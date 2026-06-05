Αιχμή Ανδρουλάκη για Δούκα: Τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρουν τα πολιτικά προξενιά, κόμμα ΙΧ η ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκλεισε εκ νέου τα σενάρια συνεργασιών και έβαλε στο στόχαστρο τον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη





Απορρίπτοντας τα «πολιτικά προξενιά» άφησε αιχμές κατά του



οργανωμένη προσπάθεια» να ανοίξει ο δρόμος για την επιστροφή του μέσω της ΕΛΑΣ που χαρακτήρισε «κόμμα ΙΧ», χωρίς πολιτική ατζέντα και χωρίς προοπτική πραγματικής πολιτικής αλλαγής.









Ταυτόχρονα έστρεψε τα πυρά του και προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός ευνοείται πολιτικά από την επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα. «Ο πρωθυπουργός γνωρίζει ότι η αξιοπιστία του είναι στο ναδίρ», είπε, υποστηρίζοντας ότι «βολεύει τον κ. Μητσοτάκη να συγκρίνεται και να συμψηφίζεται η δική του αναξιοπιστία με την αναξιοπιστία του προκατόχου του».



«Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει αντίπαλο ένα κόμμα, το οποίο μπορεί να αναδείξει μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Θέλει κόμματα που κάνουν μόνο περιγραφή και λαϊκισμό για να αποδεικνύει - μέσα από την περιγραφή και το λαϊκισμό - ότι δεν υπάρχει άλλη πρόταση», συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.



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«Δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να παίξει κανέναν ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό˙ όχι λόγω κομματικού πατριωτισμού αλλά γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή με αυτούς που δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη για τα παιχνίδια που έπαιξαν εις βάρος του ελληνικού λαού και αυτούς που έχει φτάσει η διαφθορά στο μεδούλι τους δεν μπορεί να υπάρξει», πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.



Επίσης, επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ θα δώσει τη μάχη απέναντι στα προβλήματα. «Πραγματικός αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα της κοινωνίας, τα οποία και οι δύο κλιμάκωσαν και τώρα έρχονται να πουν: “Δώστε μας μία ακόμη ευκαιρία”», δήλωσε, αναφερόμενος σε ΝΔ και Αλέξη Τσίπρα για να καταλήξει: «Είχαν πολλές ευκαιρίες. Ήρθε η ώρα της δημοκρατικής παράταξης».



Πολιτικός Συντονισμός ανά Κύκλο Δημόσιας Πολιτικής Για την αποτελεσματικότερη άσκηση προγραμματικής και αντιπολιτευτικής δράσης, συγκροτούνται οκτώ κύκλοι δημόσιας πολιτικής, οι οποίοι αντιστοιχούν στα βασικά πεδία κυβερνητικής πολιτικής και στα συναρμόδια Υπουργεία. Σε κάθε κύκλο ορίζεται ομάδα πολιτικού συντονισμού αποτελούμενη από στελέχη που προέρχονται από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, το Πολιτικό Συμβούλιο και τους Τομείς Πολιτικής του Κινήματος.



