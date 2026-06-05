Το «ευχαριστώ» του Κυρανάκη σε Μητσοτάκη για τη θέση του Γραμματέα της ΝΔ: Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών
Το «ευχαριστώ» του Κυρανάκη σε Μητσοτάκη για τη θέση του Γραμματέα της ΝΔ: Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών
«Αντιλαμβάνομαι πλήρως την ευθύνη μου απέναντι στην ιστορία της παράταξης την οποία αγαπώ από μικρό παιδί, αλλά και απέναντι σε κάθε Νεοδημοκράτη σε όποια γενιά κι αν ανήκει» ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών
Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανακοίνωσε και επίσημα την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ευχαριστώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη που του έδειξε με την πρότασή του.
Σε ανάρτησή του ο κ. Κυρανάκης αναφέρεται στην πολυετή πορεία του στην παράταξη, υπογραμμίζει το αίσθημα ευθύνης που συνοδεύει τη νέα αυτή πρόκληση και απευθύνει μήνυμα ενότητας, καταλήγοντας: «πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών αλλά κυρίως τη μάχη των ιδεών. Πάμε να κάνουμε την Ελλάδα πραγματικά ισχυρή και περήφανη».
Ολόκληρη η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη:
Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την πρότασή του να αναλάβω τα καθήκοντα του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την τόσο κρίσιμη στιγμή για την παράταξή μας. Την αποδέχομαι και καταθέτω επίσημα την υποψηφιότητά μου στη διάθεση των μελών της Πολιτικής Επιτροπής.
Από τη μέρα που εντάχθηκα στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ πριν από 21 χρόνια ως πρωτοετής φοιτητής μέχρι και σήμερα δεν ένιωσα ποτέ μεγαλύτερη τιμή στην πολιτική μου διαδρομή. Αντιλαμβάνομαι πλήρως την ευθύνη μου απέναντι στην ιστορία της παράταξης την οποία αγαπώ από μικρό παιδί, αλλά και απέναντι σε κάθε Νεοδημοκράτη σε όποια γενιά κι αν ανήκει.
Ενωμένοι, με πίστη στις αξίες μας, με αισιοδοξία για το μέλλον της Πατρίδας μας, προχωράμε με το κεφάλι ψηλά. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πρώτη γραμμή, τον Πρωθυπουργό που έφερε στην παράταξή μας τόσες μεγάλες εκλογικές νίκες.
Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών αλλά κυρίως τη μάχη των ιδεών. Πάμε να κάνουμε την Ελλάδα πραγματικά ισχυρή και περήφανη.
Σε ανάρτησή του ο κ. Κυρανάκης αναφέρεται στην πολυετή πορεία του στην παράταξη, υπογραμμίζει το αίσθημα ευθύνης που συνοδεύει τη νέα αυτή πρόκληση και απευθύνει μήνυμα ενότητας, καταλήγοντας: «πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών αλλά κυρίως τη μάχη των ιδεών. Πάμε να κάνουμε την Ελλάδα πραγματικά ισχυρή και περήφανη».
Ολόκληρη η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη:
Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την πρότασή του να αναλάβω τα καθήκοντα του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την τόσο κρίσιμη στιγμή για την παράταξή μας. Την αποδέχομαι και καταθέτω επίσημα την υποψηφιότητά μου στη διάθεση των μελών της Πολιτικής Επιτροπής.
Από τη μέρα που εντάχθηκα στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ πριν από 21 χρόνια ως πρωτοετής φοιτητής μέχρι και σήμερα δεν ένιωσα ποτέ μεγαλύτερη τιμή στην πολιτική μου διαδρομή. Αντιλαμβάνομαι πλήρως την ευθύνη μου απέναντι στην ιστορία της παράταξης την οποία αγαπώ από μικρό παιδί, αλλά και απέναντι σε κάθε Νεοδημοκράτη σε όποια γενιά κι αν ανήκει.
Ενωμένοι, με πίστη στις αξίες μας, με αισιοδοξία για το μέλλον της Πατρίδας μας, προχωράμε με το κεφάλι ψηλά. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πρώτη γραμμή, τον Πρωθυπουργό που έφερε στην παράταξή μας τόσες μεγάλες εκλογικές νίκες.
Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών αλλά κυρίως τη μάχη των ιδεών. Πάμε να κάνουμε την Ελλάδα πραγματικά ισχυρή και περήφανη.
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