Ο Μητσοτάκης στέλνει μήνυμα στους βουλευτές της ΝΔ για τις άρσεις ασυλίας, αλλά έρχεται κύμα διαφοροποιήσεων
Την Τετάρτη η συζήτηση στην Ολομέλεια για τους 11+2 βουλευτές της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ με 13 κάλπες για την παραπομπή τους ή μη στη δικαιοσύνη - Σήμερα αποφασίζει η επιτροπή δεοντολογίας για Χατζηβασιλείου και Αθανασίου
Η Κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είθισται να έχει χαρακτήρα απολογισμού του κυβερνητικού έργου, αλλά ορισμένες φορές μπορεί να έχει και ειδησεογραφικό χαρακτήρα. Χθες είχε και χαρακτήρα μηνύματος κυρίως προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ενόψει της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος που περιλαμβάνονται στη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ερχόμενη Τετάρτη.
Η σπουδή του κ. Μητσοτάκη δεν είναι τυχαία: στις τάξεις των «γαλάζιων» βουλευτών διαμορφώνεται τάση μαζικής «ανταρσίας», καθώς πολλοί διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να στείλουν «τυφλά» συναδέλφους τους στον εισαγγελέα, εφόσον κρίνουν βάσει της δικογραφίας ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, περίπου 40 με 60 βουλευτές της ΝΔ είτε σκέφτονται να απόσχουν από την ψηφοφορία της Τετάρτης είτε θα συμμετάσχουν, αλλά δεν θα υπερψηφίσουν όλες τις άρσεις ασυλίας. Μένει να φανεί πού θα διαμορφωθεί ο τελικός αριθμός των διαφοροποιήσεων.
Η αρχή στον… ανήφορο των άρσεων ασυλίας θα γίνει σήμερα, καθώς συγκαλείται η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για τις υποθέσεις του Τάσου Χατζηβασιλείου και του Χαράλαμπου Αθανασίου προς παραπομπή τους στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει μεταβιβάσει το φάκελο ελλείψει ζημίας για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ο κ. Χατζηβασιλείου προτίθεται να στείλει υπόμνημα ζητώντας την άρση της ασυλίας του, αν και θεωρεί ότι αδίκως ελέγχεται. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση όμως είναι του Χαράλαμπου Αθανασίου, ο οποίος εκτιμά ότι κανένα αδίκημα δεν προκύπτει και ως εκ τούτου μέχρι και χθες ήταν άκρως προβληματισμένος ως προς το να ζητήσει άρση της ασυλίας του. Μένει να φανεί αν και σήμερα θα επιμείνει σε αυτή τη στάση, εφόσον εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπή, καθώς δεν έχει ακόμα «κλειδώσει» αν θα δώσει το παρών ή θα στείλει υπόμνημα.
Την Τετάρτη έπεται η βασική δοκιμασία για την πλειοψηφία, καθώς στην Ολομέλεια θα γίνει συζήτηση και ψηφοφορία για τους 11+2 βουλευτές και θα στηθούν 13 κάλπες για την παραπομπή τους ή μη στη δικαιοσύνη.
Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει προς όλες τις κατευθύνσεις ότι οι βουλευτές της ΝΔ δεν πρέπει να δώσουν με τη στάση τους αφορμή για μια συζήτηση συγκάλυψης, πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που οι ίδιοι οι «11» που περιλαμβάνονται στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν ζητήσει μόνοι τους την άρση ασυλίας τους. «Όλοι, προφανώς, μπορούμε να έχουμε άποψη για κάθε μία από τις 11 περιπτώσεις που εξετάζονται. Ως βουλευτές, ωστόσο, ειδικά αυτήν την ώρα, έχουμε χρέος να μην μετατραπούμε ούτε σε ανακριτές, ούτε σε δικαστές. Η διάκριση των λειτουργιών είναι θεμέλιο του κράτους δικαίου και ο μόνος τρόπος να μην υπάρχουν σκιές σε κάθε υπόθεση που θα οδηγηθεί τελικά στην αρχειοθέτησή της. Πολύ περισσότερο, δεν πρέπει να αφήσουμε περιθώρια σε επιχειρήματα για καμία σκιά στη στάση μας», έγραψε με νόημα χθες ο κ. Μητσοτάκης. Πρακτικά, καλεί τους βουλευτές του να μην συμπράξουν σε μια διαδικασία «απαλλαγής» άνευ δικαστικής κρίσης των συναδέλφων τους, καθώς αυτό θα στείλει λάθος μήνυμα στην κοινωνία που ζητά κάθαρση γι’ αυτές τις υποθέσεις.
Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχουν επικοινωνίες στελεχών του Μαξίμου με γαλάζιους βουλευτές. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη Θανάσης Νέζης και ο διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή Μιχάλης Μπεκίρης. Μέχρι ώρας όμως το αποτέλεσμα δεν είναι το ευκταίο. Δεκάδες βουλευτές λένε ότι δεν πρόκειται να ψηφίσουν τις άρσεις ασυλίας αρκετών συναδέλφων τους, καθώς θεωρούν ότι η δικογραφία είναι εξαιρετικά αδύναμη.
Τον τόνο έχει δώσει με ένα ισχυρό νομικό σκεπτικό ο Μάκης Βορίδης, ο οποίος με συνέντευξη στο protothema.gr την Παρασκευή αποδόμησε συνολικά το νομικό σκεπτικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εκφράζοντας παράλληλα το ισχυρό του νομικό και ηθικό δίλημμα να ψηφίσει τις άρσεις ασυλίας, παρά το αίτημα των συναδέλφων του, εξηγώντας ότι έτσι θα δημιουργηθεί ένα δεδικασμένο ποινικοποίησης της άσκησης βουλευτικής δραστηριότητας. Στην ίδια γραμμή και ο Στέλιος Πέτσας που τόνισε ότι δεν ψηφίζει άρση ασυλίας για όλους τους «γαλάζιους» βουλευτές, ενώ και ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι σε παρόμοιο πνεύμα.
Σε όλα αυτά μπορεί να προστεθεί και η ατυχής υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη που κατέληξε σε παραίτηση του πρώην υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης το Σάββατο, μετά τη σύγκρουση για τον διορισμό του σε θέση επιστημονικού προσωπικού, αλλά και τη συνέντευξη-αυτογκόλ που έδωσε στο Open την περασμένη Τρίτη. Το Μαξίμου έκλεισε μεν την εν λόγω υπόθεση, «έγραψε» όμως πολιτική ζημία από μια υπόθεση που ενόχλησε πολλούς πολίτες και ειδικά ψηφοφόρους της ΝΔ.
Το κλίμα που διαμορφώνεται για ένα θέμα που υπό άλλες συνθήκες θα αντιμετωπιζόταν ως «ρουτίνα» δείχνει και την κατάσταση εντός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, ενόψει της συνεδρίασης αυτής που θα γίνει στις 30 Απριλίου. Η άσκηση εκτόνωσης της έντασης των βουλευτών δεν είναι εύκολη, καθώς πολλοί εκτιμούν ότι υπάρχει ρήγμα στον «ψυχικό δεσμό» με το Μαξίμου. Άλλοι δεν συμφωνούν με την εκτίμηση, τονίζοντας ότι πάντα υπάρχει μια υπερδραματοποίηση καταστάσεων σε δύσκολες περιστάσεις για την κυβέρνηση, ενώ προσθέτουν και τη διάσταση ότι υπάρχουν απογοητευμένοι βουλευτές της ΝΔ που έμειναν εκτός κυβέρνησης και βλέπουν τον ανασχηματισμό να τους προσπερνάει, ενώ οι εκλογές «ζυγώνουν», όσο και αν ο κ. Μητσοτάκης επιμένει ότι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027. Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι σε αυτή τη συνεδρίαση, όπως και σε άλλες, θα δοθεί ο λόγος στους βουλευτές και θα γίνει μια ουσιαστική συζήτηση, χωρίς στεγανά.
Παράλληλα, μετά το Πάσχα επανεκκινούν και οι κομματικές μηχανές της ΝΔ, καθώς το συνέδριο του κόμματος (15-17 Μαΐου) απέχει λιγότερο από έναν μήνα. Σήμερα θα γίνει το εξ αναβολής προσυνέδριο του κόμματος στην Κρήτη , με τον κ. Μητσοτάκη να κατεβαίνει στο Ηράκλειο, και έπονται άλλα δύο, με τελευταίο στη Θεσσαλονίκη.
