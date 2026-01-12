Ποια είναι η δικηγόρος Μαρία Γρατσία, το δεξί χέρι της Καρυστιανού

Η δικηγόρος από τη Νάξο έχει κεντρικό ρόλο στο οικοσύστημα Καρυστιανού - Επιρροή στο εγχείρημα έχει και ο πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Γιώργος Αποστολάκης, που ήταν βουλευτής Επικρατείας της Νίκης

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη