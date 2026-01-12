Ποια είναι η δικηγόρος Μαρία Γρατσία, το δεξί χέρι της Καρυστιανού
Ποια είναι η δικηγόρος Μαρία Γρατσία, το δεξί χέρι της Καρυστιανού
Η δικηγόρος από τη Νάξο έχει κεντρικό ρόλο στο οικοσύστημα Καρυστιανού - Επιρροή στο εγχείρημα έχει και ο πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Γιώργος Αποστολάκης, που ήταν βουλευτής Επικρατείας της Νίκης
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Κομβικό ρόλο στο «οικοσύστημα Καρυστιανού» διαδραματίζει η δικηγόρος Μαρία Γρατσία, με αστική καταγωγή από τη Νάξο, η οποία φέρεται ως η απόλυτα έμπιστη συνεργάτιδα της Μαρίας Καρυστιανού. Γνωστή στους εκκλησιαστικούς κύκλους από την ενασχόλησή της με εκκλησιαστικά ζητήματα νομικού ενδιαφέροντος, η κυρία Γρατσία είχε αποτολμήσει νωρίτερα την είσοδό της στην πολιτική, δηλαδή το 2023, ως υποψήφια βουλευτής της Νίκης, στην Α’ Αθηνών.
Η κυρία Γρατσία δεν αποχώρησε ποτέ από τη Νίκη, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν είχε ενταχθεί ποτέ οργανικά στο κόμμα. Ως δικηγόρος μετείχε σε ένα άτυπο Οργανο Νομικής Υποστήριξης - όπου λέγεται ότι απέκτησε πολιτική σχέση με τον Γιώργο Αποστολάκη, πρώην αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, ο οποίος τέθηκε επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Νίκης, εξελέγη και παραιτήθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, μετά από έντονες προστριβές με τον επικεφαλής του κόμματος Δημήτρη Νατσιό.
Σήμερα, ο Γιώργος Αποστολάκης εκφράζεται μέσω του blog «Επόμενη μέρα», στο οποίο παρουσιάζει προσωπικούς προβληματισμούς που δείχνουν να «ακουμπάνε» σε ένα «κόμμα Καρυστιανού». Για παράδειγμα, στις 7 Ιανουαρίου έγραφε, μεταξύ άλλων: «Η υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών, δύο χρόνια μετά την τραγωδία, μετατράπηκε το 2025 από μια ανοιχτή πληγή σε πολιτικό και ηθικό ορόσημο. Οι μαζικές κινητοποιήσεις, η επιμονή των οικογενειών των θυμάτων και η δημόσια παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού ανέδειξαν κάτι που το πολιτικό σύστημα είχε υποτιμήσει: ότι η κοινωνία δεν έχει αποδεχθεί τη λήθη ως λύση. Το αίτημα δεν είναι κομματικό. Δεν είναι ιδεολογικό. Είναι στοιχειώδες: δικαιοσύνη, αλήθεια, λογοδοσία, κάθαρση. Και ακριβώς γι’ αυτό ενόχλησε. Διότι αποκάλυψε το κενό ανάμεσα στην κοινωνική ηθική και την πολιτική πρακτική».
Κατά σύμπτωση, λίγες ώρες μετά την ανάρτηση Αποστολάκη, η Μαρία Καρυστιανού έδινε τη συνέντευξη στο Kontra, όπου επισημοποίησε ότι προτίθεται να κάνει κόμμα...
Ο Γιώργος Αποστολάκης είναι αδελφός της τέως εισαγγελέως Εφετών Λάρισας Σοφίας Αποστολάκη, το όνομα της οποίας βγήκε στη δημοσιότητα για ένα τραγικό γεγονός που συγκλόνισε την Ελλάδα τις πρώτες ημέρες του 2025, όταν εξαφανίστηκε ο γιος της Βασίλης. H σορός του βρέθηκε μετά από 50 ημέρες και οι ιατροδικαστικές εξετάσεις έδειξαν ότι δεν υπήρχε DNA άλλου προσώπου.