Το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να παίξει κανέναν ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης , μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκλεισε εκ νέου τα σενάρια συνεργασιών και έβαλε στο στόχαστρο τον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.Απορρίπτοντας τα «πολιτικά προξενιά» άφησε αιχμές κατά του Χάρη Δούκα , που αρνήθηκε να τον κατονομάσει.«Τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρουν τα πολιτικά προξενιά», είπε χαρακτηριστικά.Με σκληρή γλώσσα αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, για τον οποίο υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια «» να ανοίξει ο δρόμος για την επιστροφή του μέσω τηςπου χαρακτήρισε «κόμμα ΙΧ», χωρίς πολιτική ατζέντα και χωρίς προοπτική πραγματικής πολιτικής αλλαγής.«Υπάρχει μια οργανωμένη προσπάθεια να ανοίξουν κάποιοι τον δρόμο στο προσωπικό κόμμα του κ. Τσίπρα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «μία από τα ίδια» που η χώρα βίωσε τα προηγούμενα χρόνια με καταστροφικά αποτελέσματα.Ταυτόχρονα έστρεψε τα πυρά του και προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός ευνοείται πολιτικά από την επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα. «Ο πρωθυπουργός γνωρίζει ότι η αξιοπιστία του είναι στο ναδίρ», είπε, υποστηρίζοντας ότι «βολεύει τον κ. Μητσοτάκη να συγκρίνεται και να συμψηφίζεται η δική του αναξιοπιστία με την αναξιοπιστία του προκατόχου του».«Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει αντίπαλο ένα κόμμα, το οποίο μπορεί να αναδείξει μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Θέλει κόμματα που κάνουν μόνο περιγραφή και λαϊκισμό για να αποδεικνύει - μέσα από την περιγραφή και το λαϊκισμό - ότι δεν υπάρχει άλλη πρόταση», συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τα στελέχη του κόμματος να μείνουν «εμμονικά σταθερά» στις αποφάσεις του Συνεδρίου για την πολιτική αυτονομία. «Το Συνέδριο πήρε αποφάσεις, είναι γραμμένες σε πέτρα. Τελεία», είπε κατηγορηματικά.«Δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να παίξει κανέναν ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό˙ όχι λόγω κομματικού πατριωτισμού αλλά γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή με αυτούς που δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη για τα παιχνίδια που έπαιξαν εις βάρος του ελληνικού λαού και αυτούς που έχει φτάσει η διαφθορά στο μεδούλι τους δεν μπορεί να υπάρξει», πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.Επίσης, επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ θα δώσει τη μάχη απέναντι στα προβλήματα. «Πραγματικός αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα της κοινωνίας, τα οποία και οι δύο κλιμάκωσαν και τώρα έρχονται να πουν: “Δώστε μας μία ακόμη ευκαιρία”», δήλωσε, αναφερόμενος σε ΝΔ και Αλέξη Τσίπρα για να καταλήξει: «Είχαν πολλές ευκαιρίες. Ήρθε η ώρα της δημοκρατικής παράταξης».Για την αποτελεσματικότερη άσκηση προγραμματικής και αντιπολιτευτικής δράσης, συγκροτούνται οκτώ κύκλοι δημόσιας πολιτικής, οι οποίοι αντιστοιχούν στα βασικά πεδία κυβερνητικής πολιτικής και στα συναρμόδια Υπουργεία. Σε κάθε κύκλο ορίζεται ομάδα πολιτικού συντονισμού αποτελούμενη από στελέχη που προέρχονται από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, το Πολιτικό Συμβούλιο και τους Τομείς Πολιτικής του Κινήματος.

Αποστολή τους είναι:

• η συστηματική παρακολούθηση, αξιολόγηση και αποδόμηση της κυβερνητικής πολιτικής,

• η προβολή και εξειδίκευση των προγραμματικών θέσεων του ΠΑΣΟΚ,

• ο συντονισμός κοινοβουλευτικών, πολιτικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών,

• η ενεργοποίηση του συνόλου των κομματικών δυνάμεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.



Οι ομάδες πολιτικού συντονισμού συνεργάζονται με τους υπεύθυνους των Κοινοβουλευτικών Τομέων Εργασίας (Κ.Τ.Ε.), τους αντίστοιχους Τομείς Πολιτικής, τα κομματικά όργανα και τα στελέχη του Κινήματος, με στόχο τη διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής παρέμβασης, την ενίσχυση της κοινωνικής παρουσίας του ΠΑΣΟΚ και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που θα φέρνουν το πρόγραμμά μας σε άμεση επαφή με τις ανάγκες και τις αγωνίες των πολιτών.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

• Παύλος Γερουλάνος

• Μιλένα Αποστολάκη

• Πάρις Κουκουλόπουλος

• Φίλιππος Σαχινίδης



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

• Γιώργος Παπανδρέου

• Δημήτρης Μάντζος

• Μιχάλης Κατρίνης

• Νικόλας Φαραντούρης

• Στέλιος Περράκης



ΚΡΑΤΟΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

• Παναγιώτης Δουδωνής

• Νάντια Γιαννακοπούλου

• Κώστας Σκανδαλίδης

• Θανάσης Γλαβίνας



ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

• Άννα Διαμαντοπούλου

• Γιώργος Νικητιάδης

• Θάνος Πάλλης

• Πάρις Τσάρτας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ – ΥΓΕΙΑ – ΕΡΓΑΣΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

• Παύλος Χρηστίδης

• Λευτέρης Καρχιμάκης



• Ιωάννης Τσίμαρης



• Ράνια Θρασκιά



ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

• Στέφανος Παραστατίδης

• Σωκράτης Κάτσικας

• Μιχάλης Αεράκης

• Βασίλης Σκουντής



ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ – ΘΕΣΜΟΙ

• Ευαγγελία Λιακούλη

• Χρήστος Κακλαμάνης

• Γιάννης Πανούσης

• Μανόλης Βελεγράκης



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ

• Γιάννης Μανιάτης

• Μανώλης Χριστοδουλάκης

• Κώστας Μαθιουδάκης

• Νίκος Μήλης

Κατερίνα Τζουμερκιώτη 05.06.2026, 14:48