«Λέω το κόμμα να το πούμε... Μαρία» είπε ο Τσίπρας στη Μαρία Νικόλτσιου και η δημοσιογράφος νόμιζε ότι εννοούσε την Καρυστιανού
Ο Αλέξης Τσίπρας αντιμετώπισε με περιπαικτική διάθεση την προσπάθεια της δημοσιογράφου να εκμαιεύσει το όνομα του νέου κόμματος - Θα γίνουμε viral και δεν το θέλουμε απάντησε η Νικόλτσιου
Με χιούμορ απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας στο Φόρουμ των Δελφών όταν του ετέθη το ερώτημα πώς θα λένε το νέο κόμμα.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στη δημοσιογράφο Μαρία Νικόλτσιου, ο πρώην πρωθυπουργός, αφού ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους θέλει να επανέλθει στην πολιτική, ρωτήθηκε πώς θα ονομάσει το κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει το επόμενο διάστημα.
«Πώς θα το λένε το κόμμα;» τον ρώτησε η Μαρία Νικόλτσιου. Ο κ. Τσίπρας χαμογέλασε και απάντησε με υπεκφυγή. «Είπα μήπως σας αιφνιδιάσω» πρόσθεσε η δημοσιογράφος. Με διάθεση τρολαρίσματος ο πρώην πρωθυπουργός απάντησε: «Όση ώρα μιλάμε, γιατί είναι εξαιρετική η συνέντευξη, με βασανίζει η ιδέα μήπως το πούμε Μαρία, αλλά δεν θα το πούμε μάλλον Μαρία». Ήταν προφανές ότι αναφερόταν στην δημοσιογράφο που είχε απέναντί του. Ωστόσο η Μαρία Νικόλτσιου έκανε μια επιπλέον σκέψη, εκτιμώντας ότι το καρφί αφορούσε την κα Καρυστιανού.
«Θα γίνουμε viral και δεν το θέλουμε» προέβλεψε. «Άλλα γυναικεία ονόματα;» επέμεινε. «Όλα στην ώρα τους» αρκέστηκε να πει ο Αλέξης Τσίπρας.
«Επειδή το υποννοούμενο αφορούσε την κυρία Καρυστιανού, υπάρχουν και άλλες κινήσεις στο πολιτικό φάσμα» ξεκίνησε να τον ρωτάει η Νικόλτσιου. «Ομολογώ ότι η φαντασία σας είναι πολύ πιο προχωρημένη από τη δική μου» είπε γελώντας ο κ. Τσίπρας και ξεκίνησε να απαντά σοβαρά.
Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα από το βίντεο που ακολουθεί:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα