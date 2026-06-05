Πολάκης: Τα ιστορικά κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις, τι είπε για την ΕΛΑΣ του Τσίπρα
Πολάκης: Τα ιστορικά κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις, τι είπε για την ΕΛΑΣ του Τσίπρα
Ερωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για το αν θα δώσει στήριξη στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα
«Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις», δήλωσε ο Παύλος Πολάκης κατά την είσοδό του στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία για την πολιτική γραμματεία του κόμματος.
«Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει», πρόσθεσε ο ίδιος και στην ερώτηση αν θα δώσει στήριξη στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα ο κ. Πολάκης τόνισε: «Θα δώσουμε πολιτική στήριξη σε ένα εγχείρημα ανατροπής του Μητσοτάκη και εφαρμογής ενός κοινωνικά αναγκαίου, λαϊκά κατανοητού, σε σύγκρουση με τη διαπλοκή, με αναδιανομή υπέρ της εργασίας προγράμματος. Εκεί θα δώσουμε στήριξη».
Σημειώνεται ότι σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 14:00 η κρίσιμη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στα κεντρικά της Κουμουνδούρου, που πραγματοποιείται στον απόηχο των ραγδαίων εξελίξεων στον χώρο της Κεντροαριστεράς, που δημιουργούν ένα νέο πολιτικό σκηνικό.
«Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει», πρόσθεσε ο ίδιος και στην ερώτηση αν θα δώσει στήριξη στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα ο κ. Πολάκης τόνισε: «Θα δώσουμε πολιτική στήριξη σε ένα εγχείρημα ανατροπής του Μητσοτάκη και εφαρμογής ενός κοινωνικά αναγκαίου, λαϊκά κατανοητού, σε σύγκρουση με τη διαπλοκή, με αναδιανομή υπέρ της εργασίας προγράμματος. Εκεί θα δώσουμε στήριξη».
Σημειώνεται ότι σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 14:00 η κρίσιμη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στα κεντρικά της Κουμουνδούρου, που πραγματοποιείται στον απόηχο των ραγδαίων εξελίξεων στον χώρο της Κεντροαριστεράς, που δημιουργούν ένα νέο πολιτικό σκηνικό.
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