμενο, είναι καλοδεχούμενη η επιλογή της» απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι «η κυρία Καρυστιανού υπήρξε ένα πρόσωπο με θετικό πρόσωπο στο κίνημα των Τεμπών, το κίνημα των Τεμπών όμως δεν ανήκει σε κανένα κόμμα». Επιπλέον, το πολιτικό της background κατατάσσεται όχι στον προοδευτικό χώρο, αλλά στο δεξιό χώρο. Εγώ νόμιζα ότι ήταν στον κεντροδεξιό χώρο, συμπλήρωσε.
Ως προς την υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου του, “αν δείτε τα μεσοπρόθεσμα προγράμματα στρατηγικής που ψηφίστηκαν στη Βουλή, 2010-2014, η φορολογική επιβάρυνση ήταν 20,4 δις το 2015-2018, η φορολογική επιβάρυνση ήταν 4,1 δις Έχει περάσει στον μέσο Έλληνα ότι το τρίτο μνημόνιο ήταν αυτό που έφερε τη φοροεπιδρομή. Σας προκαλώ αύριο, γιατί προφανώς δεν τα έχετε πρόχειρα, να πάρετε αυτά τα νούμερα και να τα συγκρίνετε και να μου πείτε αν το 4 είναι μεγαλύτερο από το 20. Προφανώς και δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα πω ότι είναι αλλιώς να προσδοκάς ότι τα 20 θα μειωθούν και αλλιώς να αυξάνονται. Καμία αντίρρηση. Αλλά ποιο χειρότερο μνημόνιο είναι αυτό; Επίσης ήταν το μόνο πρόγραμμα που μας έδινε προοπτική εξόδου” υποστήριξε ο Αλέξης Τσίπρας.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dhj9mgn34aih)
Γυρνώντας πίσω στις ημέρες του 2015, «καταθέτω ότι ήταν λάθος επιλογή να μην προωθήσουμε σε προανακριτική επιτροπή» σχολίασε για την υπόθεση της Novartis, ενώ επανέλαβε για την περίπτωση των τηλεοπτικών αδειών πως η πρόθεσή μας ήταν εξαιρετικά ορθή, αλλά ο τρόπος που έγινε μας οδήγησε να πάρουμε κάποια χρήματα για το δημόσιο ταμείο, αλλά δεν υπήρχε αποτέλεσμα στο στόχο μας. Υπεραμυνόμενος της Συμφωνίας των Πρεσπών, «Κερδίσαμε την επιτήρηση του εθνικού εναέριου χώρου της Βόρειας Μακεδονίας. Δυστυχώς δεν προχωρήσαμε σε συμφωνίες και κύρωση των μνημονίων συνεργασίας στη Βουλή, προκειμένου να διατηρήσουμε αυτή τη δεσπόζουσα θέση, να είμαστε εμείς που διατηρούμε τον εναέριο χώρο. Όμως νομίζω ότι από αυτή την πολιτική απόφαση, που είχε πολιτικό κόστος για μένα, η πατρίδα μας κέρδισε», υποστήριξε.
«Αν ήμουν ανόητος, εκείνο το βράδυ του 63% στο δημοψήφισμα, μπορούσα να πάρω τη χώρα και να την πάω όπου θέλω», όπως είπε, αφού «το σχέδιό μου ήταν ένα σχέδιο που είχε αρχή μέση και τέλος. Το δημοψήφισμα δεν ήταν μια πιστολιά, μια ζαριά, ήταν μια κίνηση μέσα σε μια σκακιέρα, ήταν απαραίτητο η χώρα να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για 3 χρόνια και να πάρει μια συμφωνία εξόδου», υποστήριξε.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dhj9n2yuclxd)
Κληθείς να σχολιάσει τις δικογραφίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για ένα «οργανωμένο σχέδιο», κάνοντας παράλληλα λόγο για «κυβέρνηση ελεγχόμενων και υποδίκων», ενώ «η διαφθορά είναι μηχανισμός διακυβέρνησης, δεν είναι μια αστοχία», παρατήρησε.
Στον αντίποδα, «η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δικαιοσύνης και δημοκρατίας και κράτους δικαίου, γιατί πιστεύω ότι έχουμε χάσει τον μπούσουλα», εκτίμησε ο πρώην Πρωθυπουργός κινούμενος σε υψηλούς τόνους εναντίον της κυβέρνησης για τις υποθέσεις των τηλεφωνικών επισυνδέσεων, αλλά και των Τεμπών.
«Το βάρος που πέφτει στους ώμους των λειτουργών της Δικαιοσύνης είναι πολύ μεγάλο» ανέφερε, υπενθυμίζοντας με αφορμή την τραγωδία στο Μάτι ότι «εγώ ως πολιτικό σκέλος ως Πρωθυπουργός δεν βγήκα να πω ότι η ευθύνη ανήκει στους Πυροσβέστες, βγήκα και ανέλαβα πλήρως την πολιτική ευθύνη».
«Υπό κανονικές συνθήκες ο κύριος Μητσοτάκης θα έπρεπε ήδη να έχει προκηρύξει, υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να προκηρύξει εκλογές», δήλωσε, καθώς «μπορεί να κρατηθεί μια κυβέρνηση η οποία έχει ήδη σαράντα στον αριθμό κυβερνητικά στελέχη, υπουργούς, βουλευτές, οι οποίοι έχουν παραιτηθεί από τις θέσεις τους για διάφορα σκάνδαλα, μικρά ή μεγαλύτερα στην επταετή θητεία; Μπορεί να κρατηθεί μια κυβέρνηση η οποία η σχέση της με την Ευρώπη είναι η σχέση της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», διερωτήθηκε.
Το ραντεβού με την ιστορία πρέπει να γίνει στην ώρα του. Ούτε να πας και να σε στήσει, ούτε πολύ πιο πριν. — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) April 2, 2026
Πίσω στο 2015Για το συγγραφικό του εγχείρημα, την «Ιθάκη», ο κ. Τσίπρας σημείωσε πως «προσπάθησα να είμαι όσο το δυνατόν πιο δίκαιος με τους συνεργάτες μου», λέγοντας ακόμη πως «με πολύ μεγάλο θάρρος αναλαμβάνω την ευθύνη αυτών των λαθών».
Υποσχέσεις και μνημόνιαΠαράλληλα, «παραδέχομαι ότι οι προσδοκίες που δημιουργήσαμε ήταν πολύ μεγαλύτερες από αυτές που μπορούσαμε να διαχειριστούμε» ισχυρίστηκε ο πρώην Πρωθυπουργός, αρνούμενος σενάρια επιστροφής στη δραχμή.
Στο πλαίσιο αυτό, «θεωρώ ότι η 5η Ιουλίου και το δημοψήφισμα που όλοι ονομάσατε κωλοτούμπα, ήταν η κορυφαία στιγμή» επισήμανε, ενώ «ένα από τα λάθη μου δεν τις κλείσαμε εμείς, μας τις κλείσανε τις τράπεζες. Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη ημέρα των εκλογών και να πάμε να κάνουμε τη διαπραγμάτευση» με ένα μικρό υφεσιακό κόστος. Τα capital controls επέβαλαν και επέφεραν ένα μικρό υφεσιακό κόστος, όταν σήμερα έχουμε capital controls στις τράπεζες, αλλά έχουμε στα σούπερ μάρκετ, όπως τόνισε.
Ήμουν 4,5 χρόνια Πρωθυπουργός και 6,5 χρόνια αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Στα 15 χρόνια από τα οποία τα 11 είχα θεσμικό αξίωμα, το κόμμα μου διαχειρίστηκε χρήματα, δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ. Έφυγα απ' αυτό το κόμμα, παραιτήθηκα από πρόεδρος και από βουλευτής μετά,… — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) April 2, 2026
@protothema.gr ❗ Τσίπρας: Το δημοψήφισμα, αυτό που όλοι εσείς λέτε κωλοτούμπα, ήταν κορυφαία στιγμή #protothema #news #alexistsipras ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