Εναν μήνα αργότερα, η Μαρία Γρατσία πήγε στη Λάρισα συνοδεύοντας ως δικηγόρος τη Μαρία Καρυστιανού προκειμένου να συναντήσει την εισαγγελέα Αποστολάκη και να ζητήσει την ενίσχυση της έρευνας για την τραγωδία στα Τέμπη με επιπλέον ανακριτές - στην πραγματικότητα για να αναδείξει την αντίθεσή της με τις ενέργειες του εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη, ο οποίος είχε ήδη απορρίψει με βάση τα στοιχεία την εκδοχή του «ξυλολίου» στην εμπορική αμαξοστοιχία.
Ούτε έναν χρόνο μετά, πολλοί στη Λάρισα περιμένουν από τη συνταξιούχο δικαστικό ακόμα και να είναι υποψήφια με το «κόμμα Καρυστιανού». Στις εκλογές του Μαΐου του 2023, η Μαρία Γρατσία εκλέχθηκε για βουλευτής στην Α’ Αθήνας με τη Νίκη, για λίγες ώρες ωστόσο η έδρα κατέληξε στον Ανδρέα Βορύλλα, στον δυτικό τομέα της Β’ Αθηνών. Το ίδιο συνέβη και στις δεύτερες εκλογές εκείνης της χρονιάς...
Η κυρία Γρατσία δεν αποχώρησε ποτέ από τη Νίκη, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν είχε ενταχθεί ποτέ οργανικά στο κόμμα. Ως δικηγόρος μετείχε σε ένα άτυπο Οργανο Νομικής Υποστήριξης - όπου λέγεται ότι απέκτησε πολιτική σχέση με τον Γιώργο Αποστολάκη, πρώην αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, ο οποίος τέθηκε επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Νίκης, εξελέγη και παραιτήθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, μετά από έντονες προστριβές με τον επικεφαλής του κόμματος Δημήτρη Νατσιό.
Το blog Αποστολάκη
Σήμερα, ο Γιώργος Αποστολάκης εκφράζεται μέσω του blog «Επόμενη μέρα», στο οποίο παρουσιάζει προσωπικούς προβληματισμούς που δείχνουν να «ακουμπάνε» σε ένα «κόμμα Καρυστιανού». Για παράδειγμα, στις 7 Ιανουαρίου έγραφε, μεταξύ άλλων: «Η υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών, δύο χρόνια μετά την τραγωδία, μετατράπηκε το 2025 από μια ανοιχτή πληγή σε πολιτικό και ηθικό ορόσημο. Οι μαζικές κινητοποιήσεις, η επιμονή των οικογενειών των θυμάτων και η δημόσια παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού ανέδειξαν κάτι που το πολιτικό σύστημα είχε υποτιμήσει: ότι η κοινωνία δεν έχει αποδεχθεί τη λήθη ως λύση. Το αίτημα δεν είναι κομματικό. Δεν είναι ιδεολογικό. Είναι στοιχειώδες: δικαιοσύνη, αλήθεια, λογοδοσία, κάθαρση. Και ακριβώς γι’ αυτό ενόχλησε. Διότι αποκάλυψε το κενό ανάμεσα στην κοινωνική ηθική και την πολιτική πρακτική».
Κατά σύμπτωση, λίγες ώρες μετά την ανάρτηση Αποστολάκη, η Μαρία Καρυστιανού έδινε τη συνέντευξη στο Kontra, όπου επισημοποίησε ότι προτίθεται να κάνει κόμμα...
Ο Γιώργος Αποστολάκης είναι αδελφός της τέως εισαγγελέως Εφετών Λάρισας Σοφίας Αποστολάκη, το όνομα της οποίας βγήκε στη δημοσιότητα για ένα τραγικό γεγονός που συγκλόνισε την Ελλάδα τις πρώτες ημέρες του 2025, όταν εξαφανίστηκε ο γιος της Βασίλης. H σορός του βρέθηκε μετά από 50 ημέρες και οι ιατροδικαστικές εξετάσεις έδειξαν ότι δεν υπήρχε DNA άλλου προσώπου.
Εναν μήνα αργότερα, η Μαρία Γρατσία πήγε στη Λάρισα συνοδεύοντας ως δικηγόρος τη Μαρία Καρυστιανού προκειμένου να συναντήσει την εισαγγελέα Αποστολάκη και να ζητήσει την ενίσχυση της έρευνας για την τραγωδία στα Τέμπη με επιπλέον ανακριτές - στην πραγματικότητα για να αναδείξει την αντίθεσή της με τις ενέργειες του εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη, ο οποίος είχε ήδη απορρίψει με βάση τα στοιχεία την εκδοχή του «ξυλολίου» στην εμπορική αμαξοστοιχία.
Ούτε έναν χρόνο μετά, πολλοί στη Λάρισα περιμένουν από τη συνταξιούχο δικαστικό ακόμα και να είναι υποψήφια με το «κόμμα Καρυστιανού». Στις εκλογές του Μαΐου του 2023, η Μαρία Γρατσία εκλέχθηκε για βουλευτής στην Α’ Αθήνας με τη Νίκη, για λίγες ώρες ωστόσο η έδρα κατέληξε στον Ανδρέα Βορύλλα, στον δυτικό τομέα της Β’ Αθηνών. Το ίδιο συνέβη και στις δεύτερες εκλογές εκείνης της χρονιάς...
Προσωπική της σταθερά αποτελεί η ενασχόληση με το Κράτος Δικαίου. «Εχει φτάσει η ώρα να υπάρξει εκκαθάριση, εξυγίανση και εκ βάθρων αναδόμηση σε στέρεα θεμέλια», κατέληγε σε προεκλογικό της άρθρο, πλατφόρμα που φαίνεται να βρίσκει νέο έδαφος στο πρόσωπο της Μαρίας Καρυστιανού. Κάποιες νομικές συμβουλές στο πλαίσιο της προσωπικής σχέσης που διατηρούσαν προ καιρού φέρεται να παρείχε στην πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τέμπη 2023 και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, το κόμμα της οποίας είναι ένα από αυτά που κλονίζονται δημοσκοπικά εν όψει της δημιουργίας του «κόμματος Καρυστιανού».
Η ίδια η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν έχει αντιδράσει προς το παρόν - ωστόσο ο πελάτης της Πάνος Ρούτσι, μετά από διάφορες αμφιταλαντεύσεις και αμφίσημες δηλώσεις, είπε ότι έδωσε αγώνα για το παιδί του που χάθηκε στα Τέμπη και όχι για να μπει σε κόμμα, ενώ την κάλεσε να παραιτηθεί από την προεδρία του Συλλόγου των συγγενών των θυμάτων. Η κυρία Καρυστιανού αντέδρασε ζητώντας από το Δ.Σ. του Συλλόγου να της στείλει mail για να αποχωρήσει από την προεδρία.
Η Μαρία Γρατσία εκπροσωπεί νομικά και τον πρώην βουλευτή της Νίκης Νίκο Παπαδόπουλο, καρδιοχειρουργό από τη Θεσσαλονίκη, στην πολύκροτη υπόθεση της Εθνικής Πινακοθήκης, καθώς ο τελευταίος εισέβαλε στον εκθεσιακό χώρο σπάζοντας προθήκες και προκαλώντας ζημιές σε εκθέματα, τα οποία έκρινε ως βλάσφημα.
Αυτή η προσωπική και επαγγελματική σύνδεση της κυρίας Γρατσία με τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή αναζωπύρωσε τα σενάρια που θέλουν τον κ. Παπαδόπουλο να οδεύει προς το «κόμμα Καρυστιανού». Ο τελευταίος, μιλώντας στο «ΘΕΜΑ», εμφανίζεται θετικός απέναντι στο εγχείρημά της, επιβεβαιώνοντας ότι εκκρεμεί συνάντηση μεταξύ τους, εφόσον το νέο αυτό κόμμα ανταποκρίνεται στις αρχές και τις αξίες του, όπως ο κύριος Παπαδόπουλος σπεύδει να διευκρινίσει, με φόντο την τραυματική για τον ίδιο εμπειρία του στη Νίκη.
Στον αντίποδα, δεν έχει υπάρξει καμία επαφή μέχρι σήμερα με την κυρία Καρυστιανού διευκρινίζει στο «ΘΕΜΑ» ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Βρεττός, επίσης εκλεγμένος με τη Νίκη, εξηγώντας πως αν υπάρξει πραγματικό ενδιαφέρον για οποιαδήποτε συνεργασία, ο ίδιος θα το εξετάσει στον χρόνο και στο πλαίσιο που τότε θα τεθεί, εφόσον τεθεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες, καμία επαφή δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής μεταξύ της Μαρίας Καρυστιανού και του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά, ο οποίος είχε εκλεγεί με τη Ν.Δ., παρά τη σχετική φημολογία: Ο πρώην υπουργός φέρεται να εκτιμά πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αρκετό χρόνο μπροστά του για να στρίψει το καράβι και πως αν αυτή η στροφή επιτευχθεί προς όφελος των πολλών, αυτό συνιστά το τελικό ζητούμενο και για τον ίδιο.
Η ίδια η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν έχει αντιδράσει προς το παρόν - ωστόσο ο πελάτης της Πάνος Ρούτσι, μετά από διάφορες αμφιταλαντεύσεις και αμφίσημες δηλώσεις, είπε ότι έδωσε αγώνα για το παιδί του που χάθηκε στα Τέμπη και όχι για να μπει σε κόμμα, ενώ την κάλεσε να παραιτηθεί από την προεδρία του Συλλόγου των συγγενών των θυμάτων. Η κυρία Καρυστιανού αντέδρασε ζητώντας από το Δ.Σ. του Συλλόγου να της στείλει mail για να αποχωρήσει από την προεδρία.
Ανεξάρτητοι
Η Μαρία Γρατσία εκπροσωπεί νομικά και τον πρώην βουλευτή της Νίκης Νίκο Παπαδόπουλο, καρδιοχειρουργό από τη Θεσσαλονίκη, στην πολύκροτη υπόθεση της Εθνικής Πινακοθήκης, καθώς ο τελευταίος εισέβαλε στον εκθεσιακό χώρο σπάζοντας προθήκες και προκαλώντας ζημιές σε εκθέματα, τα οποία έκρινε ως βλάσφημα.
Αυτή η προσωπική και επαγγελματική σύνδεση της κυρίας Γρατσία με τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή αναζωπύρωσε τα σενάρια που θέλουν τον κ. Παπαδόπουλο να οδεύει προς το «κόμμα Καρυστιανού». Ο τελευταίος, μιλώντας στο «ΘΕΜΑ», εμφανίζεται θετικός απέναντι στο εγχείρημά της, επιβεβαιώνοντας ότι εκκρεμεί συνάντηση μεταξύ τους, εφόσον το νέο αυτό κόμμα ανταποκρίνεται στις αρχές και τις αξίες του, όπως ο κύριος Παπαδόπουλος σπεύδει να διευκρινίσει, με φόντο την τραυματική για τον ίδιο εμπειρία του στη Νίκη.
Στον αντίποδα, δεν έχει υπάρξει καμία επαφή μέχρι σήμερα με την κυρία Καρυστιανού διευκρινίζει στο «ΘΕΜΑ» ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Βρεττός, επίσης εκλεγμένος με τη Νίκη, εξηγώντας πως αν υπάρξει πραγματικό ενδιαφέρον για οποιαδήποτε συνεργασία, ο ίδιος θα το εξετάσει στον χρόνο και στο πλαίσιο που τότε θα τεθεί, εφόσον τεθεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες, καμία επαφή δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής μεταξύ της Μαρίας Καρυστιανού και του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά, ο οποίος είχε εκλεγεί με τη Ν.Δ., παρά τη σχετική φημολογία: Ο πρώην υπουργός φέρεται να εκτιμά πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αρκετό χρόνο μπροστά του για να στρίψει το καράβι και πως αν αυτή η στροφή επιτευχθεί προς όφελος των πολλών, αυτό συνιστά το τελικό ζητούμενο και για τον ίδιο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα