Δικογραφία κατά Φλωρίδη μετά από μήνυση της Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ζωή Κωνσταντοπούλου Γιώργος Φλωρίδης μήνυση

Δικογραφία κατά Φλωρίδη μετά από μήνυση της Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση

Η μήνυση ήρθε μετά τη σφοδρή αντιπαράθεση που είχαν στη Βουλή τον Ιούνιο του 2025

Δικογραφία κατά Φλωρίδη μετά από μήνυση της Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση
Κατερίνα Τζουμερκιώτη
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Στη Βουλή με βάση το άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών διαβιβάστηκε σήμερα δικογραφία κατά του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, μετά από μήνυση της Ζωής Κωνσταντοπούλου εις βάρος του για συκοφαντική δυσφήμιση.

Η μήνυση έγινε μετά τη σφοδρή αντιπαράθεση που έγινε τον Ιούνιο του 2025, κατά τη συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τα Τέμπη. Τότε ο Φλωρίδης είχε κατηγορήσει την Κωνσταντοπούλου ότι είχε υπερασπιστεί με την ιδιότητα του δικηγόρου, τον «βιαστή με την τυρόπιτα».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε αντιδράσει άμεσα, ζητώντας την παραίτηση του υπουργού.

Παράλληλα προανήγγειλε μήνυση, που εντέλει κατέθεσε.
Κατερίνα Τζουμερκιώτη
7 ΣΧΟΛΙΑ
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