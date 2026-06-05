Το «ευχαριστώ» του Κυρανάκη σε Μητσοτάκη για τη θέση του Γραμματέα της ΝΔ: Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών

«Αντιλαμβάνομαι πλήρως την ευθύνη μου απέναντι στην ιστορία της παράταξης την οποία αγαπώ από μικρό παιδί, αλλά και απέναντι σε κάθε Νεοδημοκράτη σε όποια γενιά κι αν ανήκει» ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών