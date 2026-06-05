Σαμαράς από Κρήτη για νέο κόμμα: «Θα τα πούμε το απόγευμα»

Το απόγευμα αναμένεται να μιλήσει στην εκδήλωση του think tank «Το Νόημα – Κρήτη» με θέμα «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο»