Γεραπετρίτης: Ενεργώς δραστήρια και προληπτική η εξωτερική πολιτική μας, δεν περιμένουμε την αντίδραση, προκαλούμε τη δράση
Γεραπετρίτης: Ενεργώς δραστήρια και προληπτική η εξωτερική πολιτική μας, δεν περιμένουμε την αντίδραση, προκαλούμε τη δράση
Ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας στο πεδίο του δίκαιου της θάλασσας δεν παράγουν τετελεσμένα
«Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ενεργώς δραστήρια προληπτική. Δεν περιμένουμε την αντίδραση, προκαλούμε τη δράση» ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία, που επανήλθε στο νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Τουρκία για τη Γαλάζια Πατρίδα.
Ο κ. Γεραπετρίτης υποστήριξε ότι η Τουρκία αντιδρά στις δράσεις της Ελλάδας, επικαλούμενος τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα και την συμμετοχή της Αθήνας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ως μη μόνιμο μέλος. Η χώρα, είπε, «είναι στον σκληρό πυρήνα των διεθνών οργανισμών και έχει συμμαχίες που μπορεί να στηριχθεί ανά πάσα ώρα και στιγμή».
Σε κάθε περίπτωση, ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δίκαιου της θάλασσας δεν παράγουν κανένα τετελεσμένο. «Υπάρχει ενεργός πολιτική» διαβεβαίωσε.
Ο κ. Καζαμίας ζήτησε προληπτικά μέτρα, πιο δραστήρια εξωτερική πολιτική και κινητοποίηση σε όλα τα επίπεδα. «Υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθούν de facto καταστάσεις, που είναι τετελεσμένες, χωρίς νομικό αντίκρυσμα. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις», με τον κ. Γεραπετρίτη να σχολιάζει: «Χαίρομαι που προσχωρήσατε στην άποψη ότι δεν υπάρχουν τετελεσμένα».
Ο κ. Γεραπετρίτης υποστήριξε ότι η Τουρκία αντιδρά στις δράσεις της Ελλάδας, επικαλούμενος τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα και την συμμετοχή της Αθήνας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ως μη μόνιμο μέλος. Η χώρα, είπε, «είναι στον σκληρό πυρήνα των διεθνών οργανισμών και έχει συμμαχίες που μπορεί να στηριχθεί ανά πάσα ώρα και στιγμή».
Σε κάθε περίπτωση, ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δίκαιου της θάλασσας δεν παράγουν κανένα τετελεσμένο. «Υπάρχει ενεργός πολιτική» διαβεβαίωσε.
Ο κ. Καζαμίας ζήτησε προληπτικά μέτρα, πιο δραστήρια εξωτερική πολιτική και κινητοποίηση σε όλα τα επίπεδα. «Υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθούν de facto καταστάσεις, που είναι τετελεσμένες, χωρίς νομικό αντίκρυσμα. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις», με τον κ. Γεραπετρίτη να σχολιάζει: «Χαίρομαι που προσχωρήσατε στην άποψη ότι δεν υπάρχουν τετελεσμένα».
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