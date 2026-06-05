Ποια πρόσωπα αναλαμβάνουν ρόλους στην σκιώδη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ

Συγκροτούνται οκτώ κύκλοι δημόσιας πολιτικής, στους οποίους συμμετέχουν κορυφαία στελέχη, βουλευτές και μέλη από την Επιτροπή Διεύρυνσης

μπρα ντε φερ με τους υπουργούς και θα προσπαθήσουν να αναδείξουν τις θέσεις ανά Τομέα ανακοίνωσε προ ολίγου η



Με απόφασή της Χαριλάου Τρικούπη συγκροτούνται οκτώ κύκλοι δημόσιας πολιτικής, στους οποίους συμμετέχουν κορυφαία στελέχη, βουλευτές και μέλη από την Επιτροπή Διεύρυνσης.







Ποιοι βρίσκονται στους οκτώ κύκλους ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ



• Παύλος Γερουλάνος



• Μιλένα Αποστολάκη







• Φίλιππος Σαχινίδης



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ



• Γιώργος Παπανδρέου



• Δημήτρης Μάντζος



Κλείσιμο



• Νικόλας Φαραντούρης



• Στέλιος Περράκης



ΚΡΑΤΟΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ



• Παναγιώτης Δουδωνής



• Νάντια Γιαννακοπούλου



Τα πρόσωπα της σκιώδους κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ που θα αναλάβουν τομε τους υπουργούς και θα προσπαθήσουν να αναδείξουν τις θέσεις ανά Τομέα ανακοίνωσε προ ολίγου η Χαριλάου Τρικούπη Με απόφασή της Χαριλάου Τρικούπη συγκροτούνται οκτώ κύκλοι δημόσιας πολιτικής, στους οποίους συμμετέχουν κορυφαία στελέχη, βουλευτές και μέλη από την Επιτροπή Διεύρυνσης.Τα ηνία του Τομέα Οικονομίας αναλαμβάνουν, εκτός από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, Παύλο Γερουλάνο, ο πρώην υπουργός Οικονομίας, Φίλιππος Σαχινίδης, η Μιλένα Αποστολάκη και ο Πάρις Κουκουλόπουλος. Τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής θα χειρίζεται ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, οι Μιχάλης Κατρίνης και Δημήτρης Μάντζος από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο Νικόλας Φαραντoύρη από την ευρωομάδα του ΠΑΣΟΚ και ο διεθνολόγος Στέλιος Περράκης. Η Άννα Διαμαντοπούλου ηγείται του Τομέα Ανάπτυξης, οι κ.κ. Γιάννης Μανιάτης και Μανώλης Χριστοδουλάκης του Περιβάλλοντος, στον Τομέα Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού θα ηγείται ο Στέφανος Παραστατίδης συνεπικουρούμενος από τους Χρ. Κάτσικα. Μιχ. Αεράκη και Β. Σκουντή, ενώ το κοινωνικό κράτος αναλαμβάνουν ο Παύλος Χρηστίδης και ο Λευτέρης Καρχιμάκης.• Μιλένα Αποστολάκη• Πάρις Κουκουλόπουλος• Φίλιππος Σαχινίδης• Δημήτρης Μάντζος• Μιχάλης Κατρίνης• Νικόλας Φαραντούρης• Στέλιος Περράκης• Νάντια Γιαννακοπούλου

• Κώστας Σκανδαλίδης



• Θανάσης Γλαβίνας



ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ



• Άννα Διαμαντοπούλου



• Γιώργος Νικητιάδης



• Θάνος Πάλλης



• Πάρις Τσάρτας



ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ – ΥΓΕΙΑ – ΕΡΓΑΣΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ



• Παύλος Χρηστίδης



• Λευτέρης Καρχιμάκης



• Ιωάννης Τσίμαρης



• Ράνια Θρασκιά



ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ



• Στέφανος Παραστατίδης



• Σωκράτης Κάτσικας



• Μιχάλης Αεράκης



• Βασίλης Σκουντής



ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ – ΘΕΣΜΟΙ



• Ευαγγελία Λιακούλη



• Χρήστος Κακλαμάνης



• Γιάννης Πανούσης



• Μανόλης Βελεγράκης



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ



• Γιάννης Μανιάτης



• Μανώλης Χριστοδουλάκης



• Κώστας Μαθιουδάκης



• Νίκος Μήλης



Αποστολή τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι:



• η συστηματική παρακολούθηση, αξιολόγηση και αποδόμηση της κυβερνητικής πολιτικής,



• η προβολή και εξειδίκευση των προγραμματικών θέσεων του ΠΑΣΟΚ,



• ο συντονισμός κοινοβουλευτικών, πολιτικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών,



• η ενεργοποίηση του συνόλου των κομματικών δυνάμεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.



Οι ομάδες πολιτικού συντονισμού συνεργάζονται με τους υπεύθυνους των Κοινοβουλευτικών Τομέων Εργασίας (Κ.Τ.Ε.), τους αντίστοιχους Τομείς Πολιτικής, τα κομματικά όργανα και τα στελέχη του Κινήματος, με στόχο τη διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής παρέμβασης, την ενίσχυση της κοινωνικής παρουσίας του ΠΑΣΟΚ και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που θα φέρνουν το πρόγραμμά μας σε άμεση επαφή με τις ανάγκες και τις αγωνίες των πολιτών.