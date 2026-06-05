Σαμαράς από Κρήτη για νέο κόμμα: «Θα τα πούμε το απόγευμα»
Σαμαράς από Κρήτη για νέο κόμμα: «Θα τα πούμε το απόγευμα»
Το απόγευμα αναμένεται να μιλήσει στην εκδήλωση του think tank «Το Νόημα – Κρήτη» με θέμα «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο»
Στο Ηράκλειο βρίσκεται σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος το απόγευμα θα μιλήσει στην εκδήλωση του think tank «Το Νόημα – Κρήτη» με θέμα «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο», στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.
Πριν από την εκδήλωση, ο πρώην πρωθυπουργός επισκέφθηκε το πρωί την Περιφέρεια Κρήτης, όπου είχε συνάντηση με τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, σύμφωνα με το creta24.gr.
Μάλιστα, κατά την αποχώρησή του από την Περιφέρεια, δημοσιογράφοι τον ρώτησαν για τα σενάρια που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα σχετικά με ενδεχόμενες πολιτικές πρωτοβουλίες και τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα.
Στην ερώτηση «Είναι κοντά το κόμμα, κύριε Πρόεδρε;», ο κ. Σαμαράς περιορίστηκε να πει: «Θα τα πούμε το απόγευμα τα άλλα».
Πριν από την εκδήλωση, ο πρώην πρωθυπουργός επισκέφθηκε το πρωί την Περιφέρεια Κρήτης, όπου είχε συνάντηση με τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, σύμφωνα με το creta24.gr.
Μάλιστα, κατά την αποχώρησή του από την Περιφέρεια, δημοσιογράφοι τον ρώτησαν για τα σενάρια που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα σχετικά με ενδεχόμενες πολιτικές πρωτοβουλίες και τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα.
Στην ερώτηση «Είναι κοντά το κόμμα, κύριε Πρόεδρε;», ο κ. Σαμαράς περιορίστηκε να πει: «Θα τα πούμε το απόγευμα τα άλλα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα