Σαμαράς από Κρήτη για νέο κόμμα: «Θα τα πούμε το απόγευμα»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αντώνης Σαμαράς Νέο κόμμα Κόμμα

Σαμαράς από Κρήτη για νέο κόμμα: «Θα τα πούμε το απόγευμα»

Το απόγευμα αναμένεται να μιλήσει στην εκδήλωση του think tank «Το Νόημα – Κρήτη» με θέμα «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο»

Σαμαράς από Κρήτη για νέο κόμμα: «Θα τα πούμε το απόγευμα»
30 ΣΧΟΛΙΑ
Στο Ηράκλειο βρίσκεται σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος το απόγευμα θα μιλήσει στην εκδήλωση του think tank «Το Νόημα – Κρήτη» με θέμα «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο», στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Πριν από την εκδήλωση, ο πρώην πρωθυπουργός επισκέφθηκε το πρωί την Περιφέρεια Κρήτης, όπου είχε συνάντηση με τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, σύμφωνα με το creta24.gr.

Μάλιστα, κατά την αποχώρησή του από την Περιφέρεια, δημοσιογράφοι τον ρώτησαν για τα σενάρια που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα σχετικά με ενδεχόμενες πολιτικές πρωτοβουλίες και τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα.

Στην ερώτηση «Είναι κοντά το κόμμα, κύριε Πρόεδρε;», ο κ. Σαμαράς περιορίστηκε να πει: «Θα τα πούμε το απόγευμα τα άλλα».
30 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης