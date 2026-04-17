Πέτσας: Δεν θα ψηφίσω όλες τις άρσεις ασυλίας για τους βουλευτές της ΝΔ
«Είναι άλλο πράγμα ότι ζητούν οι συνάδελφοι να αρθεί η ασυλία τους για να μην κατηγορούνται πολιτικά ότι κρύβουν κάτι και άλλο από μέρος του βουλευτή που ψηφίζει κατά συνείδηση, να αγνοήσει το σύνταγμα και τους νόμους»
Την απόφασή του να μην ψηφίσει όλες τις άρσεις ασυλίας για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που αναφέρονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γνωστοποίησε ο Στέλιος Πέτσας.
Όπως είπε ο βουλευτής της ΝΔ στον Alpha 98,9 και τον Γιώργο Ευγενίδη «δεν θα ψηφίσω τις άρσεις ασυλίας για όλους τους συναδέλφους γιατί το θεωρώ και νομικά αστήρικτο και όσον αφορά τη διάταξη του άρθρου 62 του Συντάγματος και επομένως δεν θα ψηφίσω υπέρ».
Ερωτηθείς, πάντως, αρνήθηκε να προσδιορίσει για ποιους βουλευτές δεν θα ψηφίσει αρκούμενος μόνο στο «δεν δέχομαι το τσουβάλιασμα. Είναι άλλο πράγμα ότι ζητούν οι συνάδελφοι να αρθεί η ασυλία τους για να μην κατηγορούνται πολιτικά ότι κρύβουν κάτι και άλλο από μέρος του βουλευτή που ψηφίζει κατά συνείδηση, να αγνοήσει το σύνταγμα και τους νόμους».
Σύμφωνα με τον κ. Πέτσα «το άρθρο 62 του συντάγματος είναι ξεκάθαρο: οι βουλευτές δεν διώκονται για την άσκηση των καθηκόντων τους. Αν υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος από τους φίλους συναδέλφους της αντιπολίτευσης ότι το γεγονός ότι διαβίβασε μήνυμα ο κ. Βαρτζόπουλος για έναν πολίτη δεν εμπίπτει στη άσκηση των καθηκόντων του, μιλάμε για το απόγειο της υποκρισίας και της καταστρατήγησης του συντάγματος».
Σε νέα ερώτηση για το αν η άρνηση του να ψηφίσει την άρση ασυλίας αφορά τους περισσότερους ή τους λιγότερους βουλευτές της ΝΔ, ο κ. Πέτσας απάντησε «δεν θα ψηφίσω συλλήβδην τις άρσεις ασυλίας».
